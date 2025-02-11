خارطة تنمية سوريا.. أمل يشرق في قلب الألم

سوريا، تلك الأرض التي حملت على كتفيها إرث الحضارات، واحتضنت حكايات المجد والبطولة، تقف اليوم أمام اختبارها الأصعب؛ بعد سنوات من الحرب والتشريد والدمار، لم يبقَ أمام هذا الوطن إلا خيار واحد، النهوض من جديد، لا مجرد إعادة بناء ما تهدّم، بل تأسيس مستقبل أكثر استدامة وعدالة، حيث يكون الإنسان هو الغاية والوسيلة، وحيث تصبح التنمية فعلًا جماعيًّا تشارك فيه كل فئات المجتمع، لا مشروعًا فوقيًّا يُفرض من الخارج.

في شوارع المدن التي كانت نابضة بالحياة، بين أطلال المدارس والمستشفيات والمنازل المهدّمة، تنبض روح التحدي، فالحجر قد يسقط، لكن الإرادة لا تعرف الانكسار. لقد أفرزت الأزمة السورية تحديات غير مسبوقة، حيث يعيش أكثر من 14 مليون سوري في ظروف قاسية، ويكابد الملايين من أجل تأمين لقمة العيش، بينما أصبحت الخدمات الأساسية رفاهية نادرة في العديد من المناطق. ورغم كل ذلك، فإن الشعب السوري ظلّ متمسكًا بحقّه في الحياة، واستطاع رغم المحن أن يُثبت للعالم أن النهوض ليس مستحيلًا، بل هو قرار تُتخذ خطواته بشجاعة وعزيمة.

المراحل الأولى من إعادة البناء يجب أن تركز على ترميم الحياة قبل الحجر، عبر إعادة تأهيل القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون في معيشتهم اليومية

إن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية ترميم لما دمّرته الحرب، بل هي رؤية شاملة تعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان، وبين الاقتصاد والمجتمع، وبين الماضي والمستقبل. هذه الخارطة التي تتشكل اليوم ليست مجرد مشروع إنساني أو اقتصادي، بل هي عقد اجتماعي جديد يؤسس لسوريا الحديثة، حيث يكون لكل فرد دوره، ولكل فئة صوتها، وحيث يتم بناء الوطن بسواعد أبنائه قبل أي شيء آخر.

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من هنا تأتي أهمية مشاركة أهلنا في سوريا في هذه الخطة، بوصفها أمرًا أساسيًّا لنجاحها، حيث لا يمكن لأي مشروع أن تُكتب له الديمومة والنجاح إن لم يكن منبثقًا من المجتمع نفسه، وإن لم يكن الشعب جزءًا أساسيًّا من عملية التخطيط والإشراف والتنفيذ. إن التنمية التي تُفرض من الخارج تبقى قاصرة، لكن تلك التي تتشكل من الداخل، من حاجات الناس وتطلعاتهم، هي وحدها القادرة على الصمود أمام التحديات.

المراحل الأولى من إعادة البناء يجب أن تركز على ترميم الحياة قبل الحجر، عبر إعادة تأهيل القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون في معيشتهم اليومية. الصحة والتعليم والخدمات الأساسية ليست مجرد مرافق، بل هي ضمان لاستمرار المجتمع نفسه، وبناء المستشفيات وتوفير الأدوية والتدريب المستمر للكوادر الطبية يجب أن يكون في صلب الأولويات، خاصة في ظل الأزمات الصحية التي تفاقمت بفعل سنوات الحرب. أما التعليم، فهو حجر الأساس في أي نهضة مستقبلية، لأن إعادة إعمار الأبنية بلا إعادة بناء العقول تعني ببساطة تكرار المأساة نفسها بعد سنوات. يجب أن يتم التركيز على إعادة بناء المدارس، ليس فقط كجدران، ولكن كمساحات تحمي الأجيال القادمة من الجهل واليأس، وتمنحهم الأدوات التي يحتاجونها لصياغة مستقبل أفضل.

يجب أن يكون للمجتمع المحلي دور رئيس في عملية اتخاذ القرار، بحيث يتمكن الناس من تحديد أولوياتهم، والمشاركة الفعلية في صياغة مستقبلهم، بدلًا من أن يكونوا مجرد متلقين للقرارات

على المستوى الاقتصادي، لا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار دون تمكين السوريين من استعادة قدرتهم على الإنتاج والاكتفاء الذاتي. الاقتصاد السوري كان يعتمد تقليديًّا على الزراعة والصناعات الصغيرة، وهذه القطاعات يجب أن تكون في مقدمة المشاريع التنموية. دعم المزارعين، وتوفير البنية التحتية للري، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، هي خطوات أساسية لاستعادة الأمن الغذائي، في بلد كان يومًا قادرًا على إطعام نفسه والعالم. المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن تحظى بدعم حقيقي، لأنها تشكل العصب الأساسي لأي اقتصاد حيوي، ولأنها تمثل فرصةً للعديد من العائلات للعودة إلى حياة الكرامة والاستقلال.

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لكن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتم دون تحقيق استقرار اجتماعي حقيقي، والاستقرار لا يُبنى بالقوة أو بالمساعدات المؤقتة، بل بتعزيز قيم العدالة والتشاركية. يجب أن يكون للمجتمع المحلي دور رئيس في عملية اتخاذ القرار، بحيث يتمكن الناس من تحديد أولوياتهم، والمشاركة الفعلية في صياغة مستقبلهم، بدلًا من أن يكونوا مجرد متلقين للقرارات. في كل مرحلة من مراحل البناء، يجب أن يكون هناك حوار حقيقي بين الدولة والمجتمع، بين القرى والمدن، بين الأجيال المختلفة، حتى يصبح المشروع مشروعًا وطنيًّا جامعًا، لا مجرد خطة اقتصادية يُراد لها أن تنفذ بمعزل عن الناس.

الدور الدولي في هذه العملية لا يمكن تجاهله، فسوريا التي عانت من العزلة تحتاج اليوم إلى انفتاح مدروس على العالم، وإلى شراكات حقيقية تساهم في بناء اقتصادها وبنيتها التحتية، ولكن دون أن تتحول هذه المساعدات إلى وسيلة للوصاية أو للهيمنة. التنمية المستدامة تعني أن يكون لسوريا استقلالها الاقتصادي، وأن لا تعتمد على معونات تُقدَّم بيد وتُسحب بالأخرى. لذلك، يجب أن تكون الاستثمارات القادمة إلى سوريا قائمةً على تحقيق مصلحة حقيقية للبلاد، عبر نقل التكنولوجيا، وتوفير الفرص للشباب، وتعزيز الصناعات الوطنية بدلًا من جعل الاقتصاد السوري سوقًا مفتوحة لمنتجات الآخرين.

النجاح في هذه المهمة لن يكون مجرد انتصار لسوريا وحدها، بل سيكون درسًا للعالم كله، بأن الأوطان لا تموت عندما تسقط، بل عندما تفقد إيمانها بنفسها

إن ما يميز هذه الخطة عن غيرها هو أنها ليست مجرد استجابة للأزمة، بل هي رؤية تتطلع إلى المستقبل، تتجاوز فكرة الترميم إلى فكرة البناء الجديد، حيث يتم استغلال الدمار الذي حصل بوصفه فرصة لإعادة التفكير في شكل المدن والمجتمعات، لجعلها أكثر تكاملًا مع احتياجات سكانها وأكثر قدرةً على مواجهة الأزمات. وقد قال الرافعي: “العظمة ليست في ألا تسقط، ولكن في أن تنهض كلما سقطت”، وسوريا اليوم أمام لحظة تاريخية لتُثبت للعالم أنها قادرة على النهوض من جديد، لا كنسخة باهتة مما كانت عليه، بل كأنموذج جديد للصلابة والتجدد.

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هذه الرحلة لن تكون سهلة، ولن تتحقق بين ليلة وضحاها، ولكنها ممكنة، لأن إرادة الحياة التي أبقت السوريين صامدين طيلة سنوات الحرب، هي ذاتها التي ستجعلهم قادرين على بناء وطنهم من جديد، كما قال الرافعي: " العظمة ليست في الوصول، بل في الاستمرار رغم الصعاب".

إن النجاح في هذه المهمة لن يكون مجرد انتصار لسوريا وحدها، بل سيكون درسًا للعالم كله، بأن الأوطان لا تموت عندما تسقط، بل عندما تفقد إيمانها بنفسها. وسوريا، كما أثبتت عبر التاريخ، لم تفقد إيمانها يومًا.