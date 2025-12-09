"الشوك والقرنفل": كيف تصنع الرواية الوعي المقاوم؟

حين يكتب الأسير تاريخا: قراءة في "الشوك والقرنفل" بوصفها وثيقة لتشكل الوعي المقاوم

لا تكتب كل الروايات بالحبر؛ بعضها ينحت في الألم، وهناك نصوص تولد في المطابع، بينما تولد أخرى في الزنازين.

ورواية "الشوك والقرنفل" ليحيى السنوار تنتمي إلى الفئة الثانية؛ عمل خرج من العتمة، لكنه أضاء الوعي أكثر مما أضاء الورق.

الرواية ليست حكاية للتسلية، بل تجربة تنقل للقارئ: من بيت أم مثقلة بالفقد، إلى مخيم ضيق، إلى زقاق مزدحم بالأطفال، وصولا إلى زنزانة تشهد كيف يصنع الإنسان المقاوم.

لا تجمل الرواية المخيم ولا تصوره كملاذ طاهر بلا عيوب، بل تسلط الضوء على هشاشاته عبر شخصية "حسن": نموذج العميل الذي لم يسقط فجأة، بل عبر مسار انكسار طويل انتهى على يد أخيه المقاوم

الأم.. البطل الغائب عن الغلاف

يلفت النص النظر إلى البطولة التي لا تظهر في المشهد النمطي؛ فالبطلة هنا ليست حاملة سلاح، بل امرأة حملت بيتين غاب رجالهما.. تطعم الفقر، وتربي الرفض، وتبعث أبناءها إلى الأزقة وهم يحملون ما تبقى من الكرامة.

بهذا المعنى، يعيد النص تعريف البطولة: المقاومة ليست قرارا فجائيا، بل نسيج تربية طويلة وصبر صامت.

الخيانة كجرح اجتماعي

هنا لا يحاكم النص فقط، بل يفكك الظاهرة: الحرب ليست على الحدود فحسب، بل في المناطق الهشة داخل المجتمع ذاته.

لماذا لم يقاوم الجميع؟

تقدم الرواية إجابة غير مألوفة على سؤال يغيب عن الشعارات: لماذا تراجع بعض الفلسطينيين، خصوصا بعد نكسة 1967، عن الفعل المقاوم؟

ثلاثة عوامل تتكرر في السرد:

رخاء اقتصادي مؤقت أثر على الإرادة،

احتلال ناعم هدأ الألم دون إزالة الاحتلال،

هزيمة نفسية عمقت قناعة "لا جدوى".

بهذا التحليل، تتحول الرواية إلى قراءة في سوسيولوجيا المقاومة أكثر منها وصفا للبطولة.

يتوقف السرد عند أثر الشيخ أحمد ياسين، لكن ليس بوصفه شخصية سياسية، بل بوصفه نقطة انعطاف في الوعي: الإيمان ليس انسحابا، بل هو انخراط في الجبهة

المخيم.. فضاء تكويني لا جغرافي

المخيم في الرواية ليس مساحة سكنية، بل معملا اجتماعيا.. الأزقة الضيقة دروس تكتيكية، والأغاني الشعبية شيفرات إنذار، والطفل يتحول إلى عين قبل أن يصبح مقاتلا.

هذه التفاصيل تكشف البنية الصامتة التي تصنع الحاضنة الشعبية للمقاومة دون تنظير أو تعليم مباشر.

لحظة الالتحام بين الروح والوطن

هذه اللحظة أسست جيلا جديدا لا يرى التدين عزلة، ولا الوطنية هرولة بلا اتجاه، بل يراهما موقفا واحدا تتساند فيه الروح والفعل.

رحلة مدرسية تتحول إلى مختبر وعي

من أجمل مقاطع الرواية مشهد الرحلة المدرسية إلى قرى 1948.. الرحلة ليست ترفيها، بل ممارسة تربوية كاملة:

يدفع فيها ثمن الفقير بلا جرح لكرامته.

تستعاد أسماء القرى إلى الذاكرة.

يقسم الخبز على الجميع.

ويقرأ التاريخ على الطريق.

الحافلة هنا ليست وسيلة نقل، بل منصة لإدراك أن الأرض ليست خريطة، بل ذاكرة تتنفس.

لا تبدو "الشوك والقرنفل" رواية للقراءة فقط، بل وثيقة لتفكيك معنى المقاومة وكيفية تشكلها. إنها تقول إن المقاومة ليست لحظة تنفجر فجأة، بل نبتة تنمو ببطء

ما وراء الغلاف

تفتح الرواية سؤالا مستقبليا لا يجيب عنه النص صراحة: من يصنع الإنسان الذي يقرر أن يقاوم؟ البيت؟ المخيم؟ المدرسة؟ المسجد؟ وتلك التجارب الصغيرة التي تمر قرب قرية مدمرة، فتوقظ شيئا في الداخل؟

الرواية لا تمنحك إجابة مكتملة، بل تضع أمامك إشارات: جيل لم يبدأ بالرصاص، بل بالوعي، وبالخبز المقسوم على الجماعة، وبدمع أم لم يره أحد.

وبقدر ما تتحدث الرواية عن الماضي، فإنها تترك سؤالا معلقا: كم من القرنفل نبت في الخفاء؟ وكم من الشوك ينتظر دوره في الحكاية القادمة؟