ولا تيمموا الخبيث: العطاء الرديء في ميزان القرآن

ولا تيمموا الخبيث: فلسفة العطاء الأجود في المال والمهن والقلوب

رُوي عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة: 267] أن الآية نزلت في الأنصار، وهم أهل نخل؛ كان الرجل منهم يأتي بالقنو أو القنوين فيعلقهما في المسجد تقربا إلى الله، ليأكل منه الفقراء، وخاصة أهل الصفة، وكان بعضهم على سبيل التفريط أو ضعف الإخلاص يأتي بعذق فيه الشيص والحشف، أو بما لا يرضاه لنفسه، فيجعله صدقة؛ فنزلت الآية تهذب النيات، وتنقي صور البر، وتعلم المؤمنين أن العطاء ليس تخلصا مما لا يريدونه، بل هو موقف قيمة، وامتحان نية، ومحك إحسان.

يصور هذا المشهد معنى إنسانيا عميقا: أن جودة العطاء تعبر عن جودة النفس؛ فمن ينتقي لنفسه أجود الثمر، ثم يجعل للمحتاج أردأه، فقد نقص إحسانه قبل أن ينقص حق الفقير. وإذا كان المُهدي لا يرضى لنفسه ما يهديه، فهو لم يكرم غيره، ولم يكرم نفسه، والأخطر أنه لم يكرم القربة التي يتقرب بها إلى ربه.

وليست هذه الآية محصورة في سياق الصدقة فقط، بل هي مرآة لقيمة أوسع: قيمة جودة العطاء؛ فما نسميه عطاء يتسع ليشمل كل ما نقدمه للآخرين، ماديا كان أو معنويا. فالتبرع بملابس لا تُلبس، وتوزيع منتجات قريبة من الانتهاء، وإعطاء الفقير بقايا الطعام بعد تخمة الموائد، وكذلك إهداء هدية لا يرضاها المرء لنفسه هدية رخيصة في معناها قبل ثمنها، يعلم صاحبها أنه لو تلقاها لاستثقلها.. كلها صور تدخل تحت قول القرآن: ﴿ولا تيمموا الخبيث﴾؛ لأنها تشترك في حقيقة واحدة: أن العطاء فقد روحه قبل أن يفقد قيمته.

ما أكثر المواقف التي يُعطى فيها أحدهم منصبا لا تكريما له، ولا اعترافا بقيمته، بل لأن غيره قد زهد فيه، فيتحول المنصب في حقه إلى «فضلة» لا «فرصة»، وإلى «عطاء رديء» لا «تقدير حقيقي»

وعلى المستوى الاجتماعي يظهر المعنى نفسه في صور أعمق من العطاء المادي؛ إذ قد يكون الخبيث في طريقة التقدير لا في قيمة الهدية. فكم من إنسان يقزَّم حقه الاعتباري؛ فينادَى باسمه مجردا وهو صاحب لقب علمي تعب في تحصيله، أو يعرَّف للناس بما ينقص مكانته، بينما صاحب الفعل لا يرضى لنفسه إلا أعظم الألقاب. بل قد يمتد الأمر إلى تفاصيل المجالس؛ فيُجلس غيره في طرف المجلس أو في مكان لا يرضاه لنفسه لو كان هو الضيف، فيعطيه من الاعتبار ما هو «خبيث» بمعايير الاحترام… وهكذا يتجلى معنى الآية في بعد اجتماعي دقيق.

إعلان

وهذا المبدأ نفسه ينسحب على سياق المهنة؛ فما أكثر المواقف التي يُعطى فيها أحدهم منصبا لا تكريما له، ولا اعترافا بقيمته، بل لأن غيره قد زهد فيه، فيتحول المنصب في حقه إلى «فضلة» لا «فرصة»، وإلى «عطاء رديء» لا «تقدير حقيقي». وكم من مدير يكلف موظفا مهمة هامشية أدنى من قدراته؛ لأنه يحتفظ لنفسه أو لمن يريد بالمهام الرفيعة التي تدر مكافآت. وكم من واحد يُدفع إلى سفر متعب نحو دول متدنية الفرص، ليحتفظ غيره بالسفرات ذات الجاه والعائد.

هنا تبرز عظمة القرآن؛ فما لا نرضاه لأنفسنا لا يليق أن نقدمه لغيرنا

وكذلك يتسع مفهوم ﴿لا تيمموا الخبيث﴾ ليشمل الأسرة؛ فكم من أب لا يعطي أهله إلا فتات الوقت، وبقايا الانتباه، وما يتبقى من طاقته، وكم من أم تبذل للعالم كله أحسن ما عندها ثم لا يبقى لأهل بيتها إلا أطراف العطاء، وكم من زوجين يجيدان في الخارج فن المجاملة، ثم لا يتبادلان في البيت إلا ما تبقى من صبر أو حلم. وحتى الأبناء يسرفون في أوقاتهم مع أصدقائهم، فإذا طُلبت خدمة الوالدين جاؤوا مستثقلين.

ومن هنا تبرز عظمة القرآن؛ فما لا نرضاه لأنفسنا لا يليق أن نقدمه لغيرنا. فقد وضعت الآية: ﴿ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه﴾ معيارا دقيقا للعطاء: كيف نبذل لله ما لا نرضاه لأنفسنا، والله أحق بالاختيار منا لأفضل الأشياء؟!