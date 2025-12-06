أربيل الكردستانية.. بديل باغرام الأفغانية

على مساحة 125 ألف متر مربع، وبتكلفة قاربت 800 مليون دولار أميركي، تم افتتاح مبنى القنصلية الأميركية في إقليم كردستان العراق.

أمام ذلك المبنى العملاق وقف عراب سياسة التوازنات نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، إلى جانب مايكل ريكاس، نائب وزير الخارجية الأميركي، في لحظة يبدو أنها ستكون فارقة على طريق العلاقات الكردستانية الأميركية؛ فهذا ليس مجرد مبنى تعمل فيه فرق 7 وزارات ووكالات أميركية فحسب، بل هو حجر الأساس لمرحلة قادمة تؤسس لتواجد أميركي في هذه المنطقة.

يبدو أن نيجيرفان بارزاني يريد توظيف هذا الإصرار الأميركي لصالح إقليم كردستان، وخصوصا على الجانب الأمني، والذي يظهر جليا في نشر منظومات الدفاع الجوي الأميركية على نطاق أوسع داخل حقول النفط والغاز

هذا المبنى، الذي يعد أكبر مبنى لقنصلية أميركية في العالم، قد يخفف بعض الشيء من الأسف الذي يبديه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على فقدان بلاده عام 2021 لقاعدة باغرام في أفغانستان.

هذا التواجد الأميركي في إقليم كردستان، وعلى بعد 13 كيلومترا شمال شرق العاصمة أربيل، أصبح أمرا جديا بعد أن كان حتى وقت قريب مجرد أمر واقعي، والفرق بين الجدية هنا والواقعية هناك يتمثل في المسافة التي يعمل عليها نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، باعتباره الشخص الأكثر قبولا عند معظم الأحزاب العراقية، الشيعية منها والسنية، والأحزاب الكردستانية، وضمنها معظم التكتلات المعارضة.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدو أكثر إصرارا على حماية هذا التواجد الأميركي بمختلف تشعباته الاقتصادية والعسكرية والأمنية والاستخبارية في أربيل، درءا لتكرار تجربة باغرام المرة بالنسبة للإدارة الأميركية الحالية في ظل هيمنة الصقور وقسوة العامل الاقتصادي.

وهكذا يبدو أن نيجيرفان بارزاني يريد توظيف هذا الإصرار الأميركي لصالح إقليم كردستان، وخصوصا على الجانب الأمني، والذي يظهر جليا في نشر منظومات الدفاع الجوي الأميركية على نطاق أوسع داخل حقول النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وتعزيز خط الدفاع الأول الذي يفصل بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، وأيضا على صعيد تكثيف مراقبة التحركات الإيرانية التي باتت على مرمى حجر من الذراع الأميركية في المنطقة.

هذا الجرس شجع نيجيرفان بارزاني، الذي يحظى بمكانة مرموقة داخل الأوساط الأوروبية والأميركية، على المطالبة بشكل أكبر بنصب منظومات الدفاع الجوي الأميركية على طول الإقليم

مثل الهجوم الأخير على حقول كورمور الغازية، التي تديرها شركة دانة الإماراتية، جرس إنذار بالنسبة للإدارة الأميركية وللسلطة القائمة في إقليم كردستان على حد السواء؛ فصحيح أنه لم يكن الأول من نوعه إلا أنه أوقع هذه المرة خسائر فادحة، تمثلت في توقف الإنتاج لأيام متتالية، وبالتالي خسارة ملايين الدولارات، وأيضا توقف المنظومة الوطنية لإنتاج الكهرباء وغرق معظم مدن الإقليم في ظلام دامس.

هذا الجرس شجع نيجيرفان بارزاني، الذي يحظى بمكانة مرموقة داخل الأوساط الأوروبية والأميركية، على المطالبة بشكل أكبر بنصب منظومات الدفاع الجوي الأميركية على طول الإقليم، ويبدو أن ترامب سيستجيب لهذه المطالبة ليقينه أن الإقليم هو- لا محالة- بديل باغرام، وأنه أفضل منطلق في حال قررت واشنطن شن حرب ضد طهران، أو حتى إعادة دخولها المستقنع الأفغاني.

وفي هذا السياق يظهر نيجيرفان بارزاني كقائد ورجل دولة، يمكن الاعتماد عليه وإشراكه في عملية التحول الديمقراطي في عموم هذه المنطقة.

صحيح أن بغداد هي العاصمة الاتحادية للدولة، وأن السفارة الأميركية تنام على ضفاف نهر دجلة من جهة المنطقة الخضراء، لكن هذا المبنى الجديد في أربيل، وبكل تفاصيله التي هي أقرب إلى تفاصيل القاعدة المتقدمة للسياسة الأميركية، سيكون على الأغلب المكان الذي تتخذه واشنطن للتفكير بروية في تفاصيل سياستها الخارجية إزاء عموم المنطقة.

وبالتالي لا بد لواشنطن أن تسرع في ضمان أمن وسلامة المكان ومحيطه، الذي يشمل هذه المرة إقليم كردستان برمته، وهكذا سيحقق نيجيرفان بارزاني هدفه في ضمان أمن بلده، الذي يخطط بشكل قد لا يقبل الشك في تسنم مقاليد رئاسته لسنوات قادمة.