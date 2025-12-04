الاستبداد والتبعية: سجن الإبداع السياسي العربي

الاستبداد والتبعية.. سجن الإبداع وسجانه

المفكر السجين

في عقود ما بعد الاستقلالات الجغرافية، والجغرافية فقط؛ حيث بقي الاحتلال الغربي ممتدا من الناحية الفكرية في معظم المساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، نجد أن "المفكر" أو الناشط السياسي في بلادنا يمثل ابنا فكريا بارا للمنتج الفكري السياسي الغربي في معظم فكره وأطروحاته؛ فنجد أن حالة الاستبداد والتبعية التي عاشتها منطقتنا قد قطعت الطريق أمام نخبنا السياسية لطرح نموذج إبداعي يتم تقديمه وتنقيحه وتطويره ليكون نموذجا بديلا عن شكل الكيانات الدولية الحاكمة الدارجة ومضمونها، مقتربا وموافقا أكثر للاعتبارات المرتبطة بهُوية بلادنا الإسلامية.

الزعم بأن معظم أطروحات النخب السياسية المحلية لا تتعدى أن تكون نقلا أو ترجمة للأطروحات والرؤى السياسية الغربية زعم معتبر؛ فالأمر يشبه عمل المحامين في إطار المنظومات الوضعية المعاصرة، الذي يتركز فقط في قدرتهم على التعاطي مع القوانين الوضعية المتشابكة المعمول بها، والتي لا يحسن تداولها عامة الناس من خارج الاختصاص القانوني.

أما أن يكون هناك هامش إبداعي يتجاوز ما تم إقراره من أنظمة وقوانين، يتبنى تقديم أطروحات واجتهادات فقهية قانونية معاصرة من منظور شرعي في شتى القضايا العصرية، فهذا ما لا يقدر عليه إلا القلة من النخب القانونية من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذه الاجتهادات ستصطدم بحراس القوانين العلمانية المحمية بقوة السلطة في بلادنا التابعة.

تقييم الأفكار وتثبيت القيم، والتسليم بصلاح الوسائل بعد ضبط الغايات، لا يتم بطريقة الصفقات التجارية، ولو طال أمد الصفقة وطال جني الأرباح

الهروب إلى السجان!

استطاع العقل العربي الذي نشأ وترعرع في مدارس السياسة والاقتصاد المستوردة من الغرب أن يفهم ويتقن العمل في المنظومة الفكرية المفروضة؛ لكن سقف المسموح به -ومع تطاول الزمن والوأد الممنهج للأطروحات السياسية المنبعثة من خارج إطار الرؤية الاستبدادية الدولية أو المحلية على حد سواء- قد منعه من إبداع نموذج سياسي يجمع فيه بين مفرزات الواقع السياسي المعقد المعاصر، وبين الثوابت والضوابط السياسية الشرعية.

إعلان

استمرار هذا الواقع وصل إلى درجة أفضت ربما إلى الاعتقاد عند البعض بتعذر قيام نموذج سياسي مبتكر ضمن المعطيات السياسية المعاصرة، يتلاقى فيه الاجتهاد الأرضي مع الوحي السماوي؛ إذ إن الافتراق بين مبدئية وقيم الشريعة من جهة، وبين براغماتية ومصلحية العقلية السياسية الغالبة، يمثل نقطة صدام قد يصعب حلها إلا بتقديم تنازلات شرعية، أو بانقلاب على المحددات السياسية المتداخلة المحكمة المتحكمة في المنظومة السياسية العالمية، وهذا ما لا يتوقع بعض هؤلاء إمكانية حصوله.

إن مقولة: "لماذا تلومون القوي على الاستئثار بعناصر القوة وفرض سياساته لحبسها معه وحجبها عن الخصوم؟ – فالطبيعي أن كل أحد يبحث عن مصلحته والتمسك بأسباب سيادته، ولن يقبل بالتغيير نزولا عند رغبة الآخر الأضعف"- قد تكون مفهومة في السياق السلوكي المتجرد من الاعتبارات القيمية، التي كانت العنصر المهمل المبرر غيابه عند أولئك الذين حطوا رحالهم في أراضي العالم الجديد المكتشف، وشرعوا في بناء حضارتهم!

لكن تقييم الأفكار وتثبيت القيم، والتسليم بصلاح الوسائل بعد ضبط الغايات، لا يتم بطريقة الصفقات التجارية، ولو طال أمد الصفقة وطال جني الأرباح.

ولع المغلوب بالغالب، الذي قرره علماء الاجتماع، وتحري وتبني أطروحاته ونظرياته، شكل حالة من العور الفكري عند بعض المفكرين الخارجين من رحم الأمم المغلوبة

على باب السجن

لا شك أن الإنتاج الفكري السياسي الغربي المعاصر قد قطع أشواطا كبيرة في تطوير العمل السياسي وآلياته ومناهجه، ولكن الجواب عن التساؤل المحق، المتعلق بقدرة النظم السياسية الحديثة على قيادة البشرية ككل نحو الأفضل، هذا الجواب يحتاج إلى البحث والمراجعة، بعد أن تحولت السياسات العالمية إلى أذرع للأطماع الاقتصادية أكثر من أن تكون وسيلة لإدارة المجتمعات، وضبط العلاقات البشرية لترقية الحياة الإنسانية في رحلة الحياة، التي من المفترض أن يسعى مجموع البشر لتحسينها وتقويمها بما يحقق النموذج الأمثل لمعاشهم، الذي يرى بعض آخر أنه لن يستقيم إلا بعد رفع الفيتو في وجه الإعلان القاضي بنجاح أصحاب الفيتو في وضع سياسات صالحة لقيادة هذا العالم المنهك، المثقل بالاستغلال والقهر والمظالم.

إن نموذجا لا يترفع عن المصلحة الضيقة المحدودة بالجغرافيا، والمقيدة بزمن ازدهار عابر، والمقصورة على فئة من البشر، والمحصورة بمكاسب مادية عاجلة زائلة، لا يصلح أن يكون نظاما معتمدا للاقتداء به، ينصف الحقوق ويتحدى الظلم ويجلب السعادة للبشر.

لكن ولع المغلوب بالغالب، الذي قرره علماء الاجتماع، وتحري وتبني أطروحاته ونظرياته، شكل حالة من العور الفكري عند بعض المفكرين الخارجين من رحم الأمم المغلوبة، فسارعوا إلى الانبهار بثمار تغلب القوم على حساب فحص أسباب تغلبهم ومدى صلاحية منطلقاتهم واستشراف ديمومتها!

وليس مصير المستبدين العالميين بعيدا عن مصير المستبدين المحليين؛ فالصفقة التي حققها المستبدون المحليون والعالميون ربما تربح آنيا، لكنها تخسر قيميا وإنسانيا وماديا، ثم يرث الأرض العباد الصالحون.

كسر القيد

ثمة الكثير من الأسئلة التي نحتاج أن نطرحها حول صوابية تفرد النموذج السياسي الذي انتهجته الدولة الحديثة، وحتمية تبنيه وتطبيقه، وتطبيقه وحده، ثم البحث عن إجابات معمقة تساعدنا على الإمساك بطرف الخيط الذي نبدأ معه اختراق هذا الطرح، الذي تم تطويره وصياغته في أروقة الدول المتبوعة المتجاهلة، أو ربما المستخفة بأي مساهمات من خارج المنظومة الغربية، والتي قد تكون قادرة على إنتاج نموذج متفوق على ما أنتجته الآلة الفكرية التي خرجت من رحم العلمانية المتغولة، والمنتفخة في جسم "الحضارة" الغربية المعاصرة.

إعلان