أبراج الصمت: طقوس دفن تترك الجثث للنسور في السماء

الدفن في بطون الحيوانات.. على طريقة أبراج الصمت والدفن السماوي

تعددت دوافع التعامل مع الجثث عند الشعوب، من مجرد التكريم إلى التواصل مع الموتى والاندماج مع النظام البيئي الذي ننتمي إليه، وقد تعددت طرق التخلص من الجثث كالدفن أو الحرق أو ممارسة التحنيط، أو الدفن السماوي كطريقة أبراج الصمت، التي يمارسها البوذيون والتبتيون والزرادشتيون. والديانة الزرادشتية هي إحدى ديانات المجوسية، وهي مثنوية إيرانية قديمة، وفلسفة دينية آسيوية، وتعد واحدة من أقدم الديانات في العالم، التي لم تنقطع ممارستها، إذ ظهرت في بلاد فارس قبل 3500 سنة، فكان أتباعها يقدسون النار باعتبارها "ترمز للنور مقابل الظلمة، أو الخير مقابل الشر".

وتعرف أبراج الصمت "الدخمة" عند الفارسيين بأنها أبراج ذات شكل دائري على قمة تلة أو جبل منخفض، في منطقة صحراوية نائية بعيدة عن التجمعات السكانية، حيث يوضع المتوفى في أعلى البرج حتى تأتي الطيور الجارحة وتأكله، حيث إن الجسد حسب تعاليم الزرادشتية نجس، لذا يجب ألا يختلط مع عناصر الحياة الثلاثة (الماء والتراب والنار) حتى لا يلوثها.

وتتواجد أبراج الصمت في المناطق التي سكنها أو ما زال يسكنها زرادشتيون، مثل يزد وكرمان في إيران، وولاية غوجرات في الهند، إضافة إلى اليمن، حيث كانت تتواجد فيه وحتى وقت قريب تجمعات مجوسية، خصوصا في جنوبي اليمن. وقد بنى الفارسيون أول أبراج الصمت في أواخر القرن الثالث عشر، وتوجد اليوم ثلاثة أبراج على تلة في حي ثري وخاص في مومباي، بشكله المتدرج الدائري المبني من الطوب، وسقفه المفتوح.

في غياب النسور تبقى الجثث في أبراج الصمت بانتظار راقصي السماء الذين لن يأتوا أبدا

يتيح برج الصمت دوائر متعاقبة توضع عليها 800 جثة، تجلب إلى الأبراج كل عام؛ الدائرة الخارجية للرجال، والدائرة الوسطى للنساء، والدائرة الداخلية للأطفال. وفي المركز تجمع العظام بعد انصراف النسور لتتحلل ببطء في التربة، وتعد جنائز الفرس طقسا معقدا، إذ تغطى الجثة ببول البقر، وتغسلها العائلة وعمالو البرج، وهناك أدعية ونار مقدسة وسهرات متواصلة وصلوات طوال الليل، وعند الفراغ من هذا يجلب الجسد إلى البرج.

وقد توقفت هذه الطقوس في السنوات القليلة الماضية، فبدأ الزرادشتيون المجوس بدفن موتاهم في توابيت معدنية محكمة الإغلاق، وفي مقابر خاصة، وتم إغلاق الدخمات (أبراج الصمت) بقرار رسمي من إيران، أما في الهند فإن العمل بها ما زال مستمرا حتى يومنا هذا.

في عام 1876 امتلكت الهند 400 مليون نسر، وكان الالتهام السريع للجثث هو المعتاد… أوضح "يوهان فيفاينا"، المحاضر عن الزرادشتية بجامعة هارفارد، أن "الفرس يتحدثون عن زمن كانت النسور فيه تنتظر الجثث عند أبراج الصمت، واليوم لا توجد نسور على الإطلاق".

من الصعب إحراق جثة دون نار، ومن الأصعب أن تتخلص من جثة من خلال الالتهام دون ملتهم، وقد هبط تعداد الملتهمين بنسبة 99 في المئة، والسبب أنه في بداية التسعينيات سمحت الهند باستخدام الديكلوفيناك (مسكن خفيف للألم يشبه الإيبوبروفين) للماشية المريضة؛ فخفف هذا عليها آلام الحافر والضرع، ولكن حين ينفق الحيوان وتهبط النسور المخلصة عليه لتناوله، يصيبها الديكلوفيناك بالفشل الكلوي، فتسقط هذه المخلوقات بسبب مجرد مسكن، وفي غياب النسور تبقى الجثث في أبراج الصمت بانتظار راقصي السماء الذين لن يأتوا أبدا. وأصبح جيران الأبراج يشمون رائحة الجثث، إذ إن الأجساد تبقى مكشوفة ونصف متعفنة ولا تظهر النسور في الأفق.

يكشف الروجيابا القماش عن الجسد، ويقطع اللحم ويشق الجلد ويقطع العضلات والأوتار.. يشحذ منجله على الصخور القريبة، فيبدو وكأنه جزار عادي مع مريلته البيضاء، وتبدو الجثة أقرب للحيوان منها للإنسان

حاول العاملون في البرج التغلب على نقص النسور، فنصبوا مرايا لتركيز أشعة الشمس على مجموعة من الجثث، لكن النسف بالطاقة الشمسية لا يعمل خلال موسم الرياح الموسمية الغائم. فجربوا رش مواد كيميائية على الجثث مباشرة، لكنها خلفت فوضى كريهة.

يرى البعض أن الدفن السماوي أو الدفن في بطون الحيوانات، هو آمن خيارات التخلص من الجثث، وأنظفها وأكثرها إنسانية، ويقدم طقسا جديدا قد يقربنا من حقائق الموت ووضعنا الحقيقي على هذا الكوكب.

وفي جبال التبت، حيث يندر العثور على خشب للحرق، ويمنع الدفن في الأرض بسبب صلابة الصخور وشدة البرودة، مارس الناس الدفن السماوي منذ آلاف السنين، إذ يلف الميت بقطعة قماش في وضع الجنين (الوضع الذي جاء فيه إلى الحياة)، ثم يرنم الراهبان البوذيان عند الجسم قبل تسليمه إلى الروجيابا (قاطع الجثث).

يكشف الروجيابا القماش عن الجسد، ويقطع اللحم ويشق الجلد ويقطع العضلات والأوتار.. يشحذ منجله على الصخور القريبة، فيبدو وكأنه جزار عادي مع مريلته البيضاء، وتبدو الجثة أقرب للحيوان منها للإنسان. يقول أحد الروجيابا في مقابلة مع "بي بي سي": "لقد قمت بالكثير من عمليات الدفن في السماء، لكني ما أزال بحاجة إلى بعض الويسكي لأقوى على فعل ذلك".

تعطى الإشارة وتتراجع العصي، وتنقض النسور بعنف وهي تصرخ كالوحوش، وتأكل الجيف، لكنها في الوقت نفسه تؤدي رقصات رائعة وترتفع إلى أعلى

تبدأ النسور في التجمع، إنها نسور غريفون الهيمالايا البالغ طول أجنحتها تسعة أقدام، تقترب النسور بصفوفها، وتصدر صرخات حلقية، فيبعدها الرجال بقضبان طويلة، وتتكدس في مجموعات ضيقة لدرجة أنها تصبح كرة ريش عملاقة.

يعري الروجيابا العظام من اللحم بمطرقة، ويسحقها ويخلطها بنبات التساما، ودقيق الشعير الممزوج بزبدة الياك (وهو يجمع بين أوراق الشاي وزبدة البقر والملح) أو الحليب. قد يضع الروجيابا العظام والغضاريف أولا، ويؤخر أفضل قطع اللحم، فهو لا يريد أن تحصل النسور على أفضل قطع اللحم ثم تفقد الاهتمام وتطير قبل أن تأكل بقية الجسد.

تعطى الإشارة وتتراجع العصي، وتنقض النسور بعنف وهي تصرخ كالوحوش، وتأكل الجيف، لكنها في الوقت نفسه تؤدي رقصات رائعة وترتفع إلى أعلى، وتأخذ الجسد لدفنه في السماء.