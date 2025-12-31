"قلب الظلام".. رائعة جوزيف كونراد (3)

كيف تحولت سيرة ذاتية لبريطاني إلى خارطة جغرافية وسياسية كاشفة خلال سنوات عملي بالكونغو؟

مثلما كانت الجغرافيا سخية مع الكونغو بمنحها جميع الموارد الطبيعية الرئيسية بكميات هائلة، بما في ذلك الألماس والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها من المعادن الثمينة والإستراتيجية، فإنها أوقعتها في فخ مشاركتها الحدود مع تسع دول يعاني معظمها فقرا شديدا في هذه الموارد.

وصحيح أن الأوضاع العرقية في الكونغو متجانسة نسبيا لغياب التعدد العرقي في البلاد، والذي يمثل سببا للصراعات الداخلية في غالبية دول القارة، حيث إن الغالبية العظمى من الشعب تنتمي إلى عرق البانتو، باستثناء أقلية سودانية في الشمال، إلا أن أقلية التوتسي في الجزء الشرقي من البلاد، على الجانب الآخر من الحدود مع كل من رواندا وأوغندا، مثلت دائما مشكلة للنظام الحاكم في كينشاسا.

وبالطبع، فإن بلجيكا، دولة الاحتلال، كان لها نصيب الأسد في هندسة تلك اللعنة العرقية على الكونغو، مثلها في ذلك مثل جميع الدول الأوروبية المحتلة، التي كان لها دورها في صناعة اللعنات العرقية والسكانية في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.

في رواندا، فقد لجأت بلجيكا إلى الحيلة الاستعمارية المفضلة للسيطرة على مستعمراتها ببث الفرقة بين عناصر الأمة؛ فقد عمدت إلى دعم أقلية التوتسي هناك اقتصاديا على حساب الأغلبية من الهوتو

جرائم بلجيكية

وحتى ندرك جذور هذه اللعنة، يجب أن نلقي نظرة على التاريخ المعاصر للمنطقة كي ندرك أنه بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية عام 1945، استعادت بلجيكا مستعمراتها في كل من الكونغو ورواندا، ولضمان إحكام قبضتها على البلدين عمدت إلى تهجير جماعات من أقلية التوتسي من رواندا إلى شرقي الكونغو، حيث استوطنوا مساحات شاسعة من البلاد.

وبهذا الإجراء خلقت بلجيكا، ككل القوى الاستعمارية، ورما خبيثا استغلته لزيادة إحكام السيطرة على البلد. وفيما بعد ازدادت خطورة الورم الخبيث بتمكين بلجيكا أقلية التوتسي، التي تمثل من 15% إلى 20% من تعداد سكان رواندا وأوغندا وبوروندي، من الحكم في تلك الدول. وقد حرصت تلك الأقلية الحاكمة في البلاد الثلاثة على مد صلة الرحم سياسيا مع إخوانهم من أقلية التوتسي من أصل رواندي، الذين يعيشون في شرقي الكونغو منذ سنوات طويلة.

إعلان

أما في رواندا، فقد لجأت بلجيكا إلى الحيلة الاستعمارية المفضلة للسيطرة على مستعمراتها ببث الفرقة بين عناصر الأمة؛ فقد عمدت إلى دعم أقلية التوتسي هناك اقتصاديا على حساب الأغلبية من الهوتو، وهو الأمر الذي أسفر في النهاية، بعد رحيل الاستعمار "رسميا"، عن نجاح الأقلية في الاستحواذ على الثروة والسلطة، ليبدأ صراع مرير تخللته من وقت لآخر مذابح متبادلة، كانت أضخمها وأبشعها، مذبحة عام 1994، التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف من أقلية التوتسي الرواندية، وقد ارتكبها عناصر من الهوتو قبل أن يهربوا إلى شرقي الكونغو.

نعود إلى رواية "قلب الظلام"، حيث يبدأ القبطان مارلو، وهو في الحقيقة جوزيف كونراد، وصف رحلته إلى أعالي نهر الكونغو. المشاهد التي أوردها كونراد لرحلته في أعالي نهر الكونغو جاءت على درجة من الدقة لم أتخيلها، لدرجة أنني عندما أمسكت بنسخة الرواية أثناء مهمتي الصحفية الطويلة، كنت أرى خارطة مفصلة لهذا النهر الذي يتحول في بعض مواضعه إلى ما يقرب من المحيط الهادر. فهل رأيت من قبل نهرا توجد في أجزاء منه أمواج كأمواج البحر؟ كم هي الأنهار التي لا تكاد ترى ضفتيها في كثير من مواضعها بسبب اتساعها؟

ورأيت تماسيح جوزيف كونراد!

كنت أقف على حافة القارب النهري وهو يبحر بالقرب من إحدى ضفتي النهر، وأرى أعدادا لا حصر لها من التماسيح الأفريقية، وقد بدت وهي نائمة على الشاطئ كأنها تماثيل لا روح فيها.

وقد انعكس بعض أشعة الشمس التي تنفذ من بين الأشجار الاستوائية الكثيفة على جلودها الحرشفية، فبدا وكأن قطعا من الفضة نثرت عليها. وبين الفينة والأخرى يتحرك أحد التماسيح بشكل مفاجئ، فيصيب التماسيح الأخرى حوله بحالة من الهياج.

في تلك اللحظات، تداعت إلى ذهني نفس تلك المشاهد التي وصفها كونراد على لسان بطل روايته مارلو. والمعروف أن التماسيح من أقدم المخلوقات على الكرة الأرضية، وهي حيوانات معمرة بالمقارنة مع أعمار غالبية الحيوانات الأخرى، حيث يمكن أن يعيش التمساح ما بين 100 و120 عاما، وهو ما دفعني للتساؤل طوال الرحلة البحرية: هل بعض من تلك التماسيح كانت هي ذاتها التي صادفها جوزيف كونراد ووصفها في "قلب الظلام"؟ قد يكون.

الرحلة خطيرة وتتطلب قبطانا ذا خبرة للإبحار في مجرى نهر يضيق ويتسع بشكل مفاجئ، ناهيك عن مياهه شديدة السواد، التي يتحول عمقها بشكل مستمر ما بين الضحالة وما يصل إلى أعماق البحار.

وبسبب مواصفات ذلك النهر الهادر، التزم مارلو بالإبحار بمحاذاة الشاطئ، حيث تمتد على جانبيه غابات سوداء مظلمة تنبعث من داخلها صرخات غاضبة، كما كانت تخرج من قلبها بين الفينة والأخرى مجموعات من الأفارقة عرايا وشبه عرايا، يرقصون وهم يلوحون برماحهم.

تلك الصرخات والمشاهد كانت كفيلة بجعل مارلو (كونراد) يشعر بالانقباض متسائلا: هل هؤلاء الأفارقة بشر؟ وذلك قبل أن يعود لينفي عن نفسه العنصرية بتساؤله هذا، مذكرا نفسه بأن أجداده في أوروبا كانوا يطلقون نفس الصرخات قبل ذلك بمئات السنين.

في بداية ستينيات القرن العشرين، رقص الشعب الكونغولي حبا وابتهاجا بالزعيم الثوري باتريس لومومبا، الذي قاده للاستقلال عن بلجيكا

الرقص الأفريقي طقس في الحروب والأفراح والموت!

كيف فشل الرجل الأبيض في قراءة رقص القارة السمراء؟

إعلان

لم يكن كونراد، المؤلف الذي صاغ رحلته في أعالي نهر الكونغو في قالب روائي، وبالطبع بطل الرواية مارلو، يدرك أن الرقص لدى الأفارقة، والكونغوليين من بينهم، هو طقس يمارسونه في أفراحهم، ولكن الأهم أنهم يمارسونه في أحزانهم وحروبهم.

ففي بداية ستينيات القرن العشرين، رقص الشعب الكونغولي حبا وابتهاجا بالزعيم الثوري باتريس لومومبا، الذي قاده للاستقلال عن بلجيكا. وفي الوقت نفسه كان العالم يرقص على أنغام موسيقى الرومبا الشهيرة، التي قام بوضعها الموسيقار الكونغولي تابو لي روشيرو.

ولكن رقص الكونغوليين فرحا وحبا لزعيمهم المحرر باتريس لومومبا تحول إلى رقص الطير المذبوح حزنا وألما على اغتيال بلجيكا له بعد شهور قليلة من توليه الرئاسة؛ فالرقص لدى الأفارقة طقس في الحروب والأفراح والأتراح.

وأتذكر أنه في ذروة الحرب في بداية الألفية، وأثناء اقتراب قوات المتمردين الذين تدعمهم القوات الرواندية والبوروندية من حصار العاصمة كينشاسا، فوجئت أنه، بالرغم من مظاهر الفقر المدقع، لم تتوقف حياة الليل في تلك المدينة للحظة. فابتداء من الساعة الثامنة مساء تفتح الملاهي الليلية في شارع "30 يونيو"، وهو الشارع الرئيسي في كينشاسا، أبوابها أمام طوابير الكونغوليين.

وأتذكر سؤالي أحد رواد ملهى "سافانا" الشهير حول السر وراء هذا التناقض، وقد قال لي حينها: "الرقص بالنسبة لنا نحن الأفارقة ليس موروثا طقسيا قبليا فقط، بل هو من وسائل العلاج النفسي إزاء الإحباط والغضب المزمن الذي نعاني منه. الرقص بالنسبة لنا في هذه الظروف هو فعل احتجاجي على وكلاء الحرب المحليين وأقرانهم الإقليميين وسادتهم الدوليين. الرقص هو وسيلة للإبقاء على البقية الباقية من العقل".

بيد أن الفقر المدقع لم يكن الشيء الوحيد الذي يفقد المرء عقله، فهناك ما هو أقسى وأمر.