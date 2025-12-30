كيف تخطط أوروبا لبناء جيش مستقل عن أميركا بحلول 2035؟

القيادة الرباعية والميزانية الدفاعية: خريطة طريق أوروبا للسيادة العسكرية 2035

في تاريخ الأمم، الضامن الوحيد للبقاء ليس القوة العسكرية، بل الإرادة الاستراتيجية لإنتاج هذه القوة وحمل مسؤوليتها. وهكذا يمكن فهم لحظة الوعي التي تعيشها أوروبا اليوم، إذ تقرر القارة الانتقال من موقع «المستهلك للأمن» إلى «المنتج للأمن»، حتى لو كان القرار على شفير أزمة وجودية.

فبعد سبعة عقود من الراحة تحت المظلة الأميركية، تجد القارة نفسها أمام واقع عالمي ثلاثي الأقطاب (روسيا الطموحة، الصين الصاعدة، والولايات المتحدة المتراجعة بقيادة دونالد ترامب)، ما يجعلها أمام اختبار حقيقي وغير مسبوق. وكأن أوروبا، التي ترفض النظر إلى ذاتها كقوة عسكرية، اختارت الهروب إلى الأمام، لكن بثوب السيادة المفقودة التي لا تزال تسعى لاستعادتها بحلول 2035.

قد تبدو أوروبا في الظاهر قوة عسكرية كبرى، تمتلك مئات الآلاف من الجنود والعتاد المتطور، لكن الواقع العملياتي يكشف عن هشاشة هيكلية؛ فالعجز الأكبر ليس في الخطوط الأمامية أو في نقص العتاد، بل في ما يسمى بـ«الإمكانات الميسرة»

لحظة الوعي الأوروبي.. نهاية أوهام الحماية

حتى وقت قريب، كان ينظر إلى ضعف أوروبا من زاوية ديموغرافية وثقافية، لكن التحليل المقارن يكشف أن التحدي الحاسم ليس عدد السكان، بل غياب الإرادة الاستراتيجية الواضحة؛ أي غياب الرؤية التي تجعل من الاتحاد الأوروبي لاعبا لا تابعا.

التحول الجوهري بدأ مع التخريب الترامبي المتكرر للتحالفات؛ فخلال ولايته الأولى، كشف سلوكه الانعزالي عن نهاية الحقبة التي كانت واشنطن فيها تعامل حلفاءها كشركاء طبيعيين. اليوم، لم تعد أميركا ترى في حلف الناتو ركيزة أمنها القومي، بل عبئا ماليا وسياسيا. والخطاب الترامبي الأخير، الذي يتوعد الدول الأوروبية بعدم الدفاع عنها إذا لم «تدفع ما عليها»، يعبر عن تحول عميق في الوعي الأميركي. الأوروبيون تلقوا الرسالة واضحة: الأمن الذي يشترى لم يعد مضمونا.

في موازاة هذا الانسحاب التدريجي، تسعى روسيا إلى استثمار الفراغ؛ فرغم ضعف اقتصادها، تملك موسكو الإرادة العسكرية لإعادة بناء نفوذها الإمبراطوري القديم، وهدفها المعلن لم يتغير: إعادة الوضع الاستراتيجي إلى ما قبل توسع الناتو شرقا. وإذا ما انسحبت الولايات المتحدة جزئيا من التزاماتها في أوكرانيا أو البلطيق، ستجد الدول الأوروبية نفسها مكشوفة في مواجهة خصم يمتلك الإرادة والقدرة على الفعل العسكري المباشر.

هكذا تتبلور «الفجوة الأمنية» الأوروبية بوصفها التحدي الأكثر خطورة خلال العقد المقبل؛ إنها فجوة ناجمة عن الانسحاب الأميركي والطموح الروسي في إعادة رسم حدود النفوذ بالقوة.

الفجوة العسكرية: عجز في «الإمكانات الميسرة»

حتى الآن، تعتمد أوروبا في هذه المجالات على الولايات المتحدة بنسبة تفوق 70%، وهي لا تملك القدرة الصناعية أو التنظيمية الكافية لتعويض هذا النقص سريعا. والأخطر أن صناعة السلاح الأوروبية، رغم تقدمها التكنولوجي، تعاني من بطء بيروقراطي وتعدد مراكز القرار، ما يجعلها عاجزة عن الاستجابة السريعة للأزمات.

ما تحتاجه القارة ليس فقط زيادة الإنفاق العسكري، بل إعادة هندسة منظومتها الدفاعية بالكامل: توحيد المشتريات، ودمج الصناعات، وتبني استراتيجية إنتاج طارئة، تمكنها من تلبية احتياجاتها الدفاعية في غضون سنوات لا عقود.

بحلول عام 2035 قد تصبح أوروبا قادرة على حماية أراضيها ومصالحها دون الاعتماد على مظلة واشنطن، أي تحقيق «السيادة العسكرية النسبية» لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

الأفق الزمني: 2035 موعد السيادة الممكنة

ورغم هذه التحديات البنيوية، تلوح في الأفق فرصة حقيقية؛ فالتزامات الإنفاق الجديدة التي اتخذتها الدول الأوروبية الكبرى تشير إلى تحول تدريجي نحو تحمل مسؤولية الأمن الذاتي خلال خمس إلى عشر سنوات.

أطلقت ألمانيا إصلاحا دستوريا يسمح بتمويل عسكري استثنائي بقيمة 100 مليار يورو، وهي في طريقها لمضاعفة إنفاقها الدفاعي ثلاث مرات خلال عقد. أما فرنسا، القوة النووية الوحيدة في الاتحاد، فقد رفعت ميزانيتها العسكرية بنسبة 50%، وتستثمر في منظومات استراتيجية مستقلة. في المقابل، خصصت بولندا، الصاعدة بقوة، نحو 5% من ناتجها المحلي للدفاع، متجاوزة مستوى الالتزام الأميركي نفسه.

إذا ما استمرت هذه الوتيرة، فبحلول عام 2035 قد تصبح أوروبا قادرة على حماية أراضيها ومصالحها دون الاعتماد على مظلة واشنطن، أي تحقيق «السيادة العسكرية النسبية» لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

القيادة الرباعية: هندسة النفوذ الجديد

لتنفيذ هذه الخطة الطموحة، لا بد من وجود محرك قيادي يجمع بين القدرة الاقتصادية، والإرادة السياسية، والشرعية الاستراتيجية. وهنا تبرز فكرة «القيادة الرباعية»، التي تقوم على تعاون أربع قوى أوروبية كبرى:

ألمانيا: تمثل قلب القوة المالية والصناعية، وهي قادرة على تحويل مواردها الاقتصادية إلى قاعدة إنتاج دفاعي مشترك.

تمثل قلب القوة المالية والصناعية، وهي قادرة على تحويل مواردها الاقتصادية إلى قاعدة إنتاج دفاعي مشترك. فرنسا: صاحبة الردع النووي والتجربة العملياتية، وتقع على عاتقها مسؤولية تطوير الصناعات العسكرية السيادية، مثل مشروع الطائرة المقاتلة الأوروبية المستقبلية (FCAS).

صاحبة الردع النووي والتجربة العملياتية، وتقع على عاتقها مسؤولية تطوير الصناعات العسكرية السيادية، مثل مشروع الطائرة المقاتلة الأوروبية المستقبلية (FCAS). بولندا: القوة الشرقية الأكثر التزاما وجرأة في مواجهة روسيا، والنموذج في رفع الميزانية الدفاعية.

القوة الشرقية الأكثر التزاما وجرأة في مواجهة روسيا، والنموذج في رفع الميزانية الدفاعية. المملكة المتحدة: رغم خروجها من الاتحاد، تبقى جزءا من الجغرافيا الأمنية الأوروبية، وقدراتها في الاستخبارات والتكنولوجيا المتقدمة تجعلها شريكا لا غنى عنه.

إن تنسيق هذه الدول الأربع يمكن أن يشكل نواة «مجلس دفاع أوروبي» فعلي، قادر على وضع سياسة تسليح مشتركة، وإطلاق برامج تدريب وإنتاج موحدة، مع الإبقاء على حلف الناتو كإطار سياسي تكميلي، لا بديل استراتيجيا مطلقا.

إن نجاح المشروع الدفاعي الأوروبي حتى عام 2035 لن يكون انتصارا تقنيا فحسب، بل سيكون لحظة نضج حضاري لقارة ظلت طويلا ترفض النظر إلى ذاتها كقوة عسكرية

الفخ الزمني واستراتيجية العبور

لكن هذا المسار لا يخلو من المخاطر؛ فروسيا تدرك أن أوروبا ستكون قادرة على موازنة قوتها فقط بعد عقد من الزمن، لذلك قد تسعى خلال الفترة الانتقالية (2025–2030) إلى استغلال التأخر الأوروبي لفرض أمر واقع جديد في شرق القارة.

لتفادي هذا «الفخ الزمني»، على أوروبا أن تتبنى استراتيجية مزدوجة:

تسريع الإنتاج الدفاعي عبر ضخ استثمارات فورية وتسهيل إجراءات التوريد، حتى لو تطلب الأمر التعاقد مؤقتا مع شركاء من خارج القارة، مثل كوريا الجنوبية، لتوفير المعدات الحيوية.

الاستثمار في التفوق التكنولوجي من خلال جذب الباحثين والمهندسين، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفاع السيبراني، لتحويل أوروبا إلى مختبر مفتوح للابتكار الدفاعي المستقل عن الولايات المتحدة والصين.

نحو السيادة الأوروبية: الأمن كاختبار حضاري

لم تعد قضية الدفاع في أوروبا مسألة مالية أو عسكرية فحسب، بل باتت قضية هوية وسيادة؛ فالقارة التي بنت مشروعها السياسي على السلام والرفاهية تجد نفسها اليوم مضطرة إلى بناء مشروعها على القوة والمسؤولية. لقد انتهى عصر «أرباح السلام». اليوم، بات الأمن شرطا للسيادة، وأصبحت السيادة بدورها شرطا للبقاء في نظام عالمي يعيد تشكيل نفسه على أساس ميزان القوى لا القيم.

إن نجاح المشروع الدفاعي الأوروبي حتى عام 2035 لن يكون انتصارا تقنيا فحسب، بل سيكون لحظة نضج حضاري لقارة ظلت طويلا ترفض النظر إلى ذاتها كقوة عسكرية. فإما أن تبني أوروبا جيشها وعقلها الاستراتيجي معا، أو تعود إلى قرن الوصاية من جديد، حيث يدار أمنها من وراء الأطلسي.

المأزق لا يتجسد في واشنطن أو موسكو فقط، بل في عجز أوروبا عن ترجمة فائض القوة الاقتصادية إلى إنجاز سياسي وعسكري مستدام؛ فما يبدو كخطوة دفاعية متأخرة قد يتحول إلى خط الانكسار إذا خيضت هذه المعركة بلا سقف وبلا وحدة فعلية. وربما لهذا، تبدو أوروبا الآن أكثر وعيا بضرورة أمنها الذاتي من أي وقت مضى، وأكثر هشاشة في مواجهة الإغراء الأميركي بالتهدئة المؤقتة.