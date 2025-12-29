رويبضات العصر الحديث: قراءة في بؤس المعنى وصعود العبث

في زمن تحكمه الوسيلة لا المبتغى، حركتنا العولمة الليبرالية الطاغية قهرا، بمعاييرها البائسة ونماذجها الاقتصادية المؤلهة، إلى مصير تعليب القيم وإحكام السم في طيات هذا الزمن البائس المثقل، وتصدر من داخل الخليط الجديد المشوه، قادة ومفكرون، يفتقرون لأبسط أدوات الفكر البشري، وأي منتوج حضاري قابل للنفع أو التحسين، يحفظ الكرامة الإنسانية.

ثم بعد ذلك واكب الإعلام الحديث لعبته في كسر معاييره، ونسج فعل الإثارة على كل من عدته الجموع المخمورة إنسانا ناضجا، حتى سمي مؤثرا أو إعلاميا، وكي يثبت صحة الفرضية المشبوهة أصلا (بلا مهنيتها)، ساير الفن المعاصر بقوانينه السائلة، فشكلها لهم، وأصبحوا فنانين أيضا، حاكمين على الذوق لا محكومين به، وسموا كذلك حتى تنطلي أحوالهم على العقول والنخب، أولئك الذين عدوا نخبا بوسم مبدأ واحد، أنهم الأكثر قبولا للتغيير.

ولكن الأسئلة بعد غير مشبعة، كيف نفهم عالما تحكمه أدلجة القيم؟ كيف نقول بفقه واقع لا ثبوت له ولو ضمنيا؟ وماذا عن رويبضات هذا العصر؟

إشباع فإصدار فتصدير:

بعدما أرسى الاستعمار خيوط حركة ثقافية وفكرية جديدة، وبنى حصنا لها للحماية من كل تيار أصولي مخالف، وبنى معايير التحكيم والإحكام على كل منتوج جديد حداثيا كان أم أصوليا، صلب القوام أم سائلا مائعا، انطلق في رحلة جديدة لتفكيك أطر الحالة القديمة، وتذويبها شيئا فشيئا داخل المنطق الجديد، حتى يحكم بأن هذا الخيط القديم- والذي انتقل من كونه منبعا حضاريا كاملا، إلى وجهة نظر مرجعها كما يسميها المستعمر (كتب تراث)- رجعي الآن!

وبين الماضي والحاضر في هذه المفاهيم، كانت هنالك للمستعمر خارطة طريق وبناء تراتبي يسير ويبني عليهما، والعبرة في (اللاتصادمية) من جهة المستعمَر، فقد ركّعه بكسر هيبته عالميا، وقتله حضاريا بجانبه المظلم المزعوم من ماضيه (والذي لكل حضارة مثله أو ما يشابهه على الأقل)، وقطع عنه كل بادرة للتقدم خطوة، ليغدق عليه المستعمر من أفضاله، فينجيه من وحول الخوف واليأس التي أبدعها هو له من دون أن يشعر، وذلك حتى لو رأى اللجام بعينيه في يدي سيده، سيظل حامدا له على أن سمح وأكرم عليه بالإبصار!، ورؤية مصيره الذي لا يحدده!

كل حالة فكرية فريدة تصبح تصادمية!، وكل انطلاقة دفاعية لرد المستغرب أو المرهوب تصير خاملة وعبثية بلا استقامة ولا هدف ولا خارطة للطريق

بؤس المعنى:

يقول الدكتور عبدالرحمن عزي: "إن المعنى ينبثق في الفعل التأويلي، والفعل التأويلي هو على الأقل تمعقل (من العقل) يتدخل فيه الإنسان بصفة واعية (أي بوعيه) بيد أن المرئي لا يخاطب وعي الفرد بقدر ما يتوجه إلى استشارة عواطفه والحصول على استجابة آنية في العلاقة مع المنبه" (دراسات في نظرية الاتصال: نحو فكر إعلامي متميز، ص:135).

ومن هذا يحصل التمييز بين المعنى والمرئي (المحتوى الصوري أو بعد الصورة في المحتوى وآثارها عليه)، وإننا حين نحلل المشهد الثقافي المعمم (الموجه للعموم) في داخل إطاره الترفيهي الحداثي المعولم (لأن أغلبه مستورد)، نجد حالة من البؤس متجذرة داخل الوعي الفردي من الصانع أو المنتج أحيانا. وداخل الوعي الجمعي في غالب الأحيان، محتوى هزيل وركيك (قد لا يحتوي على أي إطار قيمي ظاهر)، لكن ببعد صوري فاتن، يظهر المحتوى الركيك جديرا بالعناية والاحترام والمتابعة.

وهذا البؤس لا يكون فقط على مستوى ثقافي وفكري أو ترفيهي أيضا، بل إنه ومع فقدان بديل حضاري مناسب ينتمي لمنظومة قيمية سليمة، تفشى هذا البؤس القيمي ليصل إلى عالم السياسة والأعمال، بل وللعمل القيمي أيضا!، مظهرا هشاشة النظام الاجتماعي في فلترة المحتوى المنتج من داخل عناصره، ولا أقول ضمن القيم الأخلاقية الفردية أو الدينية فقط، بل أيضا ضمن تلك الاجتماعية التي كانت ترسم معالم السمت الحضاري لمجتمع معين ومنظور مشهده العام.

ولعل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق، ودونالد ترامب الرئيس الأميركي الحالي خير مثال من عالم السياسة على ما قد سبق، وكيف تداخلت شخصيتاهما في إطار الوعي الثقافي الجمعي لدى كل من البريطانيين والأميركان.

إن إعادة النظر المطلوبة من الحضارة يجب ألا تكون فقط على المحتوى والحضور، ولكن الأسباب والتداعيات تشير إلى أن الخلل ومعاييره أعمق وأعقد من التطبيق الظاهر

صعود العبث:

إن الإنسان السليم بالمعيار الثقافي البدائي ليعجب من حالة فقدان السيطرة الحاصلة في الوعي الجمعي العربي، فرغم ثقل حارس البوابة (نظرية في عالم الإعلام والاتصال) السلطوي، لدينا، والأثر التراثي الذي لا يزال منافحا عن نفسه رغم كل معايير الحداثة الغربية الفاتنة، ورغم هيمنة الاستعمار وعالمية خطاه، يسير الشارع العربي اليوم على قدميه بأخطر ميل عن المقياس المستقيم له منذ الربيع العربي قبل نحو 14 عاما.

اختلال في بنى الفرد العربي وفقدان الأمل بالتراث والوارث (ووفق حكم عاطفي لا منطقي)، تهشيم المنظومة القيمية الأخلاقية والدينية إلى أبعد مما كان يرجوه المستعمر حتى، كل حالة فكرية فريدة تصبح تصادمية!، وكل انطلاقة دفاعية لرد المستغرب أو المرهوب تصير خاملة وعبثية بلا استقامة ولا هدف ولا خارطة للطريق.

عبيثة تأصلت في تحديثات النسيج وخطى صيرورته، تدفع الهيكل الاجتماعي لإعداد أفراده إعداد جديدا وخاصا، يتلاءم مع هاتين الحالتين: المشهدية والفكرية الجديدتين، وكأننا انتقلنا من البناء الذي يبدأ بالإنسان صعودا للحضارة، إلى حضارة تنتج أفرادها وأدوارهم وترسم لهم مشاهدهم داخلها.

ويصوغ هذا الدفع بهم تكملة بنيوية للمسار القادم ولهذا العالم الجديد فيما بعد العولمة والاستعمار، قادة سياسيون بلا مهنية أو منهجية، ومؤسسات دول متهالكة للمعاصرة والمواكبة رغم حداثتها!، ومؤثرون لم يمنحهم النظام الكلاسيكي التقليدي صفة قيمية واحدة حتى!، لافتقارهم لأسس كنا نؤمن فيما مضى بأنها تولد مع الإنسان لبديهيتها!

إن إعادة النظر المطلوبة من الحضارة يجب ألا تكون فقط على المحتوى والحضور، ولكن الأسباب والتداعيات تشير إلى أن الخلل ومعاييره أعمق وأعقد من التطبيق الظاهر أو حتى المنظور الظاهري النظري فقط، بل الحاجة اليوم تشير إلى حدوث تغيير في المنظومة القيمية الحضارية الاجتماعية، بينما الفردية ساكنة أو مغيبة، ولو كانت الأخلاقية الفردية قائمة ظاهريا حتى، فهي الأخرى غير محمية من الذوبان، وإعادة التموضع بصورة مغايرة للأصل.

لقد أصبح التهديد الحضاري مكونا من العدو الكلاسيكي الممسك بحجارة أفكاره وتداعياتها التي تمثل أدوات الاستعمار، وأيضا ممن جعل بيتنا الحضاري من الزجاج، ليس شرطا من الخارج، بل برضا به من الداخل حيث شاهت القيم!، وغيبت في فضاء الإنسان الرقمي المحروم من ركائز إنسانيته، وأنتجت لنا سمتا جديدا لصورة رويبضات هذا العصر!.