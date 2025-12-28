"قلب الظلام".. رائعة جوزيف كونراد (2)

سيرة ذاتية لبريطاني بالكونغو في القرن الـ19 وعاشها مصري في القرن الـ21

الإطاحة برؤوس ملايين الأشجار لتأمين حياة الرئيس كابيلا

عندما وصل جوزيف كونراد إلى الكونغو في عام 1890 كانت البلاد قد أصبحت من ممتلكات ملك بلجيكيا، وتبخرت كل أكاذيب أوروبا حول مساعدة الأفارقة على "الارتقاء" و"التقدم" بعد أن اتضح الوجه الوحيد لهذا الوجود الأوروبي؛ والذي وصفه جوزيف كونراد في روايته فيما بعد بـ"التسابق المحموم القذر للنهب والسلب".

الشاهد أنه بعد سنوات قليلة من عمله كقبطان بحري في الكونغو، والصدمات التي عانى منها بسبب وحشية ما كان يحدث في حق الكونغوليين، اعتزل جوزيف كونراد المهنة، واستقر في بريطانيا عام 1894 لتبدأ حياته الثالثة ككاتب روائي.

ومن قلب هذه المعاناة، سواء كانت في حياتين تخللتهما أحداث عاصفة وقاسية، أو من خلال معاناته مع لغة أجنبية ثالثة، ولدت رائعة جوزيف كونراد "قلب الظلام"، التي جاءت كسيرة ذاتية وضعها في قالب روائي، فقط مع تغيير أسماء الشخصيات، بما فيها اسمه شخصيا، الذي صار في الرواية "مارلو".

رواية "قلب الظلام" هي باختصار- كأحداث- رحلة بحرية في الكونغو، يقوم بها مارلو، بطل الرواية وراويها الأساسي، الذي يعمل في شركة ملاحة بريطانية وقد كُلف مع عدد من المسلحين بمهمة لإجلاء كورتيز، مدير محطة شركة العاج البلجيكية في أعالي نهر الكونغو، إلى أوروبا لمرض ألم به.

شيئا فشيئا، وبمرور الأيام والأسابيع والشهور والسنوات في الكونغو، بدأت أدرك أنه بعد مرور أكثر من 100 عام على صدور رواية السيرة الذاتية لجوزيف كونراد "قلب الظلام"، لم يتغير شيء في الكونغو إلا إلى الأسوأ

ودخلت "قلب الظلام" بعد أن قرأتها بـ18 عاما

قرأت هذا العمل الأدبي البديع وأنا مراهق في الخامسة عشرة من عمري، ليظل قابعا في عقلي الباطن مدة 18 عاما قبل أن يطرق باب عقلي الواعي أثناء تمايل تلك الطائرة الصغيرة- التي أقلعت بي من مطار جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا- بشدة، وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق كينشاسا (ليوبولدفيل سابقا)، عاصمة الكونغو.

كان المشهد من خلال تلك الكوة المستديرة في الطائرة عبارة عن مساحة لا نهائية من اللون الأخضر الداكن، وذلك قبل أن يظهر فجأة مدرج ضيق، ارتطمت به عجلات الطائرة بعنف، لترتفع مرة ثانية وثالثة وتعاود الارتطام بأرض المدرج حتى استقرت عليه. كان ذلك اليوم هو الثاني من سبتمبر/أيلول عام 1999، وكان بداية لمهمة طويلة امتدت عبر ثلاث سنوات لتغطية حرب الكونغو الضروس.

طوال الطريق من المطار إلى وزارة الإعلام في قلب كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث كان يجب أن أقدم أوراق اعتمادي مراسلا لتغطية الحرب التي اندلعت في البلاد قبل وصولي بما يقرب العام، كانت مشاهد رواية "قلب الظلام" التي تعلقت بها صبيا تتراءى في ذهني، ولم يكن يخطر ببالي من قبل مطلقا أنه سينتهي بي الحال حتى أعيشها بعد كل هذه السنوات من قراءتها.

كنت مستغرقا في تأمل تلك الأشجار الاستوائية العملاقة فارعة الطول على جانبي الطريق، والتي لم تختلف عن وصف كونراد في "قلب الظلام". بعد أن قطعنا ما يقرب من ثلاثة كيلومترات، انتبهت إلى تفصيلة لم ترد في الرواية، ألا وهي أن جميع تلك الأشجار الباسقة مقطوعة الرؤوس!

عندما سألت سائق سيارة الأجرة عن السر وراء هذه الظاهرة، التفت إلي ولم يجب سوى بنظرة ملؤها الخوف الذي أثار دهشتي. وصلنا مبنى وزارة الإعلام واضطررت إلى الانتظار لحين قدوم الموظف المختص، وقد صاحبني في هذا الانتظار السائق لكي يقوم بإيصالي إلى الفندق الذي سأقيم فيه بعد أن أنتهي من التسجيل.

عرضت على السائق لفافة تبغ قبل أن أهمس وأنا أشعلها له بنفس السؤال الذي لم يجب عليه ونحن في السيارة؛ همس الرجل قائلا: عذرا، لم أجبك بسبب أجهزة التنصت في سيارتي وسيارات الأجرة الأخرى المخصصة لأمثالك من الضيوف الأجانب.. الإجابة عن سؤالك بشأن قطع رؤوس الأشجار على طول الطريق من المطار، وكذلك في طرق أخرى في كينشاسا ستراها، هو منع الساعين لاغتيال الرئيس لوران كابيلا من استخدام رؤوس الأشجار كمخابئ لاصطياده في موكبه. وعندما استشعر السائق استغرابي، أضاف قائلا: "لا تعجب، فهذه طريقة تقليدية لتنفيذ عمليات الاغتيال في الكونغو".

بداية الحكي كانت في ظلمة نهار لندن، قبل أن ينتقل بهم الراوي إلى ظلمة نهار نهر الكونغو، وما بين الظلمتين ظلام حالك من الظلم والجرائم الوحشية التي ارتكبها بنو جلدته من الأوروبيين

وحتى عندما نجح بعض الشرفاء في تولي أمر هذه المستعمرات، مثل باتريس لومومبا في الكونغو، سرعان ما قاموا بمساعدة عملائهم المحليين بالتخلص منهم.

المشهد الافتتاحي في رواية "قلب الظلام" تتصدره السفينة "نيللي" وهي ترسو عند نقطة التقاء نهر التايمز بالمحيط، وقد اعتلاها بحارة إنجليز يخرجون إلى العالم لينشروا فيه- طبقا لزعمهم الذي كان البعض منهم يصدقونه- الحضارة والمعرفة والمسيحية، في حين كانوا في الواقع يشيعون الإرهاب ونهب ثروات الغير.

تبدو سماء لندن وقد ارتدت ملابس الحداد السوداء، وألقت بظلامها على الأرض بالرغم من أن الوقت كان لا يزال نهارا. ومن هنا يبدأ مارلو- البطل والراوي- سرد قصته لهؤلاء البحارة، والتي تتمثل في تجربته التي كان مسرحها جغرافيا خارج أوروبا، ولكنها اتفقت معها بأن نهارهما معتم في أفضل الأحول، ومظلم في أسوئها.

يبدأ مارلو حكيه عن كيفية وصوله إلى أفريقيا، مستعرضا تفاصيل تتوافق مع ما كان في رحلة ومهمة الكاتب جوزيف كونراد في الكونغو في العام 1890.

بداية الحكي كانت في ظلمة نهار لندن، قبل أن ينتقل بهم الراوي إلى ظلمة نهار نهر الكونغو، وما بين الظلمتين ظلام حالك من الظلم والجرائم الوحشية التي ارتكبها بنو جلدته من الأوروبيين.

رحلة مارلو إلى الكونغو- قلب أفريقيا السوداء- كانت عبارة عن مهمة لإجلاء مدير فرع شركة تجارة العاج الأوروبية في أعالي نهر الكونغو، بعد أن أصابه مرض شديد يستدعي إعادته إلى أوروبا للعلاج.

مبعث الصدمة لم يكن فقط تلك المشاهد التي تعتصر القلوب، ولا أصوات بكاء الرضع التي لا تتوقف، وإنما الصدمة كانت باستدعاء نفس المشاهد التي وصفها جوزيف كونراد لدى وصوله المدينة ذاتها في العام 1890، وكأن الزمن قد توقف مدة 109 سنوات

بعد أكثر من قرن من "قلب الظلام".. ما زال الجوع يسلب اللبن من أثداء الكونغوليات

مشاهد الفقر المدقع التي أفزعت جوزيف كونراد لدى وصوله العاصمة ليوبولدفيل عام 1890، وقد وصفها على لسان مارلو في سيرته الذاتية، أصابتني بالصدمة لدى رؤيتها في شوارع المدينة نفسها، بعد تغيير اسمها إلى "كينشاسا".

منشأ الصدمة بشاعة تلك المشاهد، والتي من أهونها مئات من السيدات شديدات النحول والهزال، افترشن أرصفة طريق "30 يونيو"، الذي يشق العاصمة ويربط شمالها بجنوبها، وقد حملن أطفالا استحالوا هياكل عظمية، يحاولون بلا جدوى استجلاب لبن مفقود من أمهات بدت أثداؤهن كأكياس خيش بالية! وبالطبع، هذا المشهد متكرر في طول البلاد وعرضها.

بيد أن مبعث الصدمة لم يكن فقط تلك المشاهد التي تعتصر القلوب، ولا أصوات بكاء الرضع التي لا تتوقف، وإنما الصدمة كانت باستدعاء نفس المشاهد التي وصفها جوزيف كونراد لدى وصوله المدينة ذاتها في العام 1890، وكأن الزمن قد توقف مدة 109 سنوات حتى تاريخ وصولي في العام 1999.