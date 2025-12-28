الكرامة لا تُشترى.. حين تُصفع القيم

في كل عام، ومع كل لحظة صراع بين المستضعف والقوي، يتكرر السؤال القديم: أيهما أغلى؟ الكرامة أم المكاسب؟ الموقف أم المصالح؟ الصمت أم الرد؟

تحكي ذاكرة الشعوب، لا كتب التاريخ، رواية رمزية خالدة عن رجل هندي عادي في زمن الاستعمار البريطاني، تعرض لصفعة مهينة على يد ضابط بريطاني في الشارع. لم تكن الصفعة مجرد إهانة جسدية، بل كانت اختبارا لكرامة لا تملك شيئا سوى نفسها. لكن الرجل لم يصمت، بل رد الصفعة بقوة أذهلت الجميع، وأثارت غضب الضابط.

الرد على الظلم وقتها لم يكن مدفوعا بشجاعة خارقة، بل كان فعلا بدائيا فطريا: الدفاع عن آخر ما يملكه الإنسان المقهور.. كرامته.

إنها ليست قصة استعمار وانكسار، بل قصة عن تلك اللحظة التي يتغير فيها الموقف: حين يصبح الإنسان أكثر انشغالا بالاحتفاظ بما كسب، من الدفاع عما يفترض أنه لا يقدر بثمن

يقال إن القائد البريطاني، تجنبا للفضيحة، أمر الضابط بالاعتذار علنا، ومنح الهندي مبلغا ماليا كبيرا كتعويض. تحول الرجل مع الوقت إلى تاجر ناجح، ثم إلى شخصية مؤثرة اجتماعيا.

لكن القصة التي بدأت بصفعة لم تنته هناك.

بعد سنوات، طلب من الرجل أن يتلقى صفعة مماثلة، أمام الناس. الغريب أنه قبل، ولم يرد هذه المرة. وحين سئل عن السبب، قال بمرارة: "في المرة الأولى لم أملك سوى كرامتي، واليوم أصبحت أملك أشياء كثيرة أخشى خسارتها".

هذه القصة، وإن لم تكن موثقة كحدث تاريخي، فإنها تعيش في وجدان الشعوب كرمز أخلاقي، وقصة اختبار تتجاوز حدود الزمان والمكان. إنها تختصر حالة الإنسان حين تتحول الكرامة إلى بند يمكن التفاوض عليه، أو سلعة يمكن المساومة عليها.

إنها ليست قصة استعمار وانكسار، بل قصة عن تلك اللحظة التي يتغير فيها الموقف: حين يصبح الإنسان أكثر انشغالا بالاحتفاظ بما كسب، من الدفاع عما يفترض أنه لا يقدر بثمن.

الرجل الهندي في الرواية لم يتغير فقط لأنه أصبح ثريا، بل لأنه أصبح "قابلا للشراء"، أو هكذا شعر بنفسه

في عالم اليوم، الصفعات لم تعد توجه باليد، بل باتت تأتي في شكل قرارات ظالمة، أو تضييق على حرية، أو إهانة مبطنة مغلفة بابتسامات دبلوماسية. الفرق أن المقهور اليوم لم يعد يرد بالضرورة، بل غالبا ما يصمت، ويبرر، ويحسب الخسائر.

إعلان

ومع كل تبرير، تتآكل طبقة من طبقات الكرامة. ومع كل صفعة لا يرد عليها، نفقد قدرتنا على المقاومة. ثم، شيئا فشيئا، نعيد تعريف "الحكمة" و"الذكاء" و"البراغماتية" بما يناسب خوفنا، لا مبادئنا.

الاختبار الحقيقي للقيم لا يحدث في لحظة الضعف، بل حين نملك شيئا نخاف فقدانه. في تلك اللحظة، تختبر الأصوات التي كانت تملأ الدنيا بالحق: هل لا تزال قادرة على النطق؟ وتختبر الضمائر: هل ما زالت تتحرك؟ وتختبر الكرامة: هل هي مبدأ ثابت.. أم مرنة بحسب الظرف والمصلحة؟

الرجل الهندي في الرواية لم يتغير فقط لأنه أصبح ثريا، بل لأنه أصبح "قابلا للشراء"، أو هكذا شعر بنفسه. والمفارقة أن ما امتلكه لاحقا لم يغنه عن الشعور بالذل، بل زاد شعوره بالعجز.

فلنحذر أن نتحول إلى نسخة متأخرة من ذلك الرجل، الذي ارتضى الصفعة لأنه امتلك ما يخسره

اليوم، نعيش في واقع باتت فيه القيم يعاد صياغتها، ويتم الترويج للصمت كحكمة، وللتنازل كمرونة، وللخنوع كفطنة. لكن الحقيقة التي تنبهنا لها هذه القصة هي أن الكرامة لا تشترى، وأن من يبيعها مرة، يخسر أكثر مما يتخيل.

قيمة هذه القصة ليست في ما حدث، بل في ما يمكن أن يحدث حين نصمت نحن. هي مرآة للمثقفين حين يغريهم القرب من السلطة، وللنخب حين تفضل السلامة على قول الحقيقة، وللعامة حين يعجزون عن الصمود أمام الضغوط، ويصوغون مواقفهم لا على ضوء القيم، بل تحت ظل الخوف.

في سياق كهذا، تبقى المنصات الحرة مسؤولة عن إعلاء الصوت، لا تبريره. تبقى الكلمات الحية، والنصوص الجريئة، والمواقف الأصيلة، أدواتنا القليلة في وجه صفعات متجددة، ولو اختلفت أسماؤها.

وهنا تتجلى مسؤولية الإعلام المهني والحر، كـ"الجزيرة"، في أن تظل وفية لأصوات من لا صوت لهم، لا تجامل، ولا تصادر، ولا تبرر.

فلنحذر أن نتحول إلى نسخة متأخرة من ذلك الرجل، الذي ارتضى الصفعة لأنه امتلك ما يخسره. لأن الخسارة الحقيقية تبدأ حين نقتنع أن السكوت أكثر نفعا.. من الصدق.