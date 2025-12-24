هل يصبح تطبيق "سيغنال" بوابة الثورة القادمة للبيتكوين؟

في عالم تتقاطع فيه الخصوصية مع الحرية المالية، يبرز مشروع طموح يسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين التواصل والتكنولوجيا المالية: دمج عملة البيتكوين في تطبيق المراسلة المشفر "سيغنال".

المبادرة، التي يقودها عدد من المهتمين بالبيتكوين، وعلى رأسهم جاك دورسي، تهدف إلى تحويل "سيغنال" من مجرد وسيلة تواصل آمن إلى منصة يمكن من خلالها تبادل القيمة المالية بشكل مباشر بين المستخدمين، دون وسطاء أو قيود.

يرى أنصار المشروع أن الانتقال نحو البيتكوين سيكون خطوة نوعية تفتح أمام سيغنال أفقا جديدا في عالم المدفوعات الرقمية، لا سيما مع قاعدة مستخدميه التي تتجاوز سبعين مليون شخص شهريا

الفكرة تعتمد على بروتوكول "Cashu" المبني على تقنية "Chaumian Ecash"، التي تتيح إجراء معاملات مالية رقمية خاصة، تحافظ على هوية المستخدمين وسرية تعاملاتهم. وإذا ما تم تنفيذ هذا الدمج بنجاح، فقد يشهد العالم نموذجا جديدا يجمع بين التشفير الكامل للمحادثات والمدفوعات اللامركزية في آن واحد.

المؤيدون يرون في هذه الخطوة امتدادا طبيعيا لفلسفة "سيغنال"، القائمة على مقاومة المركزية وحماية حرية الأفراد في الفضاء الرقمي. فهم يعتبرون البيتكوين، بطبيعته المفتوحة وغير الخاضعة للرقابة، الخيار الأمثل لمواكبة هذا النهج.

في المقابل، يرى منتقدون أن سلسلة كتل البيتكوين العامة قد تشكل تهديدا لمستوى الخصوصية الذي يميز التطبيق، مشيرين إلى بدائل- مثل "مونيرو" و"زي كاش"- توفر مستويات أعلى من إخفاء الهوية في التعاملات.

كما وجهت انتقادات إلى عملة "MobileCoin" التي اعتمدها "سيغنال" سابقا، إذ وصفت بأنها مركزية ومحدودة الاستخدام، ولم تنجح في تحقيق اللامركزية التي يتطلع إليها المستخدمون.

يبدو أن الجدل حول مستقبل الخصوصية الرقمية يدخل مرحلة أكثر تعقيدا، حيث تتواجه رؤيتان متناقضتان: إحداهما تدعو إلى تحرير التواصل المالي من الرقابة، والأخرى تسعى إلى تقييده باسم الأمن

لذلك، يرى أنصار المشروع أن الانتقال نحو البيتكوين سيكون خطوة نوعية تفتح أمام سيغنال أفقا جديدا في عالم المدفوعات الرقمية، لا سيما مع قاعدة مستخدميه التي تتجاوز سبعين مليون شخص شهريا.

لكن هذه الخطوة تثير أيضا تساؤلات قانونية وأمنية في ظل المناقشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي حول مشروع قانون يعرف باسم "مراقبة المحادثات" (Chat Control)، وهو الذي يهدف إلى منح السلطات حق الوصول إلى الرسائل الخاصة، حتى في التطبيقات المشفرة مثل سيغنال وواتساب، بدعوى مكافحة استغلال الأطفال.

إعلان

وقد واجه المقترح معارضة شديدة من ألمانيا، التي اعتبرته انتهاكا لخصوصية الأفراد ومخالفا للدستور.

يبدو أن الجدل حول مستقبل الخصوصية الرقمية يدخل مرحلة أكثر تعقيدا، حيث تتواجه رؤيتان متناقضتان: إحداهما تدعو إلى تحرير التواصل المالي من الرقابة، والأخرى تسعى إلى تقييده باسم الأمن والمصلحة العامة.

وبين هذين الاتجاهين، يقف سيغنال على مفترق طرق، قد يحدد شكل الإنترنت الحر في السنوات القادمة: أيصبح منصة تجمع بين الخصوصية الكاملة والمال اللامركزي، أم إن العقبات القانونية والتقنية ستجعل هذه الرؤية مؤجلة إلى إشعار آخر؟