العلاج السلوكي المعرفي والذكاء الاصطناعي

من الألم إلى العلاج السلوكي المعرفي

في رحلة بدأت من الألم والحرب، أخذتنا سلسلة المقالين الأولى إلى "من سودان المعاناة إلى أمل البرمجة"، حيث استكشف القارئ ميلاد فكرة تهدف إلى فهم الإنسان ومواساته.

في المقال الثاني، انتقلنا إلى عقل النظام لنسأل: كيف يفكر الطبيب الآلي؟ وكيف يشخص الألم النفسي؟

جوهر الفكرة هو أننا لسنا أسرى أفكارنا، بل يمكننا إعادة صياغتها. لذلك صممت خوارزمية الطبيب الآلي لتتحول من أداة تحليل إلى رفيق رقمي يساعد المستخدم على رؤية المواقف بعيون أرحب

الإنسان في مواجهة أفكاره

بعد أن تعلم الطبيب الآلي النفسي كيف يشخص الألم النفسي، كان عليه أن يتعلم كيف يساعد على تجاوزه.

لقد أدركت أن التشخيص وحده لا يكفي، فالمعاناة لا تزول بمجرد تسميتها، بل حين يفهمها الإنسان ويتعامل معها بوعي. من هنا بدأت مرحلة جديدة: العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، كجسر يصل بين التشخيص والتغيير.

العلاج السلوكي المعرفي ليس مجرد تقنية علاجية، بل هو فلسفة إنسانية تقوم على مبدأ بسيط وعميق: "أفكارنا تصنع مشاعرنا، ومشاعرنا تصوغ سلوكنا، فإذا غيرنا طريقة تفكيرنا تغيرت حياتنا."

من التشخيص إلى التغيير

جوهر الفكرة هو أننا لسنا أسرى أفكارنا، بل يمكننا إعادة صياغتها. لذلك صممت خوارزمية الطبيب الآلي لتتحول من أداة تحليل إلى رفيق رقمي يساعد المستخدم على رؤية المواقف بعيون أرحب، ويوجهه نحو استجابات أكثر هدوءا وواقعية.

فعندما يكتشف النظام أن المستخدم يعاني من القلق مثلا، لا يكتفي بعرض النتيجة، بل يفتح معه حوارا إنسانيا متدرجا:

كيف ترى الموقف الذي يسبب قلقك؟

ما الفكرة التي تتكرر في ذهنك؟

هل يمكن إعادة تفسيرها بطريقة أقل تهديدا؟

هذه الأسئلة ليست عشوائية، بل مستمدة من نماذج علم النفس الإكلينيكي، لكنها أعيدت بصياغة ودودة ومفهومة، تراعي إنسانية المتلقي وتفتح أمامه باب الوعي الذاتي.

لا يعمل الطبيب الآلي على التكرار، بل على التعلم من التفاعل. يسجل مؤشرات مزاجية واتجاهات التحسن، ليقدم لاحقا جلسات مخصصة ونصائح تلائم تطور الحالة

بناء الجلسة الرقمية

كان علي أن أبني ما يشبه جلسة علاج افتراضية، تحفظ جوهر الجلسة النفسية الواقعية، ولكن بروح رقمية رحيمة.

إعلان

تبدأ الجلسة بتذكير المستخدم بما يشعر به، ثم تقوده تدريجيا نحو التغيير عبر خمس مراحل:

التعرف على الفكرة السلبية: يكتب المستخدم أكثر ما يقلقه أو يسبب له الألم. تحليل الفكرة: يجيب على أسئلة بسيطة مثل: هل هذه الفكرة مبنية على دليل أم على خوف؟ إعادة البناء المعرفي: يقترح النظام بدائل منطقية واقعية للفكرة السلبية. التمارين السلوكية: يوجه المستخدم لمهام عملية بسيطة، ككتابة المشاعر أو مواجهة مواقف صغيرة. التقييم الذاتي: في نهاية الجلسة، يسأل النظام المستخدم كيف يشعر بعد التجربة.

بهذا يتحول النظام من شاشة جامدة إلى مساحة علاجية دافئة، يشعر فيها الفرد أنه مسموع ومفهوم.

كيف يتعلم النظام من المستخدم؟

لا يعمل الطبيب الآلي على التكرار، بل على التعلم من التفاعل. يسجل مؤشرات مزاجية واتجاهات التحسن، ليقدم لاحقا جلسات مخصصة ونصائح تلائم تطور الحالة.

بهذا لا يصبح المستخدم رقما في قاعدة بيانات، بل قصة حية يتابعها النظام بذكاء عاطفي ومعرفة علمية.

في عالم أنهكته الحرب والعزلة، قد لا يجد الناس طريقهم إلى الطبيب النفسي. لكن الهاتف المحمول صار نافذة أمل

اللغة كعلاج

من أعقد التحديات كانت اللغة. كيف يتحدث النظام مع شخص مثقل بالوجع دون أن يزيد ألمه؟

لهذا استخدمت لغة عربية إنسانية، بعيدة عن المصطلحات الطبية الجافة. كل جملة تمر عبر ما أسميه "اختبار التعاطف": هل تبعث الطمأنينة؟ أم تزرع القلق؟

الغاية ليست أن يملي النظام على الإنسان ما يفعل، بل أن يعينه على اكتشاف الإجابة في داخله.

الذكاء الاصطناعي كيد ممدودة

في عالم أنهكته الحرب والعزلة، قد لا يجد الناس طريقهم إلى الطبيب النفسي. لكن الهاتف المحمول صار نافذة أمل. حين يدخل المستخدم إلى الطبيب الآلي النفسي، فهو لا يواجه آلة باردة، بل يجد منظومة رقمية رحيمة تصغي إليه في أي وقت، بصبر لا يكل، وصوت لا يحكم.

إنه الذكاء الاصطناعي وقد تحول من كود جامد إلى كتف رقمية يستند إليها الإنسان حين يثقله الصمت.

مشروعي ليس مجرد نظام ذكي، بل محاولة لإثبات أن التقنية يمكن أن تعيد للإنسان إنسانيته، من داخل الشاشة إلى داخل القلب

نحو بيئة نفسية رقمية آمنة

العلاج لا ينجح دون شعور بالأمان. لذلك يلتزم الطبيب الآلي بالسرية المطلقة، دون حفظ أي بيانات شخصية أو سجلات يمكن تتبعها. فالغرض ليس جمع المعلومات، بل إعادة بناء الثقة بين الإنسان والتكنولوجيا، لتصبح الأداة الرقمية حليفا للشفاء لا مصدرا للخوف.

بدأت رحلتي مع "الطبيب الآلي النفسي" بحثا عن فكرة، وانتهت بي إلى إيمان أعمق بالإنسان. لقد اكتشفت أن البرمجة حين تلتقي بعلم النفس، تنجب كائنا رقميا فيه شيء من الروح: يفهم، يصغي، ويواسي.

مشروعي ليس مجرد نظام ذكي، بل محاولة لإثبات أن التقنية يمكن أن تعيد للإنسان إنسانيته، من داخل الشاشة إلى داخل القلب. في المقال القادم، سنغوص في التحديات التي واجهتنا أثناء بناء النظام والرؤى المستقبلية، لنكشف كيف تواجه التقنية والذكاء الاصطناعي حدود التصميم والبرمجة في سبيل خدمة الإنسان وفهم أعماقه النفسية.