معجم الدوحة التاريخي للغة العربية.. ديوان لحضارة الأمة

تتألف كل لغة في الوجود من شطرين: أولهما "الكلمات"، وثانيهما "القواعد" التي تنظم تلك الكلمات في عبارات وجمل ونصوص. فالكلمات حوامل المعاني، والمعنى هو الغاية من اللغة، وكشفه (أي المعنى) هو الوظيفة الأساسية للمعجم التقليدي (أي غير التاريخي).

أما المعجم التاريخي، فيتجاوز تلك الوظيفة ليقدم لنا الألفاظ مسجلا "تواريخ استعمالها بدلالاتها الأولى، وتواريخ تحولاتها البنيوية والدلالية، مع تحديد مستعمليها، وتعزيز ذلك بالشواهد الموثقة"؛ فيقربنا بذلك من النظر إلى الجوانب الاجتماعية والحضارية والعلمية للمجتمع كما تنعكس على مرآة اللغة.

فكيف نستثمر معطيات المعجم التاريخي -مداخل ومدونات- من أجل الإسهام في نهضة الأمة من البوابة اللغوية، فضلا عن التعرف على تاريخنا وحضارتنا؟

سجلٌّ لحضارة الأمة

ليست الكلمة المعرفة في المعجم التاريخي بناء لفظيا يحمل معنى ضمن نظام اللغة فيؤدي بذلك دورا في عملية التواصل البشري فقط، وإنما هي "أيقونة" تختزل الفكر عبر مساره التطوري، ومرآة تنعكس عليها نمذجة الواقع ومقولته في وجود تصوري مواز للوجود الفعلي في الكون.

فللكلمة "المؤرخة" طابع مرن يجعلها تتجاوز -بحكم كثرة التداول- الدلالة بوجه ما على الشيء وما يدانيه، إلى الدلالة على الشيء وما يباينه أو يناقضه.

وهي تساير في ذلك الأنماط الفكرية والاجتماعية العربية الخاضعة -كغيرها من ضروب الأنماط البشرية- لناموس التبدل والتغير، فضلا عن كونها تتأثر بما واجهته الأمة العربية وتواجهه من تجارب وتحديات في واقعها الذاتي، وفي صلتها بالأمم الأخرى؛ مثاقفة أحيانا، ومدافعة أحيانا أخرى.

إن الكلمة -باختصار- ذاكرة للفكر والقيم والسلوك، كما سنرى في النموذج الآتي:

نموذج تطبيقي: لفظ "الجواز".. من عبور المكان إلى وثيقة السفر

مرّ لفظ "الجواز" بمحطات دلالية عدة تعكس بعض ملامح التفكير، ومناحي السلوك الاجتماعي والحضاري لدى العرب وفقا للأمثلة الآتية المستقاة من معجم الدوحة التاريخي للغة العربية (جذر "ج و ز"، مدخل "جواز"):

الدلالة الأولى (الحسية): دل لفظ "الجواز" في أول ظهور له على "السير في المكان وقطعه" [86 ق.هـ/ 538م].

دل لفظ "الجواز" في أول ظهور له على "السير في المكان وقطعه" [86 ق.هـ/ 538م]. الدلالة الأخلاقية: تطوّر اللفظ فأصبح يعني "التساهل في الأمر والتسامح فيه" [35 ق.هـ/ 588م].

تطوّر اللفظ فأصبح يعني "التساهل في الأمر والتسامح فيه" [35 ق.هـ/ 588م]. الدلالة البيئية: في محطة ثالثة أطلق اللفظ على "الماء والسقي" [13 ق.هـ/ 609م].

في محطة ثالثة أطلق اللفظ على "الماء والسقي" [13 ق.هـ/ 609م]. الدلالة الاصطلاحية العلمية: في أصول الفقه بمعنى: "حل الفعل وإباحته شرعا" [189هـ/ 805م]، وفي الفلسفة بمعنى "إمكان الأمر وعدم امتناع وجوده" [255هـ/ 869م].

في أصول الفقه بمعنى: "حل الفعل وإباحته شرعا" [189هـ/ 805م]، وفي الفلسفة بمعنى "إمكان الأمر وعدم امتناع وجوده" [255هـ/ 869م]. الدلالة الإدارية/الأمنية: لاحقا أخذ لفظ الجواز معنى "صك المسافر"، وهو "ما يأخذه المسافر من السلطان أو سيد القبيلة، من كتاب ونحوه، يعرف به، وتحفظ به حرمته ومن معه" [175هـ/ 791م].

لاحقا أخذ لفظ الجواز معنى "صك المسافر"، وهو "ما يأخذه المسافر من السلطان أو سيد القبيلة، من كتاب ونحوه، يعرف به، وتحفظ به حرمته ومن معه" [175هـ/ 791م]. الدلالة المعاصرة: أصبح اللفظ يحيل على "وثيقة تمنحها الدولة لأحد مواطنيها لإثبات شخصيته عند رغبته في السفر إلى الخارج" [1282هـ/ 1865م].

تلك أبرز دلالات لفظ "الجواز" من أول ظهور له حتى اليوم. ومن الجلي أن الدلالة الأولى دلالة حسية: حركة في المكان (عبور، نفاذ، سير، انتقال..)، وعنها تطورت الدلالة الثانية؛ إذ هي حركة تصورية/ذهنية.

مع أن الخيط الجامع بين الدلالات اللغوية كلها هو المعنى النووي للجذر (العبور والانتقال)، فإن اللفظ المعالج بدا كالوثيقة التي نرى فيها أبعادا علمية وحضارية واجتماعية عدة من حياة العرب، متدرجة على خط الزمن

ومن المعتاد انتقال اللغة من المعنى الحسي إلى المعنى المجرد انسجاما مع طبيعة الفكر البشري الذي يبدأ عادة بالأعيان ومنها إلى الأذهان.

أما الدلالة الثالثة (الماء والسقي) فلها بعد وجودي؛ إذ تعكس صلة العربي بمجال عيشه، أي الصحراء بما تتصف به من شح في الموارد المائية، وما يتطلبه البحث عن الماء فيها من "حركة" و"تنقل" و"عبور". فالماء -بحكم جمعه بين الندرة والأهمية وديمومة البحث عنه- أصبح معادلا للحركة والانتقال.

وقد ترسخت هذه الدلالة في العرف الاجتماعي حتى غدت أصلا جديدا تطورت عنه معان عدة كـ"الجائزة" بمعنى: العطية. فـ"أصل الجائزة أن يعطي الرجل الرجل ماء يجيزه ليذهب لوجهه.. ثم كثر هذا حتى سموا العطية جائزة".

وتظهر الدلالة الرابعة كيف ارتقى الفكر العربي حضاريا؛ إذ أصبح اللفظ فيه يسمي مفاهيم علمية وفكرية، فانتقل من الخطاب المتداول بين عامة الناس إلى الخطاب الرائج بين العلماء والمفكرين.

في حين ظهر في الدلالة الخامسة الدور الأمني للقبيلة بوصفها إطارا سياسيا واجتماعيا منافسا للدولة -أو مكملا لها- يضمن حماية الأفراد وممتلكاتهم.

وفي محطة اللفظ الأخيرة تطورت الدلالة نحو مفاهيم حديثة تنسجم مع واقع الحياة المعاصرة كالدولة والمواطنة وإثبات الهوية.

ومع أن الخيط الجامع بين الدلالات اللغوية كلها هو المعنى النووي للجذر (العبور والانتقال)، فإن اللفظ المعالج بدا كالوثيقة التي نرى فيها أبعادا علمية وحضارية واجتماعية عدة من حياة العرب، متدرجة على خط الزمن.

بيانات المعجم التاريخي ستكون لها الريادة؛ إذ هو معجم ذو طبيعة "معيارية" بما يقدمه من إحكام في تعريف المداخل المصطلحية، وتأريخ للمفاهيم العلمية، وتوثيق للشواهد، وجمع بين المعاني المتزامنة والمعاني المتعاقبة، وتصد لإسقاط الدلالات الحديثة على الألفاظ القديمة

المساهمة في نهضة الأمة

يمكن أن يسهم معجم الدوحة التاريخي للغة العربية في نهضة الأمة من مناح متعددة، نقتصر منها على منحى واحد هو منحى "المصطلح". تنبع أهمية المصطلحات من كونها اللغة الخاصة التي يتواصل بها ذوو الاختصاصات، وتزداد تلك الأهمية إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية التطور الدلالي؛ ذلك بأن المصطلحات "معابر" تسلكها الألفاظ في رحلتها للتعبير عن "المفاهيم" المختلفة المتجددة للأمة.

إن الوعي بأهمية المصطلحات المنبثقة من "الذات"، وبـ"مفاهيمها" الفكرية والثقافية والعمرانية وغيرها، والوعي بنشأتها وتحولاتها، شرط لكل مشروع نهضوي ناجح ينشد الاستمرار الحضاري توظيفا لإرث الأمة العريق في بناء حاضرها والتخطيط لمستقبلها، وهو ما يوفر بيئته العلمية واللغوية معجم الدوحة التاريخي للغة العربية.

وغير خاف أن النهضة المعاصرة تقوم، في جانب كبير من جوانبها، على "الاقتصاد المعرفي" الذي تعد البيانات اللغوية -بما في ذلك المعاجم والموسوعات- إحدى أهم ركائزه.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن تلك البيانات تتفاوت من حيث القيمة، وأن الصدارة فيها لما اتسم بالدقة في البنية والدلالة، وبالصحة في التوثيق والتأريخ، فإن بيانات المعجم التاريخي ستكون لها الريادة؛ إذ هو معجم ذو طبيعة "معيارية" بما يقدمه من إحكام في تعريف المداخل المصطلحية، وتأريخ للمفاهيم العلمية، وتوثيق للشواهد، وجمع بين المعاني المتزامنة والمعاني المتعاقبة، وتصد لإسقاط الدلالات الحديثة على الألفاظ القديمة.

وهذه الخصائص تجعل منه بنية تحتية معرفية مثالية جديرة بالاستثمار في "اقتصاد المعرفة".

معجم الدوحة التاريخي للغة العربية سجل حضاري حافل، وتوثيق زمني لتكوّن العقل العربي في قيمه ومفاهيمه وأدوات تفكيره. وهو يقدم عبر مداخله المعرّفة، وشواهده الموثقة، ومدوناته النصية الهائلة، إمكانات غير محدودة للإسهام في نهضة الأمة

ومما يرتبط بـ"المعيارية" أعلاه أن تحرير المصطلح في المعجم روعي فيه أمن اللبس، وتحديد تاريخ الورود، وتعيين المستعمل، وهو ما يحسم كثيرا من القضايا الجدلية والخلافية في الفكر والعلم والسياسة.

وفي ذلك من "استثمار" للوقت والجهد ما لا يخفى، فضلا عما فيه من تقليص لمساحة سوء التفاهم بين الباحثين، بل بين عامة الناس.

آفاق الاستثمار من أوجه استعمال المعجم أنه يمكن استغلال ما يزخر به من ثروة مصطلحية وفيرة -أصيلة ومقترضة- تغطي جل العلوم والمعارف والفنون، في مجالات حيوية كالترجمة والبحث العلمي والتعليم وغيرها، بدل اللجوء إلى الاجتهاد الشخصي والتعريب الذي لا يخضع للمواضعات القارة.

وفي السياق نفسه، يمكن أن تستخلص من المعجم معاجم "قطاعية" متخصصة، مثل: معجم مصطلحات الطب والصيدلة، معجم مصطلحات الفيزياء، معجم المصطلحات الفلسفية.. ومن سمات تلك المعاجم الاصطلاحية أن مصطلحاتها -أسوة بمداخل الألفاظ العامة في المعجم- مؤرخة، وأن لها شواهد سياقية تداولية موثقة، وهو ما يعز نظيره في المعاجم القطاعية التي تكتفي غالبا بإيراد المداخل المصطلحية معرفة دون تعضيدها بشواهد حية.

أخيرا، يسوغ الحكم بأن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية سجل حضاري حافل، وتوثيق زمني لتكوّن العقل العربي في قيمه ومفاهيمه وأدوات تفكيره. وهو -إضافة إلى ذلك- يقدم عبر مداخله المعرّفة، وشواهده الموثقة، ومدوناته النصية الهائلة، إمكانات غير محدودة للإسهام في نهضة الأمة: فكريا وتربويا وعلميا، ولا سيما حين يستثمر في مجالات كالمصطلحات ومحركات البحث ونماذج الذكاء الاصطناعي.