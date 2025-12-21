ماذا بعد رفع العقوبات الأميركية "فانون قيصر" عن سوريا؟

رفع العقوبات الأميركية (قانون قيصر) عن سوريا..

قراءة تحليلية في الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

يمثل رفع الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ولا سيما تلك المرتبطة بـ"قانون قيصر"، تحولا مهما في المشهدين الاقتصادي والسياسي السوريين. ويأتي هذا التطور في سياق جهود دبلوماسية سورية اعتمدت مقاربة أكثر توازنا، سعت من خلالها إلى الوفاء بعدد من الالتزامات التي تتقاطع مع تطلعات المجتمع السوري ومتطلبات الانفتاح الدولي، ما أفضى إلى تخفيف ملموس للعقوبات التي أقرت خلال المرحلة السابقة.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الخطوة على مختلف المستويات الداخلية والخارجية، ويمكن تناول آثارها ضمن ثلاثة محاور رئيسية: اقتصادية، واجتماعية، وسياسية.

الاستفادة الفعلية من رفع العقوبات تبقى مرهونة بتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تشمل تحديث قانون الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية

الآثار الاقتصادية

انتعاش اقتصادي نسبي على المدى القصير

من شأن رفع العقوبات أن يسهم في تحسين سعر صرف الليرة السورية، نتيجة زيادة تدفقات العملة الأجنبية عبر الحوالات من المغتربين وعودة جزء من النشاط المالي الخارجي. ويؤدي ذلك إلى تعزيز الاستقرار النقدي، في ظل اتساع عرض القطع الأجنبي مقابل ثبات نسبي في الكتلة النقدية المحلية، بما ينسجم مع آليات العرض والطلب في سوق الصرف.

كما يتيح تخفيف القيود فتح قنوات أوسع للتجارة الخارجية وتقليل كلفة المعاملات المالية التي كانت تمر عبر وسطاء غير مباشرين أو مسارات مرتفعة التكاليف، إضافة إلى تسهيل حركة التحويلات المالية عبر النظام المصرفي الدولي، ما ينعكس إيجابا على النشاط التجاري والاستثماري.

تحفيز الاستثمارات وإعادة الإعمار

يساعد رفع العقوبات في تقليص مستوى المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوريا، ما قد يفتح المجال أمام استثمارات إقليمية ودولية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنفط والبنية التحتية والخدمات المالية، بعد سنوات طويلة من العزلة الاقتصادية.

إعلان

ومن المتوقع كذلك أن تشهد المرحلة المقبلة تدفقا لرؤوس أموال سورية من الخارج، إضافة إلى استثمارات من بعض الدول العربية، ولا سيما الخليجية، في إطار المساهمة في إعادة الإعمار. ويعزز ذلك من جاذبية السوق السورية، بوصفها سوقا غير مشبعة وقادرة على استيعاب استثمارات بمستويات وأحجام مختلفة.

تحديات هيكلية قائمة

رغم الآفاق الإيجابية، فإن الاستفادة الفعلية من رفع العقوبات تبقى مرهونة بتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تشمل تحديث قانون الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، إضافة إلى توضيح الأطر القانونية والمؤسسية الناظمة لدخول الاستثمارات.

كما أن قطاعات رئيسية تضررت بشدة، مثل الطاقة والمصارف، ستحتاج إلى وقت طويل ورؤوس أموال كبيرة لإعادة تأهيلها، ما يجعل التعافي الكامل عملية تدريجية وليست فورية.

يشكل تحسن الأوضاع الاقتصادية أحد العوامل الأساسية المشجعة على عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وأوروبا. وتساهم هذه العودة في تخفيف الضغوط عن الدول المستضيفة

الآثار الاجتماعية

تحسن تدريجي في مستوى المعيشة

يسهم تخفيف العقوبات في كبح معدلات التضخم نسبيا وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين مع زيادة الحوالات الخارجية وتوافر السلع في الأسواق، وينعكس ذلك تحسنا تدريجيا في مستوى المعيشة، مدفوعا بتعاف جزئي في النشاط الاقتصادي والتمويلي.

كما قد يؤدي توسع الاستثمارات إلى زيادة الطلب على اليد العاملة بمختلف مستوياتها (الماهرة وشبه الماهرة وغير الماهرة)، ما يساهم في تخفيف معدلات البطالة وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي.

عودة محتملة للاجئين والمهجرين

يشكل تحسن الأوضاع الاقتصادية أحد العوامل الأساسية المشجعة على عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وأوروبا. وتساهم هذه العودة في تخفيف الضغوط عن الدول المستضيفة، وفي الوقت ذاته تدعم إعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي داخل سوريا، بشرط توافر بيئة معيشية وخدمية مستقرة.

تحديات اجتماعية مستمرة

مع ذلك، قد لا تكون آثار التحسن متوازنة أو سريعة لجميع الفئات. فالفجوات الهيكلية في سوق العمل والخدمات العامة لا تزال قائمة، وقد يؤدي التحسن الجزئي إلى ارتفاع سقف التوقعات، خاصة لدى فئة الشباب والمهنيين، دون قدرة فورية على تلبيتها، ما يستدعي سياسات اجتماعية مرافقة لإدارة هذه المرحلة الانتقالية.

من المحتمل أن يشجع الموقف الأميركي دولا أخرى على إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا، سواء عبر تخفيف إضافي للعقوبات أو توسيع قنوات التعاون، كما حدث جزئيا في مواقف سابقة لبعض الأطراف الدولية

الآثار السياسية

تعزيز موقع الحكومة الانتقالية دوليا

يمثل رفع العقوبات مؤشرا على تحول نسبي في الموقف الدولي تجاه سوريا، ويمنح الحكومة الانتقالية هامشا أوسع من الشرعية السياسية والدبلوماسية، كما يعكس اعترافا بإمكانية انخراط سوريا مجددا في التفاعلات الإقليمية والدولية، نتيجة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الخارجية والمغتربين.

وقد يسهم ذلك في فتح مسارات تعاون جديدة مع دول الشرق الأوسط وأوروبا، ويخفف من حدة العزلة السياسية التي سادت خلال السنوات الماضية.

تراجع تدريجي للعزلة الدولية

من المحتمل أن يشجع الموقف الأميركي دولا أخرى على إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا، سواء عبر تخفيف إضافي للعقوبات أو توسيع قنوات التعاون، كما حدث جزئيا في مواقف سابقة لبعض الأطراف الدولية. ويعزز ذلك من فرص عودة سوريا للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في محيطها الإقليمي.

إعلان

ضغوط سياسية داخلية وخارجية

في المقابل، قد يرافق رفع العقوبات تصاعد في الضغوط الدولية المرتبطة بملفات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والإصلاحات السياسية والإدارية، وقد تثير هذه الضغوط نقاشات داخلية حول مسارات الانتقال السياسي وأولوياته.

وهنا يبرز التحدي الأساسي في تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الانفتاح الخارجي والحفاظ على الاستقرار الداخلي، عبر تبني سياسات واضحة لمكافحة الفساد وتقليص البيروقراطية وتعزيز العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، بوصفها ركائز أساسية لأي مرحلة تعاف مستدام.