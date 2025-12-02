سوريا في معركة الأيام الـ12 العظام

في فجر السابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، شهدت سوريا مرحلة فارقة في تاريخها الحديث، لحظة ستخلدها الذاكرة السورية وذاكرة الشرق الأوسط بأسره. شعب عاش معاناة طويلة، وصبر على الصعاب، لكنه أظهر قوته وصلابته حين حانت ساعة التحدي. هذه الأيام الـ12 لم تكن مجرد فترة زمنية، بل كانت مدرسة في الصبر، واختبارا للحكمة، ودليلا على أن الظلم مهما طال لا يدوم، وأن الله تعالى لا يترك من يسعى للحق والعدل دون نصرة ونجدة.

في هذه الأيام سطر تاريخ جديد، يبرز عمق الانتماء للأرض، والوفاء للهوية، والحرص على الكرامة والاعتزاز بالموروث. هذا الشعب الذي حافظ على كرامته على مر العصور يكتب اليوم فصلا جديدا من المجد، يوازي مجد أسلافه، وسيظل هذا المجد خالدا في كتب التاريخ، شاهدا على صمود أمة لا تتنازل عن قيمها ومبادئها مهما عظمت التحديات.

لماذا يتأخر الأمر؟

الإنسان بطبعه عجول، يريد أن يرى ثمار جهده سريعا، لكن التأخير أحيانا يحمل في طياته حكمة بالغة. فلو تحققت الأمور بسرعة، لما وصلت سوريا إلى ما هي عليه اليوم من صلابة واستقرار. لم يكن التأخير عقابا، بل فرصة للنضج، وبناء القدرة على اتخاذ القرار الواعي والمدروس، وتحويل التحديات إلى خطوات ثابتة نحو المستقبل.

لقد أثبتت هذه الأيام أن الصبر والمثابرة والتفكير السليم هي أدوات البناء الحقيقية، وأن العمل الدؤوب على مدار سنوات لا يضيع، بل يثمر في الوقت المناسب. فكل لحظة صبر كانت تمهيدا لمرحلة أكثر قوة وثباتا.

العبرة من هذه الأيام الـ12

أراد الله عز وجل أن يذكر عباده في هذه الأيام بأن القوة الحقيقية بيده، وأنه يجري الأمور وفق حكمته. والعبرة واضحة: من يظن أن الأرض أو الظروف تحت سيطرته المطلقة، سرعان ما يختبر حدود قدراته، وأن الثبات والانتماء والعمل الصالح هي مفاتيح النجاح.

تلك الأيام تعلمنا أن الإنسان القوي ليس من يمتلك السلطة أو المال، بل من يحافظ على قيمه، ويصبر على الصعاب، ويعمل بإخلاص، ويحرص على أرضه ومجتمعه. فالحق والعدل ينتصران دائما، مهما طال الطريق.

حلب.. جوهرة الشمال

حلب، قلب الشمال وجوهرة سوريا، كانت محور هذه المرحلة التاريخية. لقد شكل سقوطها عام 2016 مرحلة قاسية على السوريين، لكنها لم تكسر العزيمة ولم تنه الحلم. بل عمل الناس بجد، ونظموا أنفسهم، وأعادوا بناء مؤسساتهم وأنفسهم في إدلب، لتعود حلب اليوم، بعد التحرير، رمزا متقدما وقادرة على التعافي، مقارنة بغيرها من البلدان التي يصعب عليها الشفاء حتى بعد سنوات.

هذه العودة لم تكن مجرد حدث، بل درسا واضحا لكل من يسعى لتحقيق أهدافه: فالالتزام بالعمل، والاهتمام بالأسس الصحيحة، والانتماء الحقيقي للأرض هي ما يصنع الفرق. وكل الجذور التي زرعت في إدلب أثمرت اليوم في مختلف محافظات سوريا.

الدروس الخالدة

لقد تركت هذه الأيام الـ12 دروسا لا تنسى؛ إذ أكدت أن الصبر والمثابرة، والإيمان بالقدرة الإلهية، والانتماء للوطن، والعمل الدائم، هي مقومات النجاح الحقيقي. فالظلم والفشل، مهما طال أمدهما، لا يدومان، والحق ينتصر دائما لمن يسعى إليه بإخلاص.

ستظل هذه الأيام الـ12 العظام خالدة في ذاكرة السوريين، شاهدا على أن قوة الإنسان لا تقاس بما يملك من مال أو سلطة، بل بما يتحلى به من صبر وعزيمة وإخلاص وانتماء.

وستبقى حلب، وكل سوريا، جوهرة مصونة، شاهدة على صمود شعب يثابر من أجل وطنه، وعلى دروس خالدة في الإيمان والعمل والصبر، دروس ستظل حية في ذاكرة التاريخ، وتلهم الأجيال القادمة.