حرب الرقائق بين أميركا والصين وتداعياتها عربيا!

السباق نحو الهيمنة التكنولوجية وأثره على دول المنطقة العربية

حرب وحدات معالجة الرسومات

في عام 2017، وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام أكثر من مليون طالب في مدينة ياروسلافل شمال شرق موسكو، أكد فيها صراحة للطلاب وللعالم أن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل البشرية، وأن من يقود تطويره سيحكم العالم. لم يكن هذا التصريح مجرد رأي عابر، بل تلميحا واضحا من صانع قرار في دولة عظمى يكشف طبيعة السباق المتسارع بين القوى الكبرى.

وبعد سنوات قليلة، أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات النظام العالمي وتوازنات القوة فيه، إذ تسعى معظم الوحدات الدولية الفاعلة إلى توظيف هذه الثورة المعرفية والتكنولوجية في مختلف المجالات لإدارة علاقاتها وفرض هيمنتها، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

في كانون الثاني 2025، انعقد المنتدى الاقتصادي العالمي "World Economic Forum" في دافوس بسويسرا، وركز هذا العام على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. وبحسب بلومبرغ، كشفت مناقشات خاصة على هامش المنتدى أن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة توصلت إلى إجماع بضرورة قيام الولايات المتحدة وحلفائها ببناء مراكز بيانات جديدة "Data Centers"، وضمان بقاء لوائح سوق الذكاء الاصطناعي مرنة، بهدف الحفاظ على تقدمها على منافسها الأول الصين.

غير أن الصدمة جاءت بعد أيام قليلة مع إعلان شركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تدعى ديب سيك "DeepSeek" عن إطلاق نموذجها اللغوي الكبير المفتوح المصدر "Large Language Model – LLM" المعروف باسم R1، الذي نافس نماذج أميركية كبرى، بل تفوق على بعضها، بما فيها "ChatGPT".

وخلال فترة وجيزة، سيطر "DeepSeek" على المشهد التكنولوجي العالمي، حيث فاجأ المستثمرين بتكلفته المنخفضة بشكل لافت وبحجم نموذج أصغر من أنظمة "OpenAI". وأدى هذا الاختراق غير المتوقع إلى موجة بيع واسعة في الأسواق، تكبدت خلالها أسهم التكنولوجيا الأميركية والأوروبية خسائر تجاوزت تريليون دولار. وكانت شركة إنفيديا "NVIDIA" من بين الأكثر تضررا، إذ فقدت نحو 589 مليار دولار من قيمتها السوقية، في أكبر خسارة يومية تشهدها شركة في تاريخ سوق الأسهم الأميركية.

إعلان

وفي ظل احتدام المنافسة، خصوصا بين الولايات المتحدة والصين، وتحول سوق الذكاء الاصطناعي إلى عامل مؤثر في اقتصادات الدول الكبرى، تبرز تساؤلات ملحة حول أثر هذا التنافس على دول المنطقة العربية، وقدرتها على صياغة استراتيجيات للتأقلم مع تداعيات هذا الصراع المحموم على الهيمنة التكنولوجية.

مع تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم مجددا، كشفت إدارته عن استراتيجية جديدة في التنافس مع الصين تحت اسم "Star Gate Project"، تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة التكنولوجية الأميركية

السباق نحو الهيمنة التكنولوجية

أثار النموذج الصيني الجديد "DeepSeek" حالة من القلق والارتباك في أوساط صناع القرار والأسواق المالية، مؤكدا أن التكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، لم تعد لاعبا في المقاعد الخلفية، بل أصبحت رأس الحربة في الصراع بين الولايات المتحدة والصين.

ومع تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم مجددا، كشفت إدارته عن استراتيجية جديدة في التنافس مع الصين تحت اسم "Star Gate Project"، تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة التكنولوجية الأميركية. ويحمل اختيار الاسم دلالة تاريخية تعيد إلى الأذهان استراتيجية "Star Wars Strategy" التي أطلقتها إدارة الرئيس رونالد ريغان في سياق المواجهة التكنولوجية مع الاتحاد السوفياتي.

يتكرر المشهد اليوم، وإن اختلفت الأدوات والسياقات، إلا أن جوهر الصراع بقي على حاله، فهو سباق على الهيمنة، لكن المنافسة لم تعد مقتصرة على الجغرافيا أو السلاح، بل باتت تدور في فضاء التكنو-سياسة، حيث يعاد رسم ميزان القوى عبر التفوق التكنولوجي.

أدت القيود الأميركية المشددة إلى ازمة حادة في وصول الصين الى الشرائح المتقدمة اللازمة لتغذية قطاعاتها الاستراتيجية

استراتيجية احتكار الهيمنة الأميركية

تتمتع الولايات المتحدة بهيمنة واضحة على صناعة معالجات الذكاء الاصطناعي، وبخاصة وحدات معالجة الرسومات "Graphics Processing Unit – GPU"، من خلال شركات كبرى أبرزها إنفيديا "NVIDIA"، ما وضع الصين أمام تحديات جسيمة في تطوير نماذج متقدمة، خاصة في ظل القيود الصارمة المفروضة على تصدير هذه الشرائح.

وقد فرضت واشنطن مزيدا من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها، وأشباه الموصلات "Semiconductors"، بهدف الحفاظ على تفوقها في مجال الحوسبة ومنع الصين من الوصول إليها. وتقسم اللوائح الجديدة دول العالم إلى ثلاث فئات، تمنح الأولى وصولا غير مقيد للتكنولوجيا، وتفرض على الثانية قيودا محددة، فيما تحظر تماما نقل هذه التقنيات إلى دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ولا تقتصر هذه التدابير على كبح الصين، بل تهدف إلى التحكم في التطوير العالمي للذكاء الاصطناعي، وترسيخ الهيمنة الأميركية عبر السيطرة على تدفق الرقائق وسلاسل الإمداد.

اعتمدت "ديب سيك" على كوادر صينية بالكامل، وقررت منذ بدايتها كسر احتكار الشركات الكبرى عبر اعتماد النماذج المفتوحة المصدر، ما شكل منعطفا مهما في مسار المنافسة العالمية

معضلة بيع وحدات "H800" وظهور "ديب سيك"

أدت القيود الأميركية المشددة إلى أزمة حادة في وصول الصين إلى الشرائح المتقدمة اللازمة لتغذية قطاعاتها الاستراتيجية، غير أن بكين لجأت إلى حلول بديلة، أبرزها الاعتماد على مراكز وسيطة في آسيا، مثل سنغافورة.

ومع تشديد القيود على تصدير وحدات معالجة الرسومات الأحدث، بما فيها رقائق H800، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات، تقلصت مساحة نقل التكنولوجيا إلى الصين بشكل كبير. ورغم استمرار تداول منتجات أقدم عبر وسطاء محليين، فإن حرمان السوق الصينية من الشرائح الأحدث حد من فرص نقلها إلى القطاعات العسكرية والأمنية.

وفي هذا السياق، قام رجل الأعمال الصيني ليانغ وينفنغ، المؤسس المشارك لصندوق التحوط الكمي "High-Flyer"، بتخزين كميات كبيرة من شرائح إنفيديا "NVIDIA". وفي محاولة للالتفاف على القيود، طورت إنفيديا شريحة H800 المخصصة للسوق الصينية، ملتزمة شكليا باللوائح من خلال تقليل نطاق الربط البيني "Interconnect Bandwidth"، لكنها حافظت على مستوى أداء يسمح للشركات الصينية بمواصلة تطوير نماذج قوية.

إعلان

وشكلت هذه الخطوة الأساس التكنولوجي لشركة ديب سيك "DeepSeek"، التي أطلقها ليانغ عام 2023 في هانغتشو، واعتمدت على كوادر صينية بالكامل، وقررت منذ بدايتها إبقاء نماذجها مفتوحة المصدر "Open Source"، سعيا إلى كسر احتكار شركات التكنولوجيا الكبرى.

إن حرمان أي دولة من الوصول إلى وحدات المعالجة المتقدمة يؤدي مباشرة إلى إبطاء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعطيل قدرتها على المنافسة، وهو ما تسعى دول المنطقة إلى تفاديه

خسائر الأسهم الأميركية

تسبب نموذج ديب سيك في موجة هلع داخل الأسواق، إذ فقدت الأسهم الأميركية أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد. كما تراجعت أسهم إنفيديا وحدها بنحو 589 مليار دولار، فيما انخفض مؤشر "ناسداك" بأكثر من 3 في المئة، وسط هروب واسع من قطاع التكنولوجيا.

الاتحاد الاوروبي

أبدى الاتحاد الأوروبي مخاوفه من القيود الأميركية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إدراج دول أعضاء ضمن فئات مقيدة. وترى بروكسل أن هذه الخطوة تتعارض مع مبدأ السوق الموحدة، وتعيق الابتكار في دول شرق الاتحاد الأوروبي، لصالح شركات أوروبا الغربية. وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولا حتى الآن.

دول المنطقة العربية

في عام 2024، أصبحت إنفيديا "NVIDIA" ثالث أكبر شركة في العالم، مؤكدة أن الرقائق باتت النفط الجديد. وقد دفع هذا الواقع دولا عربية، خاصة في الخليج، إلى تسريع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بهدف تنويع اقتصاداتها. واعتمدت السعودية والإمارات وقطر استراتيجيات وطنية لهذا الغرض بدرجات متفاوتة.

غير أن التعاون المتزايد مع الصين أدخل مشاريع الذكاء الاصطناعي العربية في قلب الصراع الأميركي الصيني، خصوصا مع توسع القيود الأميركية على تصدير الشرائح إلى المنطقة، ما أدى إلى تأخير أو رفض طلبات شركات عربية للحصول على وحدات معالجة متقدمة من شركات مثل إنفيديا "NVIDIA" و"Intel" و"AMD".

إن حرمان أي دولة من الوصول إلى وحدات المعالجة المتقدمة يؤدي مباشرة إلى إبطاء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعطيل قدرتها على المنافسة، وهو ما تسعى دول المنطقة إلى تفاديه. ومع أن مشاريع عدة اعتمدت على تقنيات أميركية وصينية، إلا أن قوانين التصدير تهدد بإجهاضها قبل أن ترى النور تجاريا، نظرا لحاجتها إلى مراكز بيانات ضخمة تعتمد على شرائح متطورة.

مستقبل المشهد الجيوسياسي سيتأثر حتما بهذا التنافس، وقد يكون التشريع، كما فعل الاتحاد الاوروبي، خطوة اساسية، لكنها لا تغني عن تحقيق قدر من الاستقلالية التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي

إن سباق الهيمنة التكنولوجية، خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي، يعكس إدراك الدول الكبرى لدور هذه التكنولوجيا في بناء القوة الاقتصادية والاستراتيجية. وقد بلغ التنافس بين الولايات المتحدة والصين ذروته عبر سياسات الحظر والتحكم في وحدات معالجة الرسومات، قبل أن يأتي نموذج ديب سيك ليقلب المعادلة، ويتسبب في اهتزاز غير مسبوق للأسواق.

لم تكن الدول العربية بمنأى عن هذا التنافس، وإن جاءت مشاركتها من باب الاستثمار لا القيادة. غير أن التحدي الأكبر يتمثل في الانتقال من موقع المستهلك إلى موقع المنتج، وكسر التبعية التكنولوجية عبر بناء بيئة عربية منتجة للمعرفة والتقنية. والتجربة الصينية تقدم دليلا على أن هذا التحول ممكن.

فمستقبل المشهد الجيوسياسي سيتأثر حتما بهذا التنافس، وقد يكون التشريع، كما فعل الاتحاد الأوروبي، خطوة أساسية، لكنها لا تغني عن تحقيق قدر من الاستقلالية التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتبارها شرطا رئيسيا للسيادة في عالم يتشكل على وقع الخوارزميات.