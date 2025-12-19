كأس العرب 2025.. حين ترسم قطر لوحة زاهية بألوان الإتقان والتدبير

كعادتها في ترويض المستحيل، تفوقت الدوحة على نفسها وهي ترسم لوحة "كأس العرب" بألوان الإتقان والتدبير، أبدعت الدوحة في التنظيم وكأن في الأمر استحضارا باذخا لروح المونديال الذي أدهش العالم قبل ثلاث سنوات، لتعود الدوحة وتثبت أن ذاك التميز ما كان حدثا عارضا، بل كان وما زال نهجا تجذر في أرض قطر وسيستمر.

لقد نفخت الدوحة في "كأس العرب" روحا جديدة؛ فالبطولة التي كانت تبحث عن اعتراف رسمي، باتت اليوم تنافس بوهجها الفني وجماهيريتها الطاغية كبريات المحافل القارية ولا تقل عن "اليورو" و"كوبا أميركا"!

منذ صافرة البداية في الأدوار التمهيدية وحتى ليلة أمس الأسطورية، تصاعد الإيقاع وبلغ الشغف ذروته في نهائي أعاد تعريف المعايير الكروية في المنطقة العربية.

في ليلة لم تزدها الأمطار والبرد إلا اشتعالا، احتضنت المدرجات أكثر من 84 ألف متفرج، تقدمهم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو.

المغرب أبدعت ولم يدهشنا "أسود الأطلس" بمستواهم الخيالي، فهم أهل للقمة، وهدف "طنان" العالمي سيبقى تأكيدا محفورا في ذاكرة البطولة كعلامة فارقة ترفع من قيمتها السوقية والتاريخية أبد الدهر!

الأردن أمتعت وكانت المفاجأة الأجمل في "النشامى" الذين لم يلعبوا كرة قدم فقط، بل عزفوا سيمفونية من الروح القتالية والأداء الفني العالي الرفيع، صمدوا وأبدعوا ونافسوا وقاتلوا على مدار 120 دقيقة من المتعة الخالصة التي تمنى المشاهد ألا تنتهي.!

إن قطر اليوم، تتربع على عرش الوجهات الرياضية العالمية بفضل النظام والتخطيط والاحترام. شكرا جزيلا، لقد أبدعتم يا أهل قطر، وصلتم القمة ونلتم الاحترام، وصنعتم مجدا يشار إليه بالبنان.