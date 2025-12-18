ما المعرفة؟ مدخل لفهم الإدراك والوعي الإنساني

المعرفة.. بوابة الإنسان إلى الإدراك والوعي الكوني

تعتبر المعرفة عملية ومنتجا في الوقت ذاته؛ فبوصفها عملية تشير إلى الطريقة التي يكتسب بها الإنسان معرفة الظواهر، أما بوصفها منتجا فهي ثمرة هذه العملية. ويتم اكتساب المعرفة من خلال الإدراك الحسي والعقل والعاطفة، بينما تدون هذه المعرفة وتصاغ في اللغة. ولكل وسيلة من وسائل المعرفة مصادرها الخاصة، وهي حواس وعقل الفرد، بحيث ينتج كل مصدر أشكالا وأنواعا مختلفة من الفهم والمعرفة.

الإدراك الحسي

تبدأ عملية المعرفة بتلقي المنبهات الخارجية عبر حواس الإنسان، التي تتحول مباشرة إلى ما يعرف بالإدراك الحسي. فالإدراك الحسي يعني امتلاك المعرفة حول منبه ما يتفاعل مع حواسنا، وبهذا تبدأ المعرفة من تجربة الحقائق أو الأمور عبر الحواس، سواء على المستوى الفردي أو من خلال المشاركة الاجتماعية.

ويعتبر الدماغ البشري المسؤول عن تكامل هذه المعلومات الحسية مع ما هو موجود بالفعل في الذاكرة، لتكوين تصورات معرفية تشكل نقطة البداية للمعرفة الإنسانية، إذ توفر الوعي المباشر بالأشياء وأفعالها وخصائصها. ولهذا السبب تعد الحواس بوابات المعرفة، حيث تقدم العين والأذن والأنف واللسان والجلد معلومات حول خصائص الأشياء، ويقوم العقل بدمج هذه المعلومات لتكوين مفاهيم ذات معنى حول الأشياء.

ويشير الفكر الفلسفي إلى أن الحواس هي معيار الحقيقة، لكن يجب أن يكون الاستدلال قائما على توافق الحواس جميعها، إذ قد تخدعنا حاسة واحدة كما يخدعنا الضوء بالنسبة للون، أو المسافة بالنسبة للحجم، ولا يمكن تصحيح هذا الخطأ إلا بحاسة أخرى. كما يجب أن تشمل الحواس الإحساس الداخلي، أي شعور الإنسان بحياته الذاتية وعقله، إذ يعتبر هذا الإحساس الداخلي موثوقا كحواس الجسم الخارجية.

من الإدراك إلى المفهوم

أول شرط لبناء المعرفة هو الحصول على التصورات الأولية، أي الملاحظات الناتجة عن العلاقة بالظواهر المختلفة. بعد ذلك، وبعد تكوين علاقة بالظواهر والحصول على هذه الملاحظات، يجب صياغة أحكام أو افتراضات حول هذه الظواهر وخصائصها وعلاقاتها.

تمتلك الحيوانات القدرة على الإدراك، لكنها لا تستطيع إدراك الأشياء في غيابها. أما الإنسان، فهو قادر على إدراك الأشياء حتى في غيابها بفضل القدرة المفهومية؛ فالقدرة على تصور الأشياء والتعبير عنها في شكل فكر ومفاهيم وقوانين تمكن الإنسان من توليد المعرفة الجديدة. ومن المهم التمييز بين الدور الأوتوماتيكي للإدراك الحسي والدور الواعي للفكر في تحويل الإدراك إلى معرفة مفهومية. فعملية دمج الحواس لتكوين التصورات تحدث بشكل تلقائي، بينما تحويل التصورات إلى مفاهيم عقلية يتطلب جهدا واعيا ومبادرة إرادية من الإنسان.

في المرحلة الأولى، تقتصر المعرفة على التصورات الحسية، أي تلخيص المعلومات التي تقدمها الحواس. أما في المرحلة الثانية، وهي المعرفة المفهومية، فيتم تحليل المعلومات الحسية وتفسيرها وتعميمها لتصبح معرفة عقلانية وشاملة. وتتضمن هذه العملية المقارنة والاستنتاج والتعميم وتشكيل الفكر المجردة واستخلاص النتائج.

المعرفة التي يولد معها الفرد تمنحه إحساسا بالفهم والاستيعاب، ومن دون هذا الإطار الاجتماعي لا يمكن لأي فرد أن يساهم في إنتاج المعرفة. فالفرد يكتسب قدرا كبيرا من المعرفة من تجربته الشخصية، لكنه لا يمكن أن يفعل ذلك بمعزل عن الآخرين

أنواع خاصة من المعرفة

المعرفة الحدسية: وهي المعرفة التي تكتسب بدون استدلال أو استخدام العقل، وتأتي من داخل الإنسان عن طريق التأمل والتفكر الذاتي.

أبرز خصائص المعرفة

الطبيعة غير المادية والمجردة للمعرفة: تشير جميع التعريفات المتنوعة للمعرفة، سواء المعنى الشائع للمعرفة باعتبارها فهما مشتركا، أو المعرفة بوصفها اعتقادا مبررا أو محققا، أو حتى المعرفة بوصفها اتفاقا بين فكرتين، أو باعتبارها مجموع مفاهيم وأفكار ومبادئ وقوانين، إلى أن المعرفة غير مادية ومجردة في طبيعتها. وبجانب هذا تتميز المعرفة بعدة صفات أخرى، مثل طابعها الاجتماعي، وتراكمها عبر الزمن، وكونها نسبية ومنظورية، وحدودها ولا حدودها في الوقت ذاته.

فالمعرفة التي يولد معها الفرد تمنحه إحساسا بالفهم والاستيعاب، ومن دون هذا الإطار الاجتماعي لا يمكن لأي فرد أن يساهم في إنتاج المعرفة. فالفرد يكتسب قدرا كبيرا من المعرفة من تجربته الشخصية، لكنه لا يمكن أن يفعل ذلك بمعزل عن الآخرين. ومن ثم فإن المعرفة تكتسب وتبنى في المجتمع، وجذورها تكمن في النشاطات الاجتماعية للإنسان، مما يجعل طبيعتها في جوهرها اجتماعية.

الطبيعة التراكمية للمعرفة: المعرفة تراكمية لأنها تحفظ اجتماعيا وتنتقل من جيل إلى جيل. فهي ليست ثابتة، بل تنمو وتتطور باستمرار عبر الأجيال. إذ يتيح التفاعل المستمر بين الإنسان وعالم الأشياء والأفكار فرصة لإضافة فهم جديد وتوسيع المعرفة. وبهذه الطريقة تتحرك المعرفة من فهم جزئي وغير مكتمل نحو فهم أكثر شمولية للواقع.

ولا يقتصر التراكم على الإضافة فحسب، بل يشمل أيضا تصحيح وتحسين المعرفة القائمة بالفعل؛ فالمعرفة في أي مجال ليست أبدا كاملة أو نهائية. وبما أن المعرفة غير مادية، فهي لا تتلاشى مع الزمن، بخلاف الأشياء المادية، وبالتالي فإن التراكم ضروري وحتمي.

المعرفة نسبية ومنظورية: المعرفة لا تقتصر على مجرد تفسير الواقع الخارجي كما هو، بل تقوم ببناء الواقع وفق حدود الخبرة والتجربة؛ فهي ليست تفسيرية فحسب، بل تأويلية بطبيعتها، وتفهم دائما في سياق اجتماعي. هذه الصفة تجعل المعرفة منظورية، أي إنها تشكل وجهات نظر لدى المتعلم حول العالم، ولا تكتفي بالجانب الحسي أو الظاهر للأشياء.

تعد المعرفة مجموعا للمعاني والمفاهيم والقوانين والمبادئ، والتي تشكل الجامع لما هو خاص؛ أي إن المعرفة تجريد للواقع الملموس

أوجه المعرفة

يعتبر الفهم والمعرفة عملية تحديد تتضمن دائما وفي الحال تمييز الأشياء؛ فلكي نحدد شيئا يجب أن نميزه، ولكي نميزه يجب أن نعرفه. على سبيل المثال، قد يقوم المرء أولا بتحديد المرافق المتاحة في مدرستين أو أكثر، ومن ثم تمييز الأفضل منها بناء على الخصائص المحددة. فالتوحيد والتمييز يمثلان أبعادا متزامنة لعملية المعرفة والإدراك.

ويشير ناثانيل براندن (1971) إلى أن تكوين المفاهيم هو الانتقال من إدراك أوجه التشابه والاختلاف بين الكائنات وخصائصها وأفعالها وعلاقاتها إلى تحديد واضح لطبيعة تلك التشابهات والاختلافات. فعملية تكوين المفهوم تشمل تمييز الخصائص ودمجها معا. وبالتالي يمكن القول إن المفهوم فعل معرفي يقوم على توحيد الجوانب الداخلية المختلفة لشيء ما، مع فصله عن أشياء أخرى وتحديد علاقته بها. وهو تدوين غير مادي للواقع المادي، يقوم على صياغة تصريحات عامة عن خصوصيات محددة.

وللإشارة إلى العلاقة بين وجهي المعرفة، الخصوصي والعام، يقول جيروم برونر (1972): "نقوم بتنظيم التجربة لتمثيل لا يقتصر فقط على الخصائص التي عشناها، بل يشمل أيضا الفئات العامة للأحداث التي تمثلها هذه الخصائص. فنحن لا ننتقل فقط من الجزء إلى الكل، بل من الخصوصية إلى العمومية بشكل لا يقاوم".

من هذا المنطلق، تعد المعرفة مجموعا للمعاني والمفاهيم والقوانين والمبادئ، والتي تشكل الجامع لما هو خاص؛ أي إن المعرفة تجريد للواقع الملموس. فالفكرة المجردة تعبير عن الممارسات الملموسة المختلفة، ويمثل ذلك نظرية الممارسة المستمدة من التجربة العملية، والتي تشكل الممارسة المستقبلية. وتجريد المعرفة يتم على مستويات متعددة، إذ يسمح للإنسان بفهم العلاقات العامة بين الخصوصيات المختلفة، وبالتالي تكوين إطار معرفي شامل.

المعرفة تمثل اللبنة الأساسية للتطور البشري والفكري؛ فهي ليست معلومات جامدة، بل عملية ديناميكية تتفاعل فيها الحواس والعقل والعاطفة، وتتجسد في اللغة كأداة للفهم والتواصل والتأثير

أبعاد وفئات المعرفة المختلفة

يقوم الإنسان بتخزين واسترجاع المعرفة في ذهنه عبر عمليات إدراكية مثل التصنيف والحفظ والتذكر السياقي والاستدلال المنطقي. وتتشكّل المعرفة في أبعاد متعددة وفئات متنوعة، منها:

المعرفة البعدية (A Posteriori Knowledge): هي المعرفة التي يحصل عليها الإنسان مباشرة من تجاربه الشخصية، فهي قائمة على الملاحظة والتجربة الواقعية.

هي المعرفة التي يحصل عليها الإنسان مباشرة من تجاربه الشخصية، فهي قائمة على الملاحظة والتجربة الواقعية. المعرفة السابقة (A Priori Knowledge): على العكس من المعرفة البعدية، تمثل المعرفة السابقة المعرفة والحقائق الموجودة دون الحاجة إلى التجربة المباشرة، ويمكن الوصول إليها عبر العقل وحده والاستدلال المنطقي.

على العكس من المعرفة البعدية، تمثل المعرفة السابقة المعرفة والحقائق الموجودة دون الحاجة إلى التجربة المباشرة، ويمكن الوصول إليها عبر العقل وحده والاستدلال المنطقي. المعرفة الموزعة (Dispersed Knowledge): هي التي لا يمتلكها فرد واحد بشكل كامل، بل تكون موزعة بين مجموعة من الأشخاص ذوي الخبرات المختلفة. ولتحقيق إنجاز كبير يجب تجميع هذه المعرفة من خلال فرق خبراء متخصصين.

هي التي لا يمتلكها فرد واحد بشكل كامل، بل تكون موزعة بين مجموعة من الأشخاص ذوي الخبرات المختلفة. ولتحقيق إنجاز كبير يجب تجميع هذه المعرفة من خلال فرق خبراء متخصصين. المعرفة التخصصية أو الخبرة (Domain/Expert Knowledge): تمثل المعرفة العميقة بمجال أو تخصص محدد، وتعرف أحيانا بالمعرفة الخبيرة.

تمثل المعرفة العميقة بمجال أو تخصص محدد، وتعرف أحيانا بالمعرفة الخبيرة. المعرفة التجريبية (Empirical Knowledge): هي المعرفة المكتسبة عن طريق الحواس فقط، وتختلف عن المعرفة البعدية بأنها تتطلب التجربة المباشرة والملاحظة.

هي المعرفة المكتسبة عن طريق الحواس فقط، وتختلف عن المعرفة البعدية بأنها تتطلب التجربة المباشرة والملاحظة. المعرفة المشفرة (Encoded Knowledge): هي المعرفة المسجلة في رموز أو شيفرات، مما يسهل استرجاعها لاحقا.

هي المعرفة المسجلة في رموز أو شيفرات، مما يسهل استرجاعها لاحقا. المعرفة الضمنية (Tacit Knowledge): تمثل المعرفة الموجودة في ذهن الفرد، لكنه لا يستطيع التعبير عنها بسهولة.

تمثل المعرفة الموجودة في ذهن الفرد، لكنه لا يستطيع التعبير عنها بسهولة. المعرفة الصريحة (Explicit Knowledge): هي المعرفة التي يمكن التعبير عنها بوضوح للآخرين وتحويلها بسهولة إلى كلمات أو رموز.

هي المعرفة التي يمكن التعبير عنها بوضوح للآخرين وتحويلها بسهولة إلى كلمات أو رموز. المعرفة الميتا (Meta-Knowledge): هي المعرفة حول المعرفة نفسها، أي كل ما نعرفه عن كيفية عمل المعرفة وتصنيفها واكتسابها والحفاظ عليها.

هي المعرفة حول المعرفة نفسها، أي كل ما نعرفه عن كيفية عمل المعرفة وتصنيفها واكتسابها والحفاظ عليها. المعرفة الإجرائية أو الآمرة (Imperative/Procedural Knowledge): تمثل المعرفة بكيفية القيام بالمهام، وتشمل خطوات محددة أو فهما عاما للعملية المطلوبة لتحقيق شيء ما.

تمثل المعرفة بكيفية القيام بالمهام، وتشمل خطوات محددة أو فهما عاما للعملية المطلوبة لتحقيق شيء ما. المعرفة الوصفية (Descriptive/Propositional Knowledge): وتعرف أيضا بالمعرفة الافتراضية، وهي معرفة أن شيئا ما صحيح.

وتعرف أيضا بالمعرفة الافتراضية، وهي معرفة أن شيئا ما صحيح. المعرفة السياقية (Situated Knowledge): هي التي تنشأ من سياق أو مجتمع أو ثقافة محددة.

هي التي تنشأ من سياق أو مجتمع أو ثقافة محددة. المجهولات المعروفة (Known Unknowns): هي التي ندرك أننا لا نعرفها ويمكن السعي لفهمها.

هي التي ندرك أننا لا نعرفها ويمكن السعي لفهمها. المجهولات المجهولة (Unknown Unknowns): تمثل المعرفة التي لا نملكها ولا ندرك أننا لا نملكها.

فالمعرفة تمثل اللبنة الأساسية للتطور البشري والفكري؛ فهي ليست معلومات جامدة، بل عملية ديناميكية تتفاعل فيها الحواس والعقل والعاطفة، وتتجسد في اللغة كأداة للفهم والتواصل والتأثير. ومن خلال دراسة المعرفة يمكننا إدراك أنها ليست إدراكا للحقائق فقط، بل تراكم من التجارب وتفسير للعلاقات وتوليد للفكر وتجريد للواقع الملموس إلى مفاهيم عامة.

وبالنظر إلى أوجه المعرفة المختلفة، نجد أن عملية تحديد الخصائص الفردية للأشياء واستنتاج القواعد العامة منها هي الأساس الذي يمكن الإنسان من تطوير فهم شامل ومنهجي للواقع. ومن هذا المنطلق يصبح إدراك طبيعة المعرفة وطرق اكتسابها وتنميتها وفهم أبعادها المختلفة أداة حيوية لبناء الفكر النقدي، وتعزيز القدرة على التعلم، والتفاعل بوعي مع العالم.

إن استيعاب هذه الرؤية الشاملة للمعرفة ليس مشروعا فكريا نظريا فحسب، بل هو دعوة للتفكير النقدي، وتنمية مهارات التعلم المستمر، والمشاركة الفعالة في بناء مجتمع معرفي مزدهر، قادر على مواجهة تحديات العصر وتوسيع آفاق الإنسان في مختلف مجالات الحياة.