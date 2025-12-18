الجرتق السوداني يدخل قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

الجرتق.. بين كرمة واليونسكو

قررت اليونسكو ضم الجرتق إلى التراث الثقافي غير المادي، وسط قائمة طويلة تصدرها البشت الخليجي، بدعم قطري واضح للملف، إضافة إلى القفطان المغربي والكشري المصري، ما يعكس أهمية هذه الرموز ودلالاتها الثقافية. وفي الوقت ذاته، فإن اعتبارها تراثا ثقافيا غير مادي يشير إلى شبكة مترابطة من العادات والتقاليد والطقوس اليومية أو الموسمية المحيطة بهذا التراث.. وحول الجرتق أكتب.

فالجرتق طقس متكامل يرتبط بمراسم الزواج، ويدور في الأصل حول مسبحة تضم تسعة وتسعين حجرا كريما من اليسر وغيره، يغلب عليها اللون الأحمر، وقد ربطت إليها بعض الأحجار الأخرى كعظمة حوت أو ريال فضي قديم (حسب مشاهدة شخصية). كما يلبس العريس عصابة حمراء على رأسه، عليها هلال من الذهب، ويربط يديه بأربطة حريرية، كما يتم تطييب رأسه بالضريرة (وأظنها محورة عن كلمة: الذريرة)، وتتكون من المسك والعنبر والمحلب والقرنفل وغيرها من الزيوت.

علاوة على ذلك، يلبس العريس ثوبا يسمى "السرتي"، بينما ترتدي العروس ثوبا حريريا لامعا أحمر يسمى "القرمصيص". ويجلس الاثنان على العنقريب، وهو سرير من أربع قوائم وعوارض خشبية تربطها ببعضها حبال، أي إنه لا يوجد خشب إلا في الجوانب فقط، بينما يكون الوسط والرابط بين الخشبات الأربع من الحبال فقط. وله نظائر في جزيرة سقطرى وفي الهند.

وقد يحمل العريس السوط والسيف، وهذا مما قل الآن، بينما يتم خضاب كفيه وقدميه بالحناء، وبعدها تردد النسوة الحاضرات أغاني ابتهالية ذات طابع ديني بأن يحفظ الله العريس والعروس من كل شر. وعقب انتهاء الحناء كان المألوف أن يسير الرجال بمصاحبة العريس، فيغسل يديه ورجليه بماء النيل.. لكن ما دلالات ما سبق؟

ينتشر الجرتق في غالب السودان، وإن كانت منابعه الأساسية نوبية نيلية في شماله ووسطه، وكل موضع أضاف بعض التفاصيل الخاصة في الأغاني والإيقاعات والتفاصيل الأخرى

تحاكي ملابس العريس ملابس ملوك الممالك النوبية القديمة قبل الميلاد، وقد جرت محاكاتها برموز الاكتمال والرجولة في الزواج؛ فالعصابة ترمز للتاج، وكان الملك يضع على رأسه صليبا ذهبيا، فاستبدل به النوبة لما أسلموا الهلال، وكذلك كان يرتدي العقود والسلاسل. أما ارتداء اللون الأحمر فله دلالات تتعلق بالتحصين وإبعاد الجن قديما، وله دلالات أيضا تتصل بالأبهة الملوكية.

ومما روي حول الجرتق أن سبحة اليسر هي قلادة أهدتها السيدة فاطمة لفداء علي رضي الله عنهما من الأسر. والحقيقة أن الواقعة إشارة وتحوير لقصة السيدة زينب، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أسر المسلمون قافلة فيها أبو العاص بن الربيع قبل إسلامه، فعلمت بأسره وأرسلت قلادة من حجر اليسر كانت السيدة خديجة رضي الله عنها أهدتها لابنتها السيدة زينب رضي الله عنها لما تزوجت بأبي العاص. وانتهى الأمر بإطلاق أبي العاص، وإعادته المال لأهل مكة، وإسلامه عليه الرضوان.

ولكن ما العلاقة بين الجرتق وسبحة اليسر والملوك النوبيين والبيت النبوي الطاهر؟

الحقيقة أن هذا من تمازج الثقافات وإعادة تفسير الرموز الثقافية؛ فعندما تحل ثقافة محل ثقافة أخرى يحدث نوع من الإحلال والإبدال والتقبل والتبني لبعض الأعراف، وإدخال تعديلات عليها. فجرى تجريد الجرتق من مدلولاته غير الدينية، وتأويل رمزياته بطريقة تتسق مع وقائع السيرة النبوية ليحدث نوع من الاحترام والتقديس وتعزيز الارتباط بالثقافة الجديدة، ثم حدثت إعادة صياغة رمزية، فقام العامة بتعديل الرواية حسب معلوماتهم التي قد لا تحتمل كل التفاصيل الواردة في متون الكتب.

يذكر شقيقي أنه شاهد تسليم الجرتق بين جدتي لكبر سنها وعمتي، وكيف أوصتها بالحفاظ عليه، وقالت لها نصا: استلمته مكتملا، فسلميه مكتملا

أما تحولات الطقس فتبرزها حالة أسرتنا بمنطقة "تنقسي الجزيرة" في شمالي السودان؛ فقد ورثت جدتي أم الحسن طيفور خواجة (توفيت سنة 2019م) الجرتق عن أمها آمنة مختار ساتي سوار الذهب (توفيت سنة 1981م)، وهي ورثته بدورها عن أمها بتول (كلانبرو- توفيت سنة 1965م) بنت عبد الرحمن سوار الذهب. وأما كلانبرو فهي بالنوبية (على لهجتي الدناقلة والمحس) تعني: بنت الساقية، وهي لقب يشير إلى معان ذات القدر، ابنة الرجل الصالح. وقد توفيت في العام المذكور في عمر يجاوز مائة عام حسب روايات الأسرة، ولا أعرف عمن استلمته جدتي بتول سوار الذهب.

ومن الطريف أن جدتي أم الحسن طيفور روت لي أنها أقامت طقوس الجرتق لأحد العرسان، وحضرت في اليوم التالي لاستلام الجرتق، فوجدت سبحة اليسر قد نقصت ثلاث خرزات، فكتمت الأمر حتى لا تثير مشكلة، واتجهت للمنزل مغتمة. وقد قالت بالحرف: "أمانة سلمتني إياها أمي". وظلت تدعو الله كي يدبر أمر الخرزات الثلاث، فرأت في الرؤيا مكانا محددا سقطت فيه الخرزات، فذهبت واستأذنت في البحث، ووجدت الخرزات الثلاث كما رأت تماما.

ويذكر شقيقي أنه شاهد تسليم الجرتق بين جدتي لكبر سنها وعمتي، وكيف أوصتها بالحفاظ عليه، وقالت لها نصا: "استلمته مكتملا، فسلميه مكتملا". وأوضحت لها ترتيباته بالكامل، وكان أول عريس يجرتق به بعد ذلك خالي علي، وسط فرحة جدتي فايزة خواجة، التي رددت أهازيج الجرتق مع عمتي، كما فعلت كثيرا رفقة جدتي أم الحسن والسارة خواجة وبقية النسوة الكبار في السن، حيث جرت العادة بانتقاء من يحفظن، واختيار الأكبر سنا والأكثر ديانة، لأنهن الأقرب لإجابة الدعاء.

وصدق حدس جدتي فلم يطل بها المقام في دار الفناء، فمضت لدار الحق بعد عامين من هذا الأمر.. رحم الله من مضين لدار الحق، وحفظ من بقين في عالم يمور بالحروب.

على أي حال، لا يهدف هذا السرد إلى التباهي العائلي بقدر ما يبرز عراقة الجرتق كطقس سوداني أصيل ذي دلالات ثقافية عميقة وعريقة، ويحمل مدلولات كبيرة لكل أسرة سودانية. وفي كثير من الحالات يجري البحث عن الجرتق والسؤال عنه، وإن كانت آلة الصناعة قد تدخلت مؤخرا فأصبح يؤجر لليلة واحدة فقط.