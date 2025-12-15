أحمد الشرع وسوريا: هل انتهى عهد الدولة الأمنية؟

أحمد الشرع.. بين صدمة الداخل ورسائل الخارج: هل تدخل سوريا مرحلة ما بعد الدولة الأمنية؟

في لحظة شديدة التعقيد من تاريخ سوريا الحديث، يبرز اسم الرئيس أحمد الشرع بوصفه مفاجأة سياسية غير محسوبة، حتى لدى أقرب الدوائر التي أحاطت به. فالرجل، كما يرى مؤيدوه قبل معارضيه، أنجز في أشهر ما كان يحتاج غيره إلى سنوات طويلة، وتحرك بسرعة أشبه بـ"حرق المراحل"، ما وضع الداخل والخارج أمام معادلة جديدة لم تكن في الحسبان.

المشهد الداخلي يبدو منقسما بين دهشة المؤيدين وصدمة المعارضين. وفي آخر لقاء جمعه بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قال الأخير إن الشرع هو "الضامن الوحيد لمنع انزلاق سوريا نحو حرب أهلية محتّمة". أما وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو فذهب أبعد، حين اعتبر أن نجاح الحكومة الحالية هو "الخيار الأفضل لمنع انهيار البلاد وعودة الفوضى"، محذرا من أن فشلها سيقود إلى حرب أهلية شاملة، ويحول سوريا إلى ساحة مفتوحة للعناصر الأخطر في الشرق الأوسط.

تعكس هذه التصريحات قراءة أميركية مفادها أن الشخصية القادرة اليوم على حفظ التوازن الداخلي وحماية الأقليات هي نفسها الشخصية التي تثير المخاوف داخل بعض هذه الأقليات، في تناقض يشي بحساسية المرحلة.

اليوم، تعيش سوريا واحدة من أكثر لحظاتها حساسية منذ عقود. آلاف السجناء أطلق سراحهم، والحواجز التي شكلت رمزا للرعب تحولت إلى نقاط خدمة واحترام، والشارع السوري بدأ يستعيد شيئا من الثقة المفقودة

الشعب السوري، الذي خرج لتوه من ستة عقود من القمع، ومن حرب دامية خلفها النظام السابق وراح ضحيتها أكثر من مليون إنسان، ما زال يحمل جراحا عميقة. شعب يطالب بالعدالة قبل أي شيء، ولولا وجود شخصية مثل الشرع، القادر على ضبط غضب الشارع ضمن إطار دولة لا إطار تصفية حسابات، لكان الانفجار الداخلي أقرب إلى الحتمية. فالبلد الذي تسلمه كان "تحت الصفر": منهكا اقتصاديا، متشظيا اجتماعيا، ومفتوحا على احتمالات لا حصر لها.

وفي تطور لافت، بدأت "موانئ دبي العالمية" قبل أيام إدارة عملياتها رسميا في مرفأ طرطوس، في خطوة تعيد للمرافئ السورية دورها الاقتصادي، وتدل على أن المؤشرات الاقتصادية بدأت تتحرك باتجاه أكثر استقرارا.

غير أن السؤال الحقيقي يبقى: هل ما يحدث اليوم يمثل تحولا بنيويا، أم مجرد لحظة انتقالية؟

سوريا اليوم تقف على مفترق طرق. ما بين الحلم الذي يتشكل أمام السوريين، والاختبار الذي لم يأت بعد، تبدو البلاد في بداية صفحة جديدة تكتب بسرعة غير مألوفة

فالشرع أنجز الكثير على مستوى الشارع، لكنه يواجه الآن تحديا أصعب: إعادة بناء الثقة بين السوريين أنفسهم، وترميم نسيج اجتماعي تمزق بفعل حرب طويلة ودموية. فإعادة الإعمار السياسي والاجتماعي أعقد بكثير من إعادة تشغيل المرافئ والطرقات. ولا يكفي أن تتحقق الحرية إذا لم تحمل معها مؤسسات دولة قادرة على الاستمرار بعد رحيل عهد وصعود آخر.

إن سوريا اليوم تقف على مفترق طرق. ما بين الحلم الذي يتشكل أمام السوريين، والاختبار الذي لم يأت بعد، تبدو البلاد في بداية صفحة جديدة تكتب بسرعة غير مألوفة. ويبقى السؤال الأعمق: هل يكون أحمد الشرع بداية مرحلة سورية جديدة، ويزيل عتمة نصف قرن من خراب حقبة عصور الظلام، الهارب بشار وأبيه؟

السنوات المقبلة وحدها ستجيب. والآمال كبيرة. وقد أطربتنا بها فيروز دائما:

شام يا ذا السيف لم يغب .. يا كلام المجد في الكتب

قبلك التاريخ في ظلمة .. بعدك استولى على الشهب