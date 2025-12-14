سوريا بعد سقوط الأسد.. لماذا لم تتغير المعارضة؟

في سوريا تغير النظام.. وبقيت المعارضة في سباتها

تنويه: ليس القصد هنا المقارنة بين نظام المجرم بشار الأسد والنظام الحالي.

قبل أكثر من عام، سقط نظام الأسد، صاحب أكبر سجل إجرامي في العصر الحديث. وحل بديلًا عنه نظام ممزوج من الإسلاميين الجهاديين والثوريين في سوريا، بنسبة فاقت الـ 90٪. لكن ما لا شك فيه أن النظام ببنيته السياسية وكيانونته قد تغير بشكل جذري.

ومن أوجه هذا التغيير البارزة:

حرية الإعلام في سوريا، حيث إنها تصنف بلا سقف مطلقا، فلا ممنوع ولا محظور، بدلا من إعلام النظام المعلب والمدجن والموجه، حتى في نشرة الأخبار الجوية. الحرية السياسية التي لا تعرف الخطوط الحمراء اليوم، طالما أنها تحت مظلة الإعلان الدستوري الذي يجرم من يدافع عن الأسد وجرائمه، بدلا من القمع السياسي الذي كان يعتبر انتقاد شرطي المرور نيلا من هيبة الدولة. الحالة الأمنية مريحة جدا، خصوصا لمعارضي هذا النظام الجديد، فأصبحنا نرى في سوريا اشخاص معارضين بارزين، بل وأصحاب أقلام لاذعة، يزورون دمشق وغيرها، وتستقبلهم القناة التلفزيونية الرسمية ليتكلموا بما يحلو لهم، بدلا من قبضة أمنية كانت تسابق الزمن لزج أي لسان يعارض الأسد أو أحد أزلامه في سجون نهايتها الموت المحقق، إلا إن استطاع ذلك المعارض الوصول إلى المنفى، فيقع الغضب حينها على أهله. الشفافية: نعم، لم تصل بعد حكومة الشرع إلى المستوى الذهبي للشفافية، إلا أنها باتت موجودة وبقوة، فسمعنا على سبيل المثال اعتراف الحكومة بانتهاكات الساحل، وبدأت فعلا محاكمة بعض مرتكبيها، وشاهدنا أيضا ما يوحي بأن الدولة اعترفت بأخطاء ارتكبت في السويداء، بل وبدأ تعويض بعض القرى وترميم ما تم تخريبه أيضا، مقابل نظام بقي ينكر حقيقة البراميل وصيدنايا والكيماوي حتى آخر لحظة.

وعندها نقول: بما أن الحياة السياسية بطبيعتها تتكون من تيارات، يحكم أحدها ويعارضه باقي التيارات، فقد شاهدنا وعاينا التغيير الجذري الذي حصل على مستوى النظام في سوريا.

اعتاش البعض -من المعارضة- على وصف الشرع ورجاله بالإرهاب، ومنهم من ذهب بعيدا فوصفه بـ"هتلر العصر الجديد". وكما بات ملاحظا بقوة، فإن حتى الوجوه الشبابية ورثت كل هذه التكلسات

لكن ماذا عن المعارضة؟

هل تغيرت أيضا؟

هل وصلت إلى مستوى يليق بمستقبل السوريين؟

هل تعلمت، سواء من أخطائها أو من نجاح أحمد الشرع؟

للأسف، بقيت المعارضة كما كانت: هزيلة، مشتتة، ولا تجد لها عزما. فبدل أن نجد معارضي الشرع يتكتلون ويدخلون دمشق، ضاربين فيها جذورهم من جديد، نجدهم يكتفون بالكذب، بأنهم لا يستطيعون العودة لما لديهم من "مخاوف" بشأن تاريخ أحمد الشرع.

المخاوف نفسها التي تخلت عنها دول الغرب والشرق للتماشي مع الواقع الجديد، إلا المعارضين الجدد. وكما اختصرت معارضة البعض على الحد الذي يسمح لها بالبقاء في دول اللجوء، دون مشاريع وطنية تطرح لإنقاذ الموقف المتأزم، حسب زعمهم.

كما اعتاش البعض -من المعارضة- على وصف الشرع ورجاله بالإرهاب، ومنهم من ذهب بعيدا فوصفه بـ"هتلر العصر الجديد". وكما بات ملاحظا بقوة، فإن حتى الوجوه الشبابية ورثت كل هذه التكلسات، وظهرت كأنها من قالب واحد مع معارضة الماضي.

الفرصة اليوم ما زالت قائمة، والوضع ملائم جدا لإنشاء معارضة وطنية تفرق بين مفهوم الوطنية ومفهوم معارضة نظام حكم. معارضة براغماتية تجدد أدواتها وتنطلق، ليس لإثبات صحة فكرة هذا أو ذاك، بل لصناعة وطن وحياة سياسية سليمة

المعارضة التي لم تستطع أن تغلب النظام الأسدي عبر عقود، ولم تفز بأي جولة تذكر لها، وما كان عملها أثناء الثورة إلا كعمل برغي في لعبة. فكل المؤتمرات والمنصات واللجان وسلالها لم تنجح في فك قيد معتقل واحد من سجون الأسد، ولم تنجح في اكتساب ثقة المجتمع الدولي، فضلا عن الشعب السوري ذاته.

هذا الشكل من المعارضة، الذي أطلق عليه الشعب السوري لقب "معارضة الفنادق"، يثبت فشله وعجزه التام اليوم أمام نظام الشرع. فبدل الاجتماع تحت مظلة واحدة والتوجه إلى دمشق لإشعاره بالقلق، على أقل تقدير، يبقى عنوانهم التشرذم والعوم في ملكوت أفكارهم التي أكل عليها الزمن وشرب.

لكن الفرصة اليوم ما زالت قائمة، والوضع ملائم جدا لإنشاء معارضة وطنية تفرق بين مفهوم الوطنية ومفهوم معارضة نظام حكم. معارضة براغماتية تجدد أدواتها وتنطلق، ليس لإثبات صحة فكرة هذا أو ذاك من الناس، بل لصناعة وطن وحياة سياسية سليمة، بعيدة عن الكيد والغيرة.

وبما أنه من الواضح جدا لجميع أهل الأرض أن النظام في سوريا قد تغير فعلا.. فهل ستتغير المعارضة أيضا..؟