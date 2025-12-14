تجميد النزاع أم انفجار جديد؟ قراءة في مستقبل الحرب الأوكرانية

أقرب السيناريوهات المستقبلية للحرب في أوكرانيا

"لن تبدأ الحرب العالمية الثالثة في الشرق الأوسط، وإذا كنا أذكياء فلن تكون هناك حرب عالمية ثالثة". كلمات قالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا خلال قمة شرم الشيخ للسلام، التي عقدت في الثالث عشر من أكتوبر الماضي برئاسة مصرية أميركية مشتركة، وحضرها قادة أكثر من عشرين دولة إقليمية ودولية، وعلى رأسهم زعماء الثلاثة الكبار في أوروبا: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومعهم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ورئيس وزراء كندا مارك كارني.

لعله أراد أن يبادل بوتين غزله السياسي، الذي صرح به قبل أيام قليلة من انعقاد القمة قائلا: "إذا نجح ترامب في تنفيذ خطته بشأن غزة فسيكون ذلك حدثا تاريخيا."

كل هذا ولا تزال الحرب في أوكرانيا دائرة ببطء على الجبهة، يذكرنا من حيث المبدأ بالحرب العالمية الأولى، عندما كان يقتل عشرات بل ربما مئات آلاف الجنود، وتطلق ملايين القذائف المدفعية على الجبهة الغربية من أجل التقدم مئات الأمتار فقط من طرف الألمان أو الحلفاء على الجهة الأخرى.

ها هي الحرب ليست ببعيدة عن عامها الرابع، وروسيا بالكاد تحتل الربع أو أقل من مساحة أوكرانيا في شرق البلاد وجنوبها، بعد أن كان مقررا أن تسقط الحكومة في كييف في غضون أسبوع عندما بدأ الغزو في فبراير 2022، ولكن مع حلول ربيع ذلك العام اضطرت موسكو إلى تغيير استراتيجيتها بعد ما رأته من استبسال غير متوقع من الأوكرانيين، بالإضافة إلى الدعم الاستخباراتي الأميركي والبريطاني، ووقوف زيلينسكي أمام الغرب قائلا: أحتاج إلى ذخيرة، لا إلى وسيلة نقل.

تقول روسيا إنها سيطرت منذ بداية العام الحالي على 5000 كيلومتر مربع إضافية من أوكرانيا، وترد أوكرانيا أنه لا قيمة استراتيجية كبيرة لهذه الأراضي المحتلة حديثا

أرادت روسيا من تلك الحرب تحييد أوكرانيا، على الأقل، من المعسكر الغربي الأطلسي، فهي تدرك أن أوكرانيا متاخمة للعاصمة موسكو من غربها، وهي أكبر دول شرق أوروبا مساحة وأكثرها موارد ـ إذا استثنينا روسيا ـ ناهيك عن ارتباطها الثقافي المتجذر مع الروس، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي في مجال توريد الطاقة إلى أوروبا، وما تتمتع به أيضا من إطلالة كبيرة على البحر الأسود، التي ترى فيها روسيا حلا جذريا لمشكلتها مع المياه الدافئة، إذ لا تريد دولة تعزلها عن البحر الأسود وتبعدها عن البحر الأبيض المتوسط. لذلك بدأت باحتلال القرم عام 2014 وسط ردة فعل غربية خجولة، وسبق ذلك غزو جورجيا عام 2008، الذي أعلنت فيه روسيا أنها استعادت شيئا من عافيتها التي كانت عليها زمن الحرب الباردة، وأنه لا تمدد أكثر للناتو شرقا.

لا تقل قيمة أوكرانيا بالنسبة للغرب عن قيمتها بالنسبة لروسيا، خاصة بالنسبة لرئيس أميركي مهووس بلعبة المال والموارد والثروات، بالإضافة إلى كون أوكرانيا تمثل حصنا مانعا للاتحاد الأوروبي، وحاجزا يحمي المنظومة الغربية القائمة على الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الحر وفق شكل ارتضوه بقيادة أميركا بعد الحرب العالمية الثانية.

تقول روسيا إنها سيطرت منذ بداية العام الحالي على 5000 كيلومتر مربع إضافية من أوكرانيا، وترد أوكرانيا أنه لا قيمة استراتيجية كبيرة لهذه الأراضي المحتلة حديثا. وفي ظل هذا البطء الرهيب على الجبهة، الذي يجعلنا أمام نسخة مصغرة من معارك السوم وفيردان في الحرب العظمى، وفي ضوء خسائر مرعبة في الجنود والآليات، فحتى حزيران الماضي كان قد قتل قرابة ربع مليون جندي روسي، ومئة ألف جندي أوكراني، وجرح أضعافهم من الطرفين، بالإضافة إلى عطب وتدمير آلاف ـ نعم آلاف ـ الدبابات الروسية منذ بداية الحرب، نجد أنفسنا أمام محرقة ومهلكة ليس لها مثيل في حرب نظامية منذ أن انتهت الحرب العالمية قبل ثمانين عاما.

هذا كله بالإضافة إلى إنهاك الاقتصاد الروسي جراء العقوبات، واستنفاده للحلول البديلة التي ما انفك عن تجريبها منذ بداية الحرب، إضافة إلى الضغط الأوروبي المتمثل بمقترح ينهي العقود طويلة الأجل في مجال توريد الطاقة مع الروس بحلول عام 2028، وحظر واردات الغاز المسال من روسيا بحلول عام 2027، كما اقترحت الألمانية أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في سبتمبر الماضي. وهذا ما أكده الاجتماع الثلاثي في العشرين من أكتوبر الماضي في بروكسل، بين المفوضية الأوروبية ورئاسة المجلس الأوروبي الحالية (بولندا) ووزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم التركيز أيضا على التسريع في مشاريع الطاقة المتجددة وفق خطة "REPOWER EU".

هذا كله يجعلنا نرى أن حالة "تجميد النزاع" هي الأقرب فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، فروسيا لن تتخلى عما احتلته من مناطق وما أصبحت تمتلكه من إطلالة مميزة على البحر الأسود، وفي مقابل ذلك قد أنهكتها حرب سرعان ما تبين خطأ تقييمها لها منذ أبريل 2022. وأوكرانيا، ومن وراءها الغرب، لن يسمحوا لكييف أن تسقط ولو كلف ذلك ما كلف، فسقوط كييف يعني اهتزاز صورة الغرب أمام حلفائه المتاخمين للروس، ويعني أيضا خسارة كثير مما أنجزه الناتو منذ عام 1999، عندما بدأ يتوسع شيئا فشيئا في شرق أوروبا وجنوبها، وشرع في صهر هذه الدول في منظومته السياسية والاقتصادية. والأهم من هذا كله أن ذلك سيجعل روسيا في موقف قوة لم تعش مثله منذ سقوط الرايخ الثالث، وهذا سيترتب عليه الكثير الكثير الكثير!

تلمح أميركا إلى إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من نوع "التوماهوك" الشهيرة، وهي بالإضافة إلى مداها الطويل تستخدم نظاما مزدوجا يجمع ويوازن بين الدقة والإفلات من التشويش في آن واحد، وهو نظام "GPS/INS".

كل من الصين والهند بدأتا بالفعل تقليل وارداتهما من النفط الروسي، خصوصا من شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، نتيجة التخوف من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على الشركتين المذكورتين، وما تلاها من حزمة عقوبات جديدة متنوعة فرضها الاتحاد الأوروبي، تشمل عدة قطاعات وشخصيات روسية نافذة. وتراجع حجم الصادرات الروسية إلى آسيا عموما، والصين والهند خصوصا، بنحو 15 إلى 20 في المئة في الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر المنصرم.

ها نحن في ديسمبر، ونرى خلافا يطفو على السطح بين كتلتي الغرب الرئيسيتين: أميركا والاتحاد الأوروبي، نظرا لشعور الأوروبيين بالتهميش من قبل الأميركيين، وذلك بعد كل ما قدموه وواجهوه من تحديات منذ قرابة أربعة أعوام، بالإضافة إلى شعورهم بأن الخطة الأميركية ذات الثمانية والعشرين بندا تجعل الروس في موقع قوة مقابل الأوكرانيين وأوروبا من ورائهم. ولا يزال الحرص الأميركي الروسي على إعادة ترميم العلاقات قائما، فنرى مثلا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في السابع من ديسمبر الجاري يرحب بالخطوة الأميركية المتمثلة بعدم اعتبار روسيا "تهديدا مباشرا" ضمن استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة ترامب. كل هذا المشهد المتشابك، وفي ظل عدم وجود دلائل واضحة تجعل روسيا تحقق تقدما كبيرا يفتح لها الطريق نحو كييف، يبقيان تجميد النزاع أقرب السيناريوهات المستقبلية للحرب في أوكرانيا.

عد الكرملين التهديد الأميركي بتزويد أوكرانيا بصواريخ التوماهوك تصعيدا خطيرا، وهو أيضا وإن كان بعيد المنال، نظرا لعدم ملاءمته لإمكانات أوكرانيا اللوجستية حاليا، إلا أنه يزيد الضغط أكثر وأكثر على روسيا، ويجعلها ترضى بسلام هلامي قائم على حالة طويلة ومفتوحة من تجميد النزاع على الجبهة، مع توفيرها طبعا لضمانات أمنية لأوكرانيا يضمنها الوسطاء من دول وهيئات أممية، كما هو الحال بين الكوريتين منذ عام 1953، وكما هو الحال على جبهة الجولان منذ عام 1974، مع التنويه طبعا إلى الفارق الكبير بين هذين المثالين وبين الحرب في أوكرانيا، فكلامنا من حيث المبدأ فقط، و"الأمثلة تضرب ولا تقاس" كما هو معروف في تراثنا العربي الإسلامي.