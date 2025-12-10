الصحافة في غزة تحت النار: 2025 عام موت الحصانة!

2025 الصحافة تحت النار: عام موت الحصانة وميلاد الشاهد الأخير

عام تحول فيه العالم إلى مرآة قاسية

لا يشبه عام 2025 أي عام سبقه في علاقة العالم بحرية الإعلام؛ فقد تحول هذا العام إلى المرآة الأكثر قسوة، التي تعكس موت الضمير العالمي أمام هول ما جرى للصحفيين، خصوصا في غزة، حيث أصبحت الكاميرا جريمة، والميكروفون هدفا، والحقيقة تهمة قد تكلف صاحبها حياته.

في غزة وحدها، قتل ما يقارب 200 صحفي فلسطيني خلال عامين من الحرب، وفق تقرير موسع نشرته مجلة "El País Semanal" الإسبانية، التي خصصت عددا كاملا لتوثيق حياة هؤلاء الصحفيين وموتهم. وقدم التقرير صورة نادرة عن حجم الاستهداف، عبر عنوان صارخ احتل الغلاف: "الهدف: قتل الصحفي". لقد أضحى هذا العام نقطة تحول مظلمة، حيث تجاوزت أرقام الضحايا من الإعلاميين كل السوابق التاريخية، مؤكدة أن ما يحدث ليس مجرد تداعيات حرب، بل استهداف منهجي لصناع الحقيقة.

الهدف من قتل الصحفيين ليس فقط إزالة الشهود، بل أيضا إخضاع العالم لـ"نوع واحد من الرسائل: الصمت"

صحفيون يعيشون ويموتون تحت القصف: بطولة الحاجة

يروي التقرير قصة الصحفية هند الخضري (30 عاما)، مراسلة الجزيرة، كصورة مصغرة لما يعيشه الصحفيون في غزة. هند هجرت مرات عديدة، دمرت منازلها، وفقدت زملاءها وأصدقاءها واحدا تلو الآخر. تمكنت عائلتها من المغادرة حين كان ذلك ممكنا، لكنها بقيت؛ لم ترد أن تغادر مكانا لا يزال بحاجة لمن يروي مأساته، وحين سئلت: لماذا لم تهربي؟ كان الجواب بسيطا وعميقا: "لو خرجنا نحن، فمن سيخبر العالم بما يحدث؟".

هذه الكلمات تلخص جوهر المخاطرة النبيلة؛ ففي ظل منع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب، أصبح الصحفي الفلسطيني هو "العين والأذن الوحيدة للعالم"، إنه الشاهد الأخير على الكارثة الإنسانية، الذي يدرك أن صوته هو خط الدفاع الأخير ضد الصمت المطلق الذي يحاول أن يغطي على 65 ألف قتيل من سكان القطاع، وفق الأرقام التي استعرضتها المجلة. إن قرار البقاء هو فعل بطولة يتجاوز المهنية ليصبح التزاما وجوديا.

شهادة على القتل الجماعي: رقم تاريخي صادم

يبرز التقرير، نقلا عن لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أعلى من إجمالي الصحفيين الذين قتلوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وحرب فيتنام، ويوغوسلافيا، وأفغانستان. رقم واحد يلخص كل شيء: لم يشهد التاريخ استهدافا متعمدا وممنهجا للصحفيين كما يحدث الآن في غزة.

إعلان

إن هذه الإحصائية لا تدل على ضراوة الحرب فحسب، بل على استراتيجية واضحة تستهدف الرواية وتوثيق الجرائم. في هذا السياق، لا ينظر إلى الصحفي كعنصر محايد، بل كطرف معاد يجب إسكاتُه. الهدف من قتل الصحفيين ليس فقط إزالة الشهود، بل أيضا إخضاع العالم لـ"نوع واحد من الرسائل: الصمت"، وفق تعبير التقرير. إن هذا القتل الممنهج يمثل إفراغا لساحة الكارثة من أي رقابة دولية أو محلية.

ضاعت الحقيقة بين المال والسياسة، وسقطت بذلك أسطورة الحصانة الإعلامية التي بنيت لعقود.. وأصبح الصمت الغربي دليلا دامغا على تسييس القيم الإنسانية، حيث يسمح بالقتل ما دامت المصالح العليا للدول الكبرى في مأمن

العالم يرى ولا ينطق: موت الضمير الغربي

المجزرة الإعلامية التي جرت في غزة لم تكن مجرد أرقام عابرة، بل كانت اختبارا قاسيا لفكرة "القيم العالمية"، و"حقوق الإنسان"، و"حرية الصحافة"، التي طالما تباهى بها الغرب. لكن عام 2025 كشف الحقيقة كما لم يكشفها عام قبله.. بينما كانت إسرائيل تقتل الصحفيين واحدا تلو الآخر، لم يفعل العالم سوى المشاهدة.

لم يحرك مجلس الأمن ساكنا.

لم تتخذ العواصم الغربية خطوة عملية حقيقية.

لم ترسل المحاكم الدولية فريقا للتحقيق الجدي.

بل إن المفارقة وصلت إلى حد أن بعض الحكومات الغربية -التي ترفع شعار حرية الصحافة- صمتت لأنها تخشى خسارة أصوات انتخابية، أو عقود سلاح، أو شراكات اقتصادية. ضاعت الحقيقة بين المال والسياسة، وسقطت بذلك أسطورة الحصانة الإعلامية التي بنيت لعقود.. وأصبح الصمت الغربي دليلا دامغا على تسييس القيم الإنسانية، حيث يسمح بالقتل ما دامت المصالح العليا للدول الكبرى في مأمن.

وأين الضمير العربي؟ صمت الشارع المهزوم

في الجانب العربي، كانت المفارقة صادمة لا تقل قسوة عن الصمت الغربي؛ فبينما كانت كبرى العواصم الغربية تشهد تظاهرات أسبوعية ترفض الحرب، وتدافع عن الصحفيين، وتدين القتل، كانت الشوارع العربية صامتة، وكانت الجماهير مشغولة بالدوريات الرياضية، والمشاكل اليومية، والصراعات الداخلية.

لم تخرج الملايين رغم أن غزة أقرب إلى وجدان العرب من أي بقعة أخرى، ولم تتحرك الجماهير رغم أن الصحفيين الذين يقتلون يوميا يشبهون أبناءهم؛ كان الصوت قد خنق في الحلق قبل أن يغادره. إن هذا الصمت الجماعي يطرح تساؤلا جوهريا حول عمق التأثير، حيث إن غياب الحراك الشعبي يفسح المجال أمام الحكومات للاستمرار في حالة الجمود السياسي. لقد خسر الشارع العربي دوره كقوة ضغط أخلاقية، تاركا الصحفيين يواجهون مصيرهم في عزلة مضاعفة.

لم يحدث في تاريخ الصحافة أن طورد صحفيو مؤسسة واحدة بهذا الشكل المنهجي، ولم يحدث أن بثت لحظات استشهادهم مباشرة أمام العالم، فيما يكتفي العالم بإحصاء الجثث

الجزيرة تدفع الثمن الأكبر: استهداف الرواية البديلة

كانت شبكة الجزيرة الهدف الأبرز لهذا الاستهداف؛ عشرات من صحفييها قتلوا، ومكاتبها دمرت، ومراسلوها لاحقهم القصف في بيوتهم وسياراتهم. من شيرين أبو عاقلة إلى سامر أبو دقة، مرورا بكل من حمل كاميرا أو هاتفا لنقل ما يجري، دفعت الجزيرة ثمنا غير مسبوق في تاريخ الإعلام العربي.

لم يحدث في تاريخ الصحافة أن طورد صحفيو مؤسسة واحدة بهذا الشكل المنهجي، ولم يحدث أن بثت لحظات استشهادهم مباشرة أمام العالم، فيما يكتفي العالم بإحصاء الجثث. إن استهداف الجزيرة، التي لعبت دور الشاهد الناطق في زمن الخرس، يؤكد أن المعركة لم تعد تدور حول السيطرة على الأرض، بل حول السيطرة على العقول والرواية الإعلامية. لقد أصبحت الجزيرة رمزا للمقاومة المهنية، وتكلفة حمل الكاميرا في وجه آلة الحرب.

2026 يقترب.. والعواصف معه: الحقيقة بوصفها هدفا

عام 2025 لم يكن عام موت الصحفيين فقط؛ كان عام موت الحصانة الدولية، وموت الأخلاق السياسية، وموت ادعاء حماية الحقيقة. ومع اقتراب 2026، تبدو العواصف أكبر وأكثر تهديدا لحرية الإعلام في كل مكان:

إعلان

تصاعد الفاشية السياسية في الغرب وما يتبعها من تضييق على الرأي المخالف.

تشديد الخناق على الإعلام، والعمل على نزع مصداقية المؤسسات المهنية.

توسع الرقابة الرقمية التي تهدد قدرة الصحفيين على التواصل الآمن.

تهديد المراسلين في كل مناطق النزاع، حيث أصبح النموذج الغزاوي هو السائد.

لكن الدرس الأول يبقى من غزة: حين تقتل الحقيقة، يموت العالم معها؛ فاستهداف الصحافة هو استهداف للمجتمع الإنساني بأسره، ونزع لآلية الرقابة والمساءلة.

سيذكر عام 2025 كالعام الذي اختبرت فيه قيم البشرية وسقطت. ومع ذلك، فإن قصص "هند الخضري" -وهي صحفية فلسطينية مقيمة في غزة- وزملائها ستبقى تذكيرا بأن هناك دائما من يختار أن يكون الصوت في زمن الضوضاء، والشاهد في زمن القتل.