غزة بعد الحرب.. كارثة إنسانية وتحديات الإعمار

غزة ما بعد حرب الإبادة.. حصاد الكارثة المروع ونداء المسؤولية التاريخية

تقف غزة اليوم على حافة الهاوية؛ فهي ليست مجرد بقعة منكوبة، بل مدينة مزقتها حرب إبادة ممنهجة. وليس وقف إطلاق النار، في هذا السياق، سوى هدنة مؤقتة في صراع البقاء، يظل نجاحها مرهونا بتحرك عاجل وحاسم لانتشال السكان من براثن كارثة إنسانية غير مسبوقة. فالدمار لا يُقاس بعدد البيوت المهدمة فقط، بل بتمزق النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي برمته. والتحديات القادمة وجودية، تتطلب إرادة فلسطينية صلبة من الداخل، ومسؤولية تاريخية واضحة من العرب والمجتمع الدولي.

الخسائر غير القابلة للتعويض.. قلب غزة النازف

يُعد المشهد الإنساني بعد حرب الإبادة الأكثر قسوة في تاريخ القطاع، إذ تحولت غزة إلى مكان غير صالح للحياة على الإطلاق.

الكلفة البشرية والنفسية.. فجوة الأجيال والجرح العميق

الخسائر الديموغرافية والاجتماعية: أعداد هائلة من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، ما أحدث فجوة ديموغرافية واجتماعية عميقة، وخسارة فادحة في رأس المال البشري نتيجة التدمير الممنهج لكوادر التعليم والصحة والثقافة.

التدمير الهيكلي والبيئي.. أساسيات الحياة المفقودة

أزمة المأوى والكرامة: تدمير ما يزيد على 90% من المباني، ما جعل الغالبية الساحقة من السكان بلا مأوى، يعيشون في خيام أو مراكز إيواء غير مهيأة، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الكرامة والأمان.

محاولات فرض إدارة محلية منفصلة أو تقسيم القطاع تستدعي يقظة وطنية فلسطينية قصوى، عبر توحيد الصف الداخلي وتشكيل مرجعية وطنية موحدة لإدارة المرحلة والإشراف على عملية الإعمار

تثبيت الهدنة وتحديات "إدارة الكارثة"

تمثل مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار مرحلة إدارة كارثة شاملة، ويتمحور التحدي الأساسي فيها حول تحويل هدنة هشة إلى استقرار قابل للحياة.

نزع فتيل المجاعة والأوبئة: لم يعد التحدي محصورا في علاج الجرحى، بل في احتواء الأمراض المعدية وتأمين الغذاء والدواء لمنع مجاعة حقيقية تهدد مئات الآلاف، وهو ما يتطلب تدفقا غير مقيد وآمنا للإمدادات الإنسانية.

الهدف لا يجب أن يقتصر على وقف إطلاق النار، بل على تثبيته بآليات دولية ملزمة تمنع تجدد العدوان أو عرقلة الإغاثة والإعمار

العدالة والإعمار الشامل

إن حجم الدمار في غزة نتاج إخفاق جماعي عربي ودولي، ولا يمكن تحميل سكان القطاع وحدهم عبء الإعمار.

الدور العربي.. القيادة المالية والضغط الاستراتيجي

القيادة الفعلية لتمويل الإعمار: على الدول العربية تولي القيادة الحقيقية لخطة إعمار شاملة وطويلة الأمد، بعيدا عن الوعود المؤجلة والمنح المشروطة.

مسؤولية المجتمع الدولي.. المحاسبة والإنصاف

العدالة الدولية والمحاسبة: تجاوز بيانات الإدانة إلى تحقيق دولي عاجل، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وعلى رأسهم عبر المحكمة الجنائية الدولية.

غزة تنتظر الإعمار لا الاكتفاء بالإغاثة، وتنتظر العدالة لا مجرد التعاطف

رهان الإرادة والقرار الحقيقي

إن صمود غزة لم يكن يوما بطولة عابرة، بل رهانا على الإرادة. غير أن هذا الصمود لن يكتمل من دون قيادة فلسطينية موحدة تنهي الانقسام، واستجابة عربية استراتيجية ومالية عاجلة، وقرار دولي حقيقي بإنصاف الضحية ومحاسبة الجاني.

غزة تنتظر الإعمار لا الاكتفاء بالإغاثة، وتنتظر العدالة لا مجرد التعاطف. إن تثبيت وقف إطلاق النار مرهون بإنهاء مأساة الحياة اليومية لسكانها، وتلك مسؤولية التاريخ التي لا يجوز التهرب منها.