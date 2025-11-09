مشاهدات عربي في بلاد التتار (1)

في قلب نسيج الهوية التترية الممتد عبر القرون، يبرز "المجلس" ليس مجرد عادة اجتماعية يلتقي بها الناس، بل كحصنٍ منيعٍ ساهم في صمود التتار في وجه عواصف الإذابة ومحاولات الطمس ومحو الشخصية التي تعرّضوا لها على مر السنين.

بعض هذا الصمود تلمسه حتى في تحيتهم اليومية: "إسَانميسيز؟" والتي تعني حرفيًا "أطيب أنت؟" – تأتي بصيغة سؤالٍ نابعٍ من أعماق معاناتهم وتاريخهم الصعب، كتعبيرٍ عن فلسفةٍ عميقة تختزل خمسمئة عامٍ من التحدي والمقاومة، وتعكس إرثًا من التكافل والاهتمام المتبادل تشكّل رغم المآسي منذ عهد إيفان الرهيب واحتلال قازان وتشتتهم في الأرض.

تحيتهم ليست مجرد كلمات، ومجلسهم ليس مجرد لقاء لتناول الطعام؛ إنه رسالة تحدٍّ: لقد نجونا، رغم كل محاولات التهميش وطمس الهوية، ورغم كل مساعي محو الدين واللغة والتقاليد.

لقد طوّر التتار صيغةً تتحدى الحظر على الاجتماعات، وتتحدى حظر تعليم الدين أو الدعوة إليه، وتتحدى محاولات طمس الهوية، بصيغةٍ شعبيةٍ اجتماعيةٍ عميقة المغزى، عظيمة التأثير، هي الاجتماع كلما سنحت فرصة في بيت أحدهم تحت مسمّى "المجلس".

من المهد إلى اللحد: نبض المجتمع في جميع مناسباته

يُعقد "المجلس" في مناسباتٍ متنوعة، سواء كانت سعيدة كعقد القران أو تسمية المولود، أو حزينة مرتبطة بالوفاة كذكرى وفاة أحد الأحبة (كالوالدين أو الزوج أو الأبناء)، أو دينية كأيام رمضان وعيدي الفطر والأضحى. وفي جميع هذه المجالس يُدعى عادةً "مُلا" (معلّم أو إمام) يحرس الإرث الروحي ويرعى الطقوس.

في العادة يُحدَّد يوم للمجلس يُدعى إليه الأهل والأقارب قبل فترةٍ مناسبة، كي يرتبوا مواعيدهم وأعمالهم بناءً على ذلك، وغالبًا من يتلقى دعوة للمجلس يلبّيها.

أما مكان إقامة المجلس، ففي السابق كان ينحصر غالبًا في بيوت أصحاب المناسبة، ونادرًا ما يُعقد في قاعات المناسبات (المعروفة باسم "بانكيتني زال – Banketny Zal"). لكن مؤخرًا ظهرت مطاعم تترية متخصصة لاستضافة هذه المجالس، تتكفّل بتجهيز الطعام وفق قوائم متفقٍ عليها مسبقًا، بل وتقدّم خدمة استدعاء الملا من قوائمها الخاصة إذا لم يكن لدى أصحاب المناسبة شخصٌ محدد يرغبون بدعوته.

المدعوون: الضيف فوق الرأس.. طقوس الاستقبال والهدايا

يقبل المدعوون إلى المجلس، يحمل كلٌّ منهم هديةً لأصحاب الدار -حلوى، أو شوكولاتة، أو أنواعًا من الشاي المميز، أو ما يرونه مناسبًا دون تكلّف-.

نظرًا لضيق مساحة البيوت، وكي يتمكن الجميع من الجلوس، يقوم أصحاب المجلس بنصب لوحٍ من الخشب بين منضدتين، يغطونه بالقماش لاستخدامه كمقعدٍ طويل، ويجلس الحضور عليه متراصين، مما يتيح المجال لاستقبال عددٍ أكبر من الضيوف.

وفي الوقت نفسه يكون أصحاب المجلس قد هيأوا مائدةً تزخر بما لذّ وطاب من السلطات والمقبلات والفواكه، والأهم المعجنات التقليدية "أوماك" (معجنات طرية خالية من الحشو تُخبز في الفرن) التي تتوج المائدة رمزًا للكرم التتري.

ويختلف تنوع الأطعمة بحسب سعة المضيف؛ ففي بعض المجالس تُقدَّم أطباق الكافيار الأحمر، وأنواع السمك المدخن، وشرائح القازي (السجق المصنوع من لحم الخيل المجفف، وهو طبقٌ تقليديٌّ في آسيا الوسطى أيضًا، يتميز بنكهته الفريدة ويُعد جزءًا من المطبخ التتري)، وفي بعضها تكون المائدة أبسط، لكنها مع ذلك غنية بالفواكه والسلطات المنزلية.

التجهيزات: ليلة "حنة" تترية

في بعض الأحيان، قبل المجلس بيوم، تجتمع بعض السيدات المقربات من صاحبة المجلس لمعاونتها في التحضير والتجهيز.

بعد اكتمال حضور المدعوين يجلسون حول المائدة عادةً منفصلين؛ رجالًا ونساءً، على طرفي المائدة، وإن كانت المساحة تسمح فعلى مائدتين منفصلتين.

تقاليد وطقوس: "التيبوتيكا" و"المنديل" – زيّ هوية لا مجرد لباس

للمجلس تقاليد وطقوس جميلة تتشابه في الأسلوب بين مختلف المناطق التترية، وتتنوع في الترتيب كما سنرى لاحقًا.

من المتعارف عليه أن تغطي النساء رؤوسهن بمنديل، حتى غير المحجبات، احترامًا للمجلس ولحضرة الملا، بينما يضع الرجال غطاء الرأس القومي المسمى "تيبوتيكا" (тюбетейка).

وهذا الزي ليس مجرد تقليد، بل تأكيدٌ على الانتماء وصون الهوية، واحترامٌ للتقاليد الموروثة، حتى لو لم يلتزم البعض بها في الحياة العامة.

الافتتاح: بسم الله.. البداية الروحية للمجلس

بعد أن يجلس الجميع، يفتتح الملا المجلس بالبسملة والدعاء لأهل المجلس والحاضرين ويشكرهم على هداياهم وصدقاتهم. فيرفع الحضور أكفهم للسماء ويؤمّنون على دعائه، ثم يمسحون وجوههم عند ختم الدعاء لتحلّ بركة الدعوات.

ملاحظة: لاحظتُ أن التتار، كما مسلمي آسيا الوسطى، حين يدخلون بيتًا يسلمون، وقبل أن يجلسوا -أو في بعض الأحيان بعد الجلوس مباشرة- يرفعون أيديهم بالدعاء ويرددون الآية الكريمة: (رَبَّنَا أَنزِلْنَا مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ) ثم يبدأ الكلام.

الوجبة الأولى: دفء الحساء وبركة الدعاء

بعد دعاء الافتتاح يأذن الملا بسكب الحساء، وهو عادة شوربة الشعيرية المصنوعة منزليًا، فيُسكب منها للجميع ولا يبدأون الطعام قبل أن يقرأ الملا دعاء الطعام.

وفي روسيا، وكذلك لدى التتار، يسمون الحساء والشوربات "الأولى"، ربما لأنه يبدأ بها.

الوجبة الثانية الرئيسة: مائدة التتار.. لحم الخيل له الأولوية

بعد تناول الحساء، تُرفع الأطباق أو تبقى أحيانًا، ويوزَّع على المائدة صحون الوجبات الرئيسة، موزعة بشكل متناسب لتغطي عدد الحضور.

وبالعادة تكون الوجبة الرئيسة البطاطا المسلوقة مع الجزر المبشور، وفوقها -أو في صحون منفردة- يُقدَّم اللحم المسلوق، وغالبًا ما يكون من لحم البقر أو العجول أو الدجاج، وأحيانًا لحم الخيل المسلوق، وهو وجبة معتبرة عندهم.

بشكل عام لا يحب التتار -على عكس شعوب آسيا الوسطى والقوقاز- لحوم الخراف، ويتجنبونها إلا في عيد الأضحى، وذلك لدهنيتها العالية ورائحتها الزنخة، وهو أمر ملحوظ لديهم.

وأحيانًا تُضاف أطباق من "البلوف" (البيلاف أو البيلاو باللهجة التترية) -الأرز المطبوخ باللحم والجزر- وهو من تراث آسيا الوسطى، مما يعكس التأثر به مع الحفاظ على المذاق التتري المميز.

حين يصمت الكلام.. وتعلو كلمات الله

بعد تناول الطعام تُرفع الوجبة الرئيسة والسلطات والمقبلات، وتأخذ مكانها أطباق الحلويات والكعك والسكريات المتنوعة.

لكن لا يمسّها أحد، فالفقرة الآن لتلاوة القرآن والدعاء.

يبدأ الملا القراءة فور اكتمال توزيع الحلويات، فيتلو ما تيسر من السور -غالبًا الفاتحة، وأوائل البقرة، وآية الكرسي، وبدايات يس والرحمن- فيما الحضور يستمعون بخشوع، رغم غربة اللغة العربية عنهم، إلا أنهم يلتزمون بالإنصات إجلالًا لكلام الله.

بعد التلاوة يلقي الملا موعظة خفيفة، ثم يبدأ بالدعاء، فيذكر أسماء الأموات من أهل أصحاب المجلس، يقرأها من ورقةٍ معدةٍ مسبقًا، كي تنالهم جميعًا بركة الدعاء والصدقات.

الصدقات: جارية في الذكرى والذاكرة

قبل ختام الدعاء يقوم أصحاب المجلس بتوزيع صدقات على جميع الحاضرين، وكذلك يفعل أغلب الحاضرين، إذ يكونون قد جهزوا صدقاتٍ لهذه المناسبة يبادلون توزيعها على بعضهم.

الصدقات عادةً تكون قطع صابون، أو مناديل قماشية، أو مناشف، أو أي شيءٍ نافعٍ قابلٍ للاستخدام طويلًا، مما يعزز استمرار الأجر حتى بعد انقضاء المناسبة. وبعضهم يوزع نقودًا.

يبدأون بالملا الذي يكون المبلغ المعدّ له عادة أكبر من باقي المبالغ، ثم يطوفون على الجميع.

وليس للصدقات شكلٌ محدد؛ فقد رأيتُ من وزع جوارب قطنية، وآخر قدّم قمصانًا، أو ميدالياتٍ عليها صورة الكعبة، أو روزنامةً عليها مسجد "كول شريف" في قازان.

توزيع الصدقات ليس عملًا خيريًا فحسب، بل إعادة تأكيدٍ للروابط الاجتماعية والروحية، وتعزيز للانتماء إلى الأمة وتراث الأجداد.

وحين ينتهي التوزيع، يرفع الملا يديه بالدعاء أن يتقبل الله من أصحاب الصدقات ويبارك في أعمالهم وأعمارهم، ويردّد الحاضرون "آمين" بخشوع، وكأن الأيدي المرفوعة رابطةٌ بين الأرض والسماء، حيث يُولد الموتى من جديدٍ بصدقات الأحياء الأوفياء لذكراهم.

الجولة الثالثة: الشاي والحلويات

الساموفار.. وعاء الذكريات وطقوس الشاي

حين يفرغ الملا من الدعاء، تبدأ مرحلة الحلويات. قبل ذلك تُحضَر مناشف مبللة وأخرى جافة لتنظيف الأيدي بعد ملامسة النقود، وأحيانًا توزّع أكياس لجمع الصدقات الموزعة في المجلس.

ثم تأتي فقرة الشاي الساخن والحلويات اللذيذة. وللشاي عند التتار طقوس فريدة تبدأ من تسخين الماء في سخّانات تقليدية تُعرف باسم "الساموفار" (الذي عُرّب لاحقًا إلى "ساماور").

يُسخَّن الماء فيها حتى الغليان، فيما يحافظ الجمر في موقدها الداخلي على سخونته لساعات. يُشعل الحطب أولًا خارج المنزل لتسخين الساماور، وبعد أن يغلي الماء يُنقل إلى الداخل ويوضع على صينية خاصة فوق المائدة.

ويُعبّأ الماء منه مباشرةً في أباريق الشاي ليُقدَّم للضيوف. ويمتاز الشاي المعد بماء الساماور بمذاقٍ خاصٍّ محبب لمن اعتاده.

طقوس تقديم الشاي

يُقدَّم الشاي في فناجين خزفية عميقة، تختلف قيمتها بحسب ثراء المضيف — منها الفاخر التشّيكي ومنها الروسي أو السوفييتي.

يُملأ الفنجان عادةً حتى حافته، علامةً على الكرم والترحاب (وعلى عكس ما هو متعارف في الشام حيث يدل امتلاء الفنجان على الغيظ).

يُفضّل التتار شرب شاي خفيف اللون، فإن كان مركزًا، يُخفف بالماء المغلي من الساماور — وهي عادة شائعة لدى الأتراك.

من عادات شرب الشاي

يبدأ الجميع بتناول الحلويات مع رشفات الشاي. ويحرص المضيف على ملء فناجين ضيوفه باستمرار؛ فحالما يقترب الشاي من النفاد يُضاف المزيد.

ولا يُذيب التتار السكر في الشاي عادةً، بل يكسرون مكعبات السكر بأسنانهم (تقاليد تركية قديمة) ويرشفون الشاي عليها فتذوب في الفم. رأيت هذه العادة في أذربيجان وإيران وآسيا الوسطى أيضًا.

وأحيانًا تُضاف قطع من التفاح الطازج أو المشمش المجفف ("كوراغا") أو الخوخ أو الزبيب، مما يمنح الشاي طعمًا حلوًا حامضًا لطيفًا. هذه اللمسات ليست ترفًا، بل رموز ثقافية لحفظ الهوية تتوارثها الأجيال. ومع انتهاء الشاي يختتم الملا المجلس بدعاءٍ قصيرٍ شاكرًا أصحاب الدار والحضور، موصيًا إياهم بتقوى الله.

الختام والمغادرة

تُغلق الأبواب.. وتظل "إسَنميسيز؟" تدوي في الآذان. يبدأ القوم بالمغادرة، ومنهم من يتأخر مستأنسًا بحديثٍ أو جولةٍ أخرى من الشاي، خاصة النساء اللاتي أشرفن على الضيافة. وأحيانًا، إن كان المجلس في الريف أو تأخر الوقت، يرتب أصحاب الدار وسيلة نقلٍ للملا والضيوف.

في مجالس الأعياد تُضاف تكبيرات العيد، يرددونها جماعيًا مع الملا في الافتتاح. ومن أجمل ما يُرى أنهم إن تناولوا من لحم الأضاحي، كبّروا قبل الأكل، ولو كان بعد العيد بأشهر

البنية العامة والتنوع

هذه هي البنية العامة للمجالس السائدة في مناسبات العزاء أو الذكرى، وهي تبدأ من ما بعد الوفاة، ثم الأربعين، ثم الذكرى السنوية. وشبيهٌ بها مجالس الصدقة التي تُقام شكرًا على نعمةٍ أو دفع ضرٍّ.

تنتشر تجمعات التتار في معظم مناطق روسيا، من سيبيريا إلى كاليننغراد، لكن يتركز وجودهم في تتارستان وباشكيرستان وحوض الفولغا ومحافظة نيجني نوفغورود ومنطقة تيومين.

رغم الوحدة الجوهرية لبنية المجلس، إلا أن جغرافيا التتار تنسج تفاصيلَ خاصة بكل منطقة. في قرى نيجني نوفغورود يبدأ المجلس بالكعك ومعجنات "الأوماك" و"الكوبتبرمي" ثم الحساء فالوجبة الرئيسة فالقرآن.

أما في ساراتوف، فالبداية بـ"البيراميتس" اللذيذة، وفي قازان تُقدَّم "الأوتش باتشماك" المثلثة المحشوة باللحم والبطاطا، وغيرها من مخبوزات المطبخ البازلتي الفريدة.

تسمية المولود

إن كانت المناسبة سعيدة كتسمية المولود، فالطقوس نفسها، إلا أن التسمية تكون بعد تلاوة القرآن، حيث يُحضَر المولود على وسادة إلى الإمام الذي يؤذن في أذنه ويقيم الصلاة ثم يناديه بالاسم المختار ثلاث مرات، ويدعو له ولأبويه.

مجلس العيد

في مجالس الأعياد تُضاف تكبيرات العيد، يرددونها جماعيًا مع الملا في الافتتاح. ومن أجمل ما يُرى أنهم إن تناولوا من لحم الأضاحي، كبّروا قبل الأكل، ولو كان بعد العيد بأشهر.

مجلس النكاح

أما النكاح فله ترتيبٌ آخر وإن تشابه بالشكل مع النمط العام للمجلس، لكنه أكثر مرحًا، وفيه فقرات إضافية، يُكتب عنها لاحقًا بإذن الله.

لا تمييز ولا تفاوت

في المجالس يمكن أن تلتقي بطبقاتٍ مختلفة من أبناء الشعب التتري، من العمال إلى أساتذة الجامعة، فالجميع في المجلس سواء.

ذات مرة التقيت بأستاذي السابق في كلية الهندسة البروفيسور المتقاعد، وكان لقاءً مفرحًا، ومرةً أخرى بعالم تاريخٍ أفدتُ كثيرًا من أطروحاته.

ويدور أحيانًا حديثٌ بين الحضور حول الأحداث والمستجدات، بعضها ممتع وبعضها فلسفيٌّ عميق، كمن يرى أن إضافة الفواكه المجففة للشاي ليست للمذاق فقط، بل رمزٌ لإحياء تراث بساتين قازان القديمة، وأن رفض إذابة السكر في الشاي هو تعبيرٌ عن رفض الذوبان الثقافي!

خاتمة

وهكذا وجد التتار طريقهم الخاص للتواصي بالحق والتواصي بالصبر عبر صيغة "المجلس"، الذي أصبح بتفاصيله وطقوسه العميقة أكثر من مجرد مأدبةٍ أو وليمةٍ أو لقاء؛ إنه طقس الصمود، وإعلانٌ حي لاستمرارية الهوية التترية، ونسيجٌ متينٌ للتكافل الاجتماعي، وجسرٌ يربط الأجيال بتراثها الروحي والثقافي في مواجهة التهميش والذوبان.

يصنع اجتماع التتار في "المجلس" حكايةَ شعب، ويتحوّل بطقوسه المتوارثة إلى سفرٍ خالدٍ للهوية، ووعاءٍ للروح الجماعية، ومنبرٍ لاستمرار الأمة.