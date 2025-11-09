الحكايات الشعبية الفلسطينية.. ذاكرة شفوية في مواجهة الاحتلال

تشكل الحكايات الشعبية الفلسطينية أحد أهم أشكال الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني؛ فهي وثيقة ثقافية وإنسانية تسجل ملامح الحياة، وتعيد إنتاج القيم، وتؤرخ لتجارب الكفاح الشعبي والهوية الوطنية في مواجهة محاولات الطمس والاقتلاع والتهويد والتزوير التاريخي للمحتلين.

فمع كل جولة من جولات الاستعمار والاحتلال، كان الإنسان الفلسطيني يلجأ إلى الكلمة الشفوية ليحفظ ذاكرته، ويصون حقه في السرد، ويواجه محاولات الآخر لمصادرة تاريخه وأرضه.

ولم تغدُ الحكاية الشعبية الفلسطينية انعكاسا للخيال الجمعي فقط، وإنما وسيلة لتناقل التجارب والمقاومة والنصر، لتصبح جزءا من "الهوية السردية" التي لا يمكن محوها مهما تغيرت الظروف.

ولعل ما يميز هذا التراث أنه يتجاوز الحدود الزمنية والجغرافية؛ فالحكاية التي تروى في قرية بالجليل تحمل ذات الروح والمعاني التي نجدها في مخيمات الشتات في لبنان أو غزة، أو حتى بين أبناء الجالية الفلسطينية في المنافي البعيدة.

هذا الامتداد جعل الحكايات الشعبية خزانا رمزيا يوحد الفلسطينيين رغم تشتتهم، ويؤكد أن الهوية لا تنحصر في الأرض وحدها، بل تمتد إلى الذاكرة التي تحفظها، والقيم التي تعيد إنتاجها.

ومن هنا تأتي أهمية دراستها وتحليلها، ليس فقط كجزء من التراث، وإنما كوثيقة سياسية وثقافية تمثل أحد أعمدة الصمود الفلسطيني.

هذا التراث يُكسب الفلسطينيين قدرة على إعادة بناء ذواتهم وهويتهم في مواجهة سياسات التهويد، إذ تظل الحكاية الشعبية بمثابة إعلان يومي بأن الأرض لها أصحابها الحقيقيون

الحكاية الشعبية كمرآة للهوية

الحكايات الشعبية الفلسطينية تعكس بعمق مكونات الهوية الوطنية والاجتماعية؛ فهي تنقل تفاصيل الحياة اليومية للفلاحين والبدو وسكان المدن، وتُظهر علاقتهم بالأرض والزراعة والمواسم. وإن حكايات مثل "جحا الفلسطيني" أو "السندباد المحلي" تحمل رسائل عن العدالة والكرامة والانتماء للأرض، وهي بذلك تشكل أرشيفا شفويا يوازي الوثائق المكتوبة، بل ربما يفوقها في قدرته على الاستمرار، لأنها محفوظة في الصدور وتنتقل عبر الأجيال.

واعتبر الأكاديميون في دراسات الثقافة أن الحكايات الشعبية تعيد إنتاج ما يسميه بندكت أندرسون "الجماعة المتخيلة"، حيث يصبح الشعب الفلسطيني مجتمعا متخيلا يجمعه السرد والقصص والموروث، حتى لو فرقته الجغرافيا والشتات في أرجاء العالم.

وعند التمعن في مضامينها، نجد أن الحكاية الشعبية تكرس ثنائيتي الخير والشر، والحق والباطل، في إطار يعكس تجربة الشعب الفلسطيني مع المستعمرين؛ الظالم يقابَل بالحيلة والصبر والتحدي، والمظلوم ينتصر بالإيمان بعدالة قضيته.

هذه الرسائل لم تنتج عشوائيا، بل جاءت من رحم المعاناة اليومية، لتكون بمثابة دستور أخلاقي للأجيال. وحتى تفاصيل اللغة واللهجات فيها تُظهر التنوع الثقافي والفلكلوري الاجتماعي الفلسطيني في مواجهة كل محاولات التذويب الثقافي، وحماية الذاكرة الجماعية من عبث المحتلين.

المقاومة الرمزية عبر السرد

منذ النكبة الفلسطينية العربية عام 1948، أصبح السرد الشعبي الفلسطيني سلاحا رمزيا في مواجهة الاحتلال؛ فالحكايات التي تروي بطولة الفلاح أو شجاعة الجدة أو حيلة الصغير في مواجهة الظالم لم تعد قصصا للترفيه، بل رسائل مشفرة تحث على الصمود، وتغرس في الأجيال معنى المقاومة.

وإن مفهوم "المقاومة الثقافية" الذي تحدث عنه المفكر إدوارد سعيد يجد تجسيدا واقعيا في هذا الموروث الشفوي، حيث تصبح الكلمة ساحة مواجهة موازية لساحة القتال؛ فالأمثال والحكايات الشعبية كانت تواسي اللاجئين في المخيمات، وتعيد لهم ثقتهم بالعودة.

كما أن تلك الحكايات أسقطت عن الاحتلال صورة "القوة المطلقة"، إذ جعلت من الجندي المحتل شخصية مهزومة أو مخادعة في النصوص الشفوية. وإن هذا الاستخدام الرمزي للحكايات يوضح كيف يمكن للأدب الشعبي أن يتحول إلى وثيقة سياسية غير رسمية، تؤثر في وعي المجتمع، وتغذي روح المقاومة الوطنية في أحلك الظروف.

وفي هذا السياق، يمكن القول إن الحكاية الشعبية عملت كأداة لبناء "جبهة داخلية" متينة، حيث يشعر المستمع بأنه ليس وحيدا في معركته، بل هو امتداد لسلسلة طويلة من الأبطال الذين خاضوا تجارب مشابهة؛ فهي تبني ما يمكن تسميته "المعنويات الجمعية"، التي توازن الخسائر الميدانية بالانتصارات الرمزية.

وإن هذه القدرة على تحويل الحكاية إلى فعل مقاوم أعطت الفلسطينيين وسيلة للتعبير عن رفضهم للظلم، وحافظت على الأمل كقيمة أساسية في حياتهم اليومية.

هذا الأرشيف الشفوي يمنح الفلسطينيين قوة استثنائية، إذ يجعلهم قادرين على استعادة تفاصيل الحياة التي سعى الاحتلال إلى إزالتها من الذاكرة الجمعية؛ فهو يسجل طقوس الزواج، والأغاني الفلكلورية، وأسماء الحقول والعيون

الحكاية الشعبية كأرشيف احتياطي

في ظل غياب مؤسسات أرشفة فلسطينية مستقلة بعد النكبة والاحتلال، لعبت الحكايات الشعبية دور "الأرشيف البديل"؛ فهي سجلت القرى المدمرة، والأرض المسلوبة، والعادات التي حاول الاحتلال طمسها. وإن الجدات اللواتي روين قصص "عنترة الفلسطيني" أو "حكايات العودة" كن في الواقع يقمن بعمل توثيقي لا يقل أهمية عن عمل المؤرخين، وساعد هذا التراث الشفوي على حفظ أسماء الأماكن والقرى حتى لا تضيع في ملف النسيان، ووفر مادة غنية للباحثين في الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية.

وقد أكد كثير من الباحثين أن الحكايات الشعبية الفلسطينية هي "ذاكرة مضادة" تواجه الرواية الصهيونية، وتفضح زيف ادعاءاتها. ومن خلال السرد الشفوي، نجح الفلسطينيون في صياغة رواية بديلة تقاوم المحو، وتمنح أبناء الأجيال القادمة مادة حية لإعادة كتابة تاريخهم من منظورهم، لا من منظور المستعمر.

إن هذا الأرشيف الشفوي يمنح الفلسطينيين قوة استثنائية، إذ يجعلهم قادرين على استعادة تفاصيل الحياة التي سعى الاحتلال إلى إزالتها من الذاكرة الجمعية؛ فهو يسجل طقوس الزواج، والأغاني الفلكلورية، وأسماء الحقول والعيون، وحتى تفاصيل الأكلات الشعبية التي ارتبطت بالمواسم الزراعية.

هذه التفاصيل الصغيرة تتحول إلى شواهد حضارية تؤكد أن فلسطين لم تكن أرضا خالية، كما حاولت الرواية الصهيونية أن تزعم، بل كانت عامرة بالناس والثقافة والتاريخ. وهكذا يصبح التراث الشفوي وثيقة إثبات ضد محاولات التزييف.

في المنافي البعيدة بأوروبا والأميركتين وبعض البلدان الآسيوية، ظلت هذه الحكايات بمثابة وطن متنقل، يمنح الفلسطينيين شعورا بالانتماء، ويعزز روابطهم رغم تباعد المسافات

دور الحكايات الشعبية في الشتات ومخيمات اللجوء

الشتات الفلسطيني مثّل تحديا كبيرا للحفاظ على الهوية، ولكن الحكايات الشعبية تحولت إلى جسر يصل الفلسطيني بأرضه المفقودة؛ ففي مخيمات لبنان وسوريا والأردن، كانت جلسات السمر التي تروي فيها الجدات قصص "الزيتونة" و"الينبوع" و"العودة" تحافظ على الذاكرة الجمعية، وتغرس الانتماء لدى الأجيال التي لم تر فلسطين.

وفي المنافي البعيدة بأوروبا والأميركتين وبعض البلدان الآسيوية، ظلت هذه الحكايات بمثابة وطن متنقل، يمنح الفلسطينيين شعورا بالانتماء، ويعزز روابطهم رغم تباعد المسافات.

ومن هنا يتضح البعد العابر للحدود للحكايات الشعبية، إذ لا تحتاج إلى خرائط أو جوازات سفر، بل تعبر من جيل إلى جيل، وتخلق وحدة شعورية بين فلسطينيي الداخل والشتات.

الأكاديميون يرون في هذا البعد "بنية سردية للمقاومة العابرة للقارات"، حيث تصبح الحكاية الشعبية وسيلة للحفاظ على الوطن في الذاكرة، حتى وإن غاب في الواقع.

وفي هذا المعنى، فإن الحكايات الشعبية تلعب دور "الوطن الرمزي" الذي يحمله اللاجئ في ذاكرته، فيظل قادرا على نقل فلسطين إلى أبنائه وأحفاده، حتى لو ولدوا بعيدا عنها. وقد تبنت المؤسسات الثقافية الفلسطينية في الشتات هذا التراث، فأقامت المهرجانات والندوات التي تحتفي بالحكايات والأمثال الشعبية، لتبقى جزءا من الحضور الفلسطيني على الساحة العالمية. وهكذا، استطاعت الحكايات الشعبية أن تحافظ على وحدة الخطاب الوطني رغم تشتت الجغرافيا وتباعد المسافات.

وفي النهاية يمكن القول: الحكايات الشعبية الفلسطينية ليست مجرد قصص تُروى للتسلية، بل هي ذاكرة شفوية تقاوم النسيان، وأرشيف بديل يحفظ تاريخ الأماكن والأحداث والأشخاص والتفاصيل الدقيقة، وسلاح رمزي يعزز المقاومة، وجسر يربط الأجيال في الوطن والشتات. وإنها تعبير عن الهوية الوطنية في أنقى صورها، ومجال يلتقي فيه الخيال بالواقع، والفن بالسياسة.

وفي مواجهة الاحتلال ومحاولاته المستمرة لطمس الهوية الفلسطينية، تبقى الحكاية الشعبية بمثابة حارس الذاكرة، وصوت الأجداد الذي يرفض أن يُمحى.

وإن الحكايات الشعبية الفلسطينية دليل على أن الكلمة قادرة على مواجهة السيف، وأن الذاكرة الشفوية قادرة على أن تُبقي فلسطين حية في القلوب والعقول مهما طال زمن الاحتلال. وإن دراسة هذا التراث وإحياءه ضرورة وجودية لمجتمع يعيش تحت تهديد دائم بالاقتلاع من كامل الأراضي الفلسطينية.

وهكذا تصبح الحكاية الشعبية الفلسطينية درعا حضاريا، ومصدرا للأمل، ومفتاحا لفهم قدرة الفلسطينيين على البقاء، والتمسك بهويتهم، وحقهم التاريخي في أرضهم.