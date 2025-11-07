متطلبات الأمن والأمان التى يحتاجها الشباب العربي

لكي نسطيع تحديد متطلبات الأمن التي يحتاجها الشاب العربي، علينا أولا أن نتساءل عن ماهية الأمن وماهية الأمان، وعن العلاقة بينهما.

الأمن يقصد به تلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة والمجتمع، للتخلص من أي شيء قد يعكر صفو المجتمع ويهدد حياة الفرد والجماعات؛ بينما الأمان هو ذاك الشعور الداخلي الذي يتولد لدى الفرد، فيجد به راحة وطمأنينة جراء إجراءات الأمن المتخذة.

وبهذا يتضح أنهما وجهان لعملة واحدة؛ فأينما حل الأمن في مكان تبعه الأمان، أي إن ما بينهما علاقة تابع بمتبوع، كعلاقة الجار بالمجرور والنعت بالمنعوت.

إن الأمن لا يحتاج إلى إجراءات أمنية قاسية كالمتعارف عليها في دول العالم الثالث، كما يطلق عليها، بل يحتاج إلى بسط يد العدل بمفهومه الشامل والكامل، وتلاشي التصادم الناتج عن السلطوية.

من المسلَّم به أن فقدان الأمن والأمان سليل الدول التي يتوطنها الفقر والفساد، وضعف الوازع الديني، وغياب العادات والتقاليد والأعراف التي تتوافق مع الأخلاق. ويُعزى ذلك لغياب العدل، واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع، والتوزيع غير العادل للثروات، وكذا احتكار وظائف بعينها لأناس بعينهم.

ولكي يشعر الشاب العربي- على وجه الخصوص- بالأمن الذي يبشر بميلاد الأمان، ويلتحف بالطمأنينة ويعكف في محراب الاستقرار، اللذين ينبعثان من هوية وطنية يتوقف عندها أي شيء؛ لا بد من متطلبات يرعاها الوطن وترعاها الجماعات. وأبرز تلك المتطلبات:

ولكي يشعر الشاب العربي- على وجه الخصوص- بالأمن الذي يبشر بميلاد الأمان، ويلتحف بالطمأنينة ويعكف في محراب الاستقرار، اللذين ينبعثان من هوية وطنية يتوقف عندها أي شيء؛ لا بد من متطلبات يرعاها الوطن وترعاها الجماعات. وأبرز تلك المتطلبات:

الأمن والأمان يتوفران من خلاله الديمقراطية والعدالة والحرية والحياة الكريمة؛ فبذلك ستتقلص الفجوة بين الأفراد والجماعات ليهنأ الجميع بحياة كريمة

وجود سياسات عادلة على جميع المستويات، تشمل العدالة في توزيع الموارد، والعدالة في تقاسم الترفيه وكذا الأعباء؛ فلا يصح أن تكون هناك مجموعة تنعم بالترفيه، وفي المقابل جماعة تتحمل أعباء نفسها وأعباء من ينعمون بالترفيه.

الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية والأعراف العربية الأصيلة؛ فبخلاف ذلك سيولد مجتمع لا يحكمه شيء، ولا تكون له حدود وضوابط متعارف عليها، ولا شيء مما يُحتكم إليه عند الخلاف.

رفع التسلط والظلم: من أبرز أشكال ذلك يد البطش والتنكيل، التي يتخذها صاحب السلطة تجاه أي فرد من المجتع مهما علا أو قل شأنه، مما يؤدي إلى ضغط سيولّد الانفجار حتما، وسيوجِد قبل ذاك الانفجار أفرادا رافضين لمبدأ التسلط، ينتهي بهم المطاف لتصنيفهم كعناصر مجرمة على حد تعبير صاحب السلطة، ومع ذلك يذهب الأمن والأمان.

أخيرا وليس آخرا: الأمن والأمان يتوفران من خلاله الديمقراطية والعدالة والحرية والحياة الكريمة؛ فبذلك ستتقلص الفجوة بين الأفراد والجماعات ليهنأ الجميع بحياة كريمة. وهذه سيحفها المجتمع بذراعيه: الأمن والأمان.