عندما تترجَم الدموع.. شهادة ناجية

قد لا تكتب الترجمة غلافات قصص جميلة دائما، لكن هل جربت يوما أن تترجم شهادة ناجٍ من موت؟ أن تحمل صوت طفل تحت الأنقاض إلى من هم بعيدون عن هذه الحقيقة؟ أن تكتب ما لا تلتقطه العدسات؟ أن تحول الصمت إلى كلمات يسمعها الجميع؟ كيف لنا أن ننقل هذه المشاعر؟

كيف لنا أن نترجم الألم الحقيقي خلف تلك الصور، وتلك الدموع التي لا تراها العدسات؟ كيف لنا أن نترجم شهادات أولئك الذين عانوا وهجروا؛ مكلومين، مظلومين، محاصرين، مجوّعين، يباغتهم الموت حيثما مروا؟

في ظل العملية العسكرية التي بدأها الاحتلال، تحديدا في شمال غزة حيث يسابق الموت برهة ليخطف ما تبقى من الصمود، يظهر وجه طفلة لا تعرف معنى الفقد بعد؛ "مرح"، التي لم تتجاوز عشر سنوات! باغتتهم غارة إسرائيلية حصدت أرواح عائلتها ودفنتها تحت أنقاض بيتها لساعات طويلة.. ثماني ساعات كاملة بين الركام والغبار.

كيف يمكن للكلمات أن تنقل دموع رجل الإنقاذ؟ كيف يمكن أن نكتب عن رجفة صوتها، وخوفها الذي التصق بجدران الركام؟ وكيف يمكن لنا أن نترجم شعور العجز والقهر، حين يدرك أحدنا أن كل ما يملكه هو كلمة مواساة في عالم انهار فوق قلب طفلة؟

جسد صغير يصارع الخوف والموت، تسمع أنفاسها تختلط برائحة الغبار، وحين وصل رجال الإنقاذ ناداها أحدهم بصوت مرتجف: "اصبري يا مرح.. وصلتك يا عمو، راح نطلعك". لكن الرجل تفاجأ بأنها تهمس بكلمات متقطعة، كأنها تحاور شخصا آخر؛ فسألها: "مع مين بتحكي يا عمو؟".. أجابته بصوت واهن، وبالكاد تخرج بعض الحروف منها عنوة من شقوق الركام: "بحكي مع أمي".. وقد كانت أمها قد فارقت الحياة قبل لحظات!

أراد الرجل أن يبقيها يقظة، فاختلق معها حديثا ليكسر ثقل هذه اللحظة إلى أن يتمكنوا من إنقاذها: "شو بتحكيلك يا مرح؟"؛ أجابته والغبار يكتم أنفاسها: "بتحكيلي أنا بالجنة يا ماما".

كيف يمكن للكلمات أن تنقل دموع رجل الإنقاذ؟ كيف يمكن أن نكتب عن رجفة صوتها، وخوفها الذي التصق بجدران الركام؟ وكيف يمكن لنا أن نترجم شعور العجز والقهر، حين يدرك أحدنا أن كل ما يملكه هو كلمة مواساة في عالم انهار فوق قلب طفلة؟ تجمدت الكلمات في حلقه! لم يعرف: أيبكي أم يبتلع قهره؟ لم يجد الرجل كلمات تكفي لتمحو الخوف من عينيها.. أي لغة تستطيع أن تشرح ذلك الشعور؟

تحول دوري من طالبة تترجم نصوصا في قاعة المحاضرة إلى صوت يترجم صرخات الأمهات وصمت الأطفال وأنفاس المهجرين الثقيلة إلى كلمات

دفعني هذا المقطع إلى ترجمته؛ أردت أن يرى العالم الحقيقة كما سمعناها نحن، أن يلمس وحشية هذا المحتل. بدأت أكتب لكن شعورا بالخوف راودني: كيف يمكنني أن أحول هذه المأساة إلى كلمات؟ كيف أنقل رجفة الصوت، والدموع المدفونة بين الحروف.. والصمت الثقيل؟ كيف أترجم صدى صرخة لا بد أن يسمعها العالم؟

إعلان

شعرت بثقل الأمانة، وأن كل كلمة لا بد أن تصل بصوتها الحقيقي؛ لأن هذه القصص ليست أرقاما، بل هي أرواح كان لديها حياة قبل أن يُختطف منها كل شيء في لحظة. كنت دائما أؤمن أن للكلمات قوة، لكني خلال هذه الحرب أدركت تماما مدى إلحاح هذه القوة وضرورتها، وكم أنها مسؤولية ثقيلة.

تحول دوري من طالبة تترجم نصوصا في قاعة المحاضرة إلى صوت يترجم صرخات الأمهات وصمت الأطفال وأنفاس المهجرين الثقيلة إلى كلمات.. علّ كل العالم يستطيع فهمها.

أوْمن أنه من الضروري ألا يكتفي العالم برؤية الدمار، بل أن يشعر بالقصص الإنسانية من خلفه، من خلال كلماتنا؛ أن أكون جسرا بين وجع بلادي وصوت العالم، بين الواقع الصامت والأصوات التي ترنو إلى أن تسمع.

في كل حرف أكتبه، أحاول أن أنقذ صوتا من الصمت، أن أبقي ذكرى حية، وأن أقول للعالم: نحن هنا، رغم الركام، ما زلنا نحلم.. نروي.. نترجم وجعنا إلى كلمات

يُهدم المبنى، يسكت الصوت، لكن لن يفنى الأمل

بلا مقعد جامعي، بلا مكتبة، لكني هنا محملة بقلم ينطق صوت غزة على مسمع ومرأى العالم أجمع. رغم كل الصعوبات سأمسك بحلمي؛ لا أريد أن أنجو، أريد أن أبقى في قلبها، أترجم جروح المكلومين وأروي قصصهم للناس الذين لا يفهمون معنى أن تكون القذيفة في منزلك، أن تختفي الإضاءة والهدوء، أن تفقد كل أفراد عائلتك بلمح البصر، أن تظل تحت ركام بيتك لعدة أيام.. أن تصبح الكلمات السبيل الوحيد لسماع العالم من حولك.

في كل حرف أكتبه، أحاول أن أنقذ صوتا من الصمت، أن أبقي ذكرى حية، وأن أقول للعالم: نحن هنا، رغم الركام، ما زلنا نحلم.. نروي.. نترجم وجعنا إلى كلمات. فالصوت الذي لا يُسمع قد يكتبه من نجا، وأنا اخترت أن أكون هذا الصوت في نقل الحقيقة، ولتكن هذه الكلمات شاهدة.