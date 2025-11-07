رِقُّ الدَّين وعبودية الرأي

بين عُقد النفوس وخرائط المدن ثمة ديون مؤجلة السداد، وبين الدَّين النفسي والدَّين الاقتصادي تماثل يهدي وآخر يهين، فكلما كانت صناعة الرأي والمبدأ في مصانع الهيمنة عدنا رعاعا ورعايا للقروض لا رعاة للقيم، فالعقل بميزانه يُسقط العجز الأخلاقي حتى ولو أثقلت الدفاتر "الصنعية" بهرجها الخدّاع لترسم شكلا هلامي التنفيذ.. والخروج من المستنقع يحتاج إلى إرادة وإيمان بالذات قبل الملذات.

من أراد الخروج من الوحل عليه أن يؤمن بأن التغيير هو طوق الإنقاذ الذي يتشبث به بعد قناعته بأنه سقط في مأزق التقدير أو التغرير؛ فالتغيير يكون الانتقال من قرض الطاعة المطلقة لحد الإذعان إلى قرض السؤال المفضي إلى إذابة المقاصد المخفية، والتحول والتبدل من فوائد الصمت المتلبد إلى عوائد النقد البنّاء، فالحكمة والشريعة أختان لا يمكن التفريق بينهما إلا عند من أراد تكبيل الناس بدَين التبعية وطمس دَين الحرية.

يتشكّل الدَّين أو القرض على حاجة البشر، ويتعزز بتجييش التبعية وفرض السيطرة، فهو ليس مجرد أرقام تسدد على فترات زمنية، بل ربقة تُخنق بها الحرية لتعيد تشكيل إرادة البشر على مهل لإطالة مدة التحكم، فالقيد بيد الدائن يجر المديون إلى حيث يريد؛ فبيده الحل والعقد.

لا فرق بين من يقترض رأيا ومن يقترض مالا؛ فكل منهما يصبح تابعا لمالكه في منظومة سوق النقود وسوق النفوذ، وعليه ينشأ اقتصاد التبعية الذي يتمادى ببيع الذمم في مزاد الثرثرة، وتؤجر فيه المواقف بعملة الإشاعة وشيكات المجاملة، وهنا يشتد حمى وطيس النقل دون التنبه إلى حكمة: "من نقل إليك نقل عنك".

العبودية إذلال مقصود وموجه لإضعاف الترابط النفسي بين المجتمع والفرد، وهي تبدّل المعنى وتقلب الواقع، وقد قال ابن الفارض: "إن التعلق إذا جاوز الحد انقلب عبودية للغير، وإن الحرية ليست نقيض المحبة، بل نقيض الارتهان لما سوى الحقيقة"، لذلك فإن التحول عنوة بداعي الخروج من عنق الزجاجة يكون خروجا من الائتمان إلى الائتمار، كما أنه يستعجل بلوغ الطمأنينة.

إن فرار النفس من منظور الفطرة وفق مسوغات اللحظة تمليه مواقف وأحداث مرتبكة، وذلك فرار مشوب بقلق الحرية إلى قرض الطاعة، لكن بفائدة مركبة من الالتزامات التي لا تنتهي، تُستغل فيها العادات المموهة والضغوطات النفسية وفق هندسة اجتماعية، تبنى على الحاجة للكماليات وليس الأساسيات، وهنا تتبلور شخصية "الأمعة" الذي يمنح عقد إيجار لعقله المهزوم بكثرة المتناقضات، فهو يبحث عمن يصنع له رأيا يغنيه من عناء الاختيار.

الطاولة المستديرة التي تحوي كل شيء من ملذات سريعة الفناء والانتهاء، تدور في حلقات مفرغة، تبقى مصبا لكل ما يصنف في خانة العوادم التي يجب التخلص منها؛ فهناك تم حقن جرعة الوعد بالأمان، مع الوعد بتمدد الجرعات لتغذية ضجيج "القيل والقال"، وإشعار وإعجاب وتدوير السمعة على تلك المستديرة التي لا تصلح إلا لطعام فاسد ومكافآت زائفة.

إننا نعيش اليوم في زمن التبعية العمياء التي تولد الخضوع والإذعان بعقل مهزوز وقلب مكلوم، فهي- أي التبعية- تتسلل في الواقع النفسي بانسياق عابر في مجلس مفتوح العوالم لكنه مقنن الهدف، لتتحول إلى سلوك وقيمة يُساق إليها الإنسان.

هنا- وبكل دقة- تعبر أجندات الآخرين إلى حيز التنفيذ على حساب المبدأ، الذي ظل يتأرجح بين هوى الذات وقوة السلب الموجهة بطريقة تراكمية تتشعب معها المواقف لتزيد الطين بلة.

على مستوى الدول أو الوضع العام في العلاقات الدولية، تصنَّف الدول من قبل منظمات لها ما لها وعليها ما عليها من أجندات ظاهرة وأخرى مخفية، ليكون معيار التصنيف كيل المكافأة بحسب القدرة في سداد الأقساط لا على حلحلة علل وإشكالات الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية، ليكون الاقتصاد مبنيا وفق قشة اقتصاد الصورة لا ثوابت ونتاج اقتصاد القيمة.

إن التماثل بين علاقة الفرد بمحيطه وعلاقة الدول بالمنظمات والمصارف المالية تماثل التقاء وتجانس؛ فالفرد يدفع قسط التعلق بابتسامة مهشمة ومعوجة، والدولة تدفع قسط التسليك والتنازلات، التي تبدأ بأنها حق إلا أنها تصبح حقا يراد به باطل، مع بقاء أصل المرض مستفحل داخل الجسد: هشاشة الاعتماد والاستقلال الحكمي والوجداني، فالاثنان يقفان على ساق واحدة، وعكاز رميم.

لم يبتعد ابن رشد في توصيف علاقة السياسة بأنها أخلاق العقل لا حيل القهر والغدر، فهو لم يبتعد عن إيمائه بأن السياسة ليست تقنية ولا ظرفية، بل أزمة أخلاقية تقاس بميزان رجاحة التعقل العملي وليس النظري، لأن صلاح المدينة وفضائلها التي توافق "أنسنة" الزمان والمكان مرهون بركنها الشديد، الذي تتجانس وتتآزر فيه الحكمة وجودة الإقناع التي تشكل مكانته، دون إغفال قدرته على التدبير والمقاومة التي تأتيه في شكل طوق إنقاذ مؤجل الدمار، مع الابتعاد عن شيطنة اليد وصولة الخطابات وبهرج الرئاسة.

في المقابل، فإن ضعف ذات اليد وتغلل قيود التبعية يدفع المدينة إلى ضياع الهوية، والانحدار من معيار الفضيلة إلى وحل الاستبداد، الذي يعتبر إحدى الغايات التي تُبنى عليها فلسفة الدَّين عند زرع البذرة الأولى في تربة الشرف والجاه ليكون شوكا لا ثمرا مستساغا، فالسياسية هنا بمفهومها المتواضع تكون تحرير العقل من عُقد العوام لا تسويغا لهيمنة تعطل الرأي الحر.

إن الإرادة المسلوبة تحتاج إلى تحرر وتحرير للتغلب على السيطرة الخطابية الجوفاء، والتحرر هنا يحتاج إلى إثارة أسئلة تكون أول قسط يسدَّد، أو ما يعرف بـ"قسط السؤال": من المستفيد؟ ما الدليل"؟ وذلك ضمن هيكلة المجتمع الواحد الذي يشكل جسد التأزم، وجسد الحل والتحلل من عُقد التبعية.

الإصلاح أو التحسين الحقيقي يغدو مخاطرة ائتمانية، ويكون تصنيف الدولة الساعية إليه "ذات خطورة عالية"، وبالتالي تكون عرضة للتهديدات والمؤامرات، حتى وإن اختلفت اللغة وفق مؤشرات التقييم والتصنيف

وهذا ما يصوره الفارابي في فلسفة الاجتماع الإنساني/الجمعي باعتباره بدنا مترابط الأعضاء له غاية مشتركة ومحددة، وله قلب يضخ فيه مشاعر قيمية وثوابت كينونة الإنسان حتى لا تزل القدم بعد ثبوتها، ولا تتنازع الأعضاء فيما بينها على أدوار ليست من فطرتها.

إن حالة الضد أو التضاد في تشكلات المدن تزاحمها المدن الجاهلة المنحلة، والمتبدلة من استقامتها إلى مستنقع ضلالتها، وبهذه المضادات ينتكس التدبير العام وتتشكل قيم مفروضة منزوعة، ويتحول التوجه العام إلى مصالح آنية محدودة توجهها الشهوات، ليختزل كنه السياسة في إدارة تابعة مهزوزة التكوين، وملغمة بإشكالات وتحديات تكون رهن الانفجار متى شاء المتحكم بها.

فالدول بحجمها الجيوسياسي وبعدها الحضاري والتاريخي يوجَّه ثراؤها وثروتها وقدرتها نحو سداد قروضها أكثر من علاج اختلالاتها البنيوية، فتكافَأ على سداد دين الولاء والطاعة، فيما تعاقَب إذا حاولت الخروج من تلك المنظومة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي!

إذًا، هي أمام اقتصاد سياسي يُقرض لمكاسب عاجلة مقابل رهن المستقبل الهلامي، وبالتالي فإن ما يراد من الحكومات والأنظمة المتكئة على جدران القرض ليس الإصلاح، بل هو إبقاؤها في خدمة الدَّين.

فالإصلاح أو التحسين الحقيقي يغدو مخاطرة ائتمانية، ويكون تصنيف الدولة الساعية إليه "ذات خطورة عالية"، وبالتالي تكون عرضة للتهديدات والمؤامرات، حتى وإن اختلفت اللغة وفق مؤشرات التقييم والتصنيف. تلك هي التبعية المقيدة، التي تقزّم الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، وتبعد الأطراف عن محبة التحرر.

إن الدَّين بمعناه الحقيقي يضاعف الفوائد المبنية على الكرامة حتى الإفلاس، لتقلب معادلة الأدوار ويصبح السطو رعاية والقهر انضباطا والسمع والطاعة روح الفريق الواحد.. فما هو شكل المكافأة؟ وأي سلوك يثاب عليه، وأي توجه يعاقب عليه، ضمن ما يعرف بالمنظومات السياسية والاقتصادية والمالية؟

إذا، علينا العودة إلى تقييم الراهن بمصداقية داخلية لا بتدخلات ومعايير خارجية تحت إطار: لا رأي يتبع بلا بينة.