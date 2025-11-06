جفاف العراق.. تغير المناخ يهدد أرض الرافدين

كيف حوّل تغيّر المناخ وسياسات المياه بلاد الرافدين إلى أرضٍ قاحلة؟

لم تعد أزمة المناخ مجرّد توقعات بعيدة أو نقاشاتٍ نظرية، بل أصبحت واقعاً ملموساً يضرب بقوة في قلب منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في العراق، أرض السواد التي كانت يوماً مهد أقدم الحضارات الزراعية في العالم.

اليوم، تواجه بلاد الرافدين، التي قامت حضارتها على ضفاف نهري دجلة والفرات، تحدّياً وجودياً يتمثّل في جفافٍ غير مسبوق وتصحرٍ يزحف بلا هوادة، مهدِّداً حاضر البلاد ومستقبل أجيالها القادمة.

منابع الحياة تجف: أزمة مياه خانقة

يعاني العراق من انخفاضٍ حاد ومقلق في مناسيب نهري دجلة والفرات، الشريانين الحيويَّين اللذين يعتمد عليهما أكثر من 90% من سكان البلاد للحصول على المياه.

هذا الانخفاض لا يعود فقط إلى التغيرات المناخية المتمثلة في تراجع معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة الذي يسرّع من عملية التبخر، بل يتفاقم بسبب السياسات المائية لدول الجوار، ولا سيما بناء السدود الضخمة على منابع النهرين، مما قلّص حصة العراق المائية بشكل كبير.

تُظهر تقارير الأمم المتحدة أن العراق هو خامس أكثر دول العالم تأثّراً بتغيّر المناخ.

هذه الكارثة البيئية أجبرت السكان المحليين على الهجرة من أراضيهم، مما خلق أزمة نزوحٍ داخلي جديدة تُعرف بـ«لاجئي المناخ».

أرض السواد تفقد اخضرارها: الزراعة تحت خط الخطر

لطالما كان العراق سلة غذاء المنطقة، لكن القطاع الزراعي اليوم يترنّح تحت وطأة الجفاف وملوحة التربة؛ فقد أدّى شحّ المياه إلى تقليص المساحات المزروعة بمحاصيل إستراتيجية مثل القمح والشعير والأرز، مما يهدّد الأمن الغذائي الوطني ويزيد من فاتورة الاستيراد.

أما المزارعون، الذين ورثوا مهنتهم عن أجدادهم، فيجدون أنفسهم عاجزين أمام أراضٍ متشققة وآبارٍ جافة، مما يدفعهم إلى هجر أراضيهم والبحث عن فرص عمل بديلة في المدن المكتظة أصلاً.

التصحر ليس مجرد ظاهرة بيئية، بل هو محرّك لتدهورٍ اقتصادي واجتماعي.

العواصف الترابية والرملية أصبحت أكثر تكراراً وشدّة، وتغطي مدناً بأكملها بالغبار لأيام، مما يتسبب في مشاكل صحية خطيرة ويزيد من تآكل التربة الخصبة المتبقية.

لقد فقد العراق مساحاتٍ زراعية شاسعة لصالح الصحراء، وتشير التقديرات إلى أن هذه الظاهرة مستمرة في التوسع.

سياسات للمستقبل: مواجهة التحدي الوجودي

إن مواجهة هذا التحدي المصيري تتطلّب تحركاً عاجلاً ورؤيةً إستراتيجية تتجاوز الحلول المؤقتة.

ويجب على العراق تبنّي سياساتٍ شاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية:

دبلوماسية المياه: إعطاء الأولوية القصوى للمفاوضات مع دول الجوار للتوصل إلى اتفاقيات عادلة وملزمة تضمن حصة مائية مستدامة للعراق، بعيداً عن تسييس هذا الملف الحيوي.

إعطاء الأولوية القصوى للمفاوضات مع دول الجوار للتوصل إلى اتفاقيات عادلة وملزمة تضمن حصة مائية مستدامة للعراق، بعيداً عن تسييس هذا الملف الحيوي.

الانتقال من أساليب الري التقليدية التي تهدر كمياتٍ هائلة من المياه إلى التقنيات الحديثة مثل الري بالتنقيط والرشّ المحوري، ما يمكن أن يوفّر ما يصل إلى 50% من المياه المستخدمة في الزراعة.

يمتلك العراق إمكانياتٍ هائلة لتوليد الطاقة الشمسية، والتحوّل نحو الطاقة النظيفة سيقلّل من الانبعاثات الكربونية ويخفّف من اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري، مما يساهم في الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ.

إطلاق حملات تشجير واسعة النطاق، وإنشاء أحزمةٍ خضراء حول المدن لمكافحة التصحر، إلى جانب برامج طموحة لإنعاش منطقة الأهوار، وهي خطوات ضرورية لاستعادة التوازن البيئي.

إن أزمة المناخ في العراق ليست مجرد قضيةٍ بيئية، بل هي قضية أمنٍ قومي واقتصادي واجتماعي.

إن إنقاذ بلاد الرافدين من مصير العطش والتصحر يتطلّب إرادةً سياسية حقيقية، وتعاوناً دولياً، وتضافراً للجهود على كل المستويات؛ فمستقبل العراق الأخضر يعتمد على الإجراءات التي نتخذها اليوم.