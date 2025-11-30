الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية: كيف وُلد الطبيب الآلي من رحم الحرب؟

ميلاد الأمل من رماد الحرب

في المقال الأول أخذنا القارئ إلى البذرة الأولى لفكرة «الطبيب الآلي النفسي»، تلك البذرة التي نمت في تربة الحرب والمعاناة، محاولةً أن تمنح الأمل حيث ندر الأمل. واليوم نخطو خطوة أعمق داخل قلب المشروع، حيث يتحوّل السؤال إلى آلية، والفكرة إلى منهج: كيف يمكن لنظام حاسوبي، وُلد في بيئة سودانية قاسية، أن يُشخِّص الاضطرابات النفسية؟ وهل يمكن الوثوق في تشخيصه كما نثق في الطبيب البشري؟

كيف يعمل الطبيب الآلي النفسي؟

من فكرة إلى منهج علمي

الهدف: ابتكار نظام ذكي يقدّم تشخيصًا مبدئيًا للحالات النفسية الأكثر شيوعًا، يكون سهل الاستخدام ومتاحًا للجميع، دون الحاجة إلى خلفية طبية. القاعدة المعرفية: اعتمدتُ على مصادر علم النفس الإكلينيكي لصياغة قاعدة معرفية تغطي 39 اضطرابًا نفسيًّا، حُوّلت إلى لغة منطقية داخل بيئة Prolog، بحيث يتمكن النظام من التفكير بطريقة تشبه طريقة الطبيب البشري. منهجية التطوير: اعتمدتُ مزيجًا من المنهج التحليلي والمنطقي، إلى جانب تجارب ميدانية، ومقارنة نتائج النظام بتشخيصات أطباء نفسيين، لضمان الموثوقية والدقة.

اختبارات وتحولات

لم يولد النظام مكتملًا، بل مر بمراحل اختبار متعددة:

وكانت النتيجة مشجعة؛ إذ أظهر النظام قدرة على تقديم تشخيص مبدئي دقيق في معظم الحالات، ما جعله خطوة حقيقية نحو الذكاء النفسي الاصطناعي.

كيف يفكّر الطبيب الآلي؟

تبدأ آلية التشخيص بأسئلة قصيرة حول المزاج، والنوم، والشهية، والقلق، والعادات اليومية. وبعد جمع الإجابات، يقوم النظام بتحليلها وفق قواعد منطقية. وإذا تشابهت الأعراض بين حالتين، يطرح أسئلة إضافية للفصل بينهما، ثم يعرض النتيجة بلغة ودودة تُشعر المستخدم بالاحتواء لا بالحكم.

في مجتمع لا تزال الوصمة النفسية فيه ثقيلة، جعلتُ السرية محورًا أساسيًّا؛ فالنظام لا يطلب بيانات شخصية، ويتيح للمستخدم التعبير بحرية تامة. وبهذا المعنى، يمثّل مساحة آمنة للحوار مع الذات، بعيدًا عن الخوف أو الإحراج

لوحة الاضطرابات النفسية المغطّاة

يغطي النظام نطاقًا واسعًا من الاضطرابات، منها:

إنه أشبه بمكتبة استشارية تفاعلية، تختصر سنوات من المعرفة النفسية داخل شاشة واحدة.

الأمان النفسي والسرية

في مجتمع لا تزال الوصمة النفسية فيه ثقيلة، جعلتُ السرية محورًا أساسيًّا؛ فالنظام لا يطلب بيانات شخصية، ويتيح للمستخدم التعبير بحرية تامة. وبهذا المعنى، يمثّل مساحة آمنة للحوار مع الذات، بعيدًا عن الخوف أو الإحراج.

إن بناء نظام كهذا في بلد أنهكته الحرب ليس إنجازًا تقنيًا فحسب

ما بعد التشخيص

لم يكن هدفي أن يتوقف النظام عند التشخيص فقط، بل أن يمتد ليقدّم برنامجًا للعلاج السلوكي المعرفي (CBT)؛ فالمعرفة لا تكتمل إلا بالفعل. وهنا يتحوّل النظام إلى دليل عملي يساعد المستخدم على مواجهة أفكاره وسلوكياته، خطوة بخطوة، نحو التعافي.

الطبيب الآلي النفسي ليس بديلًا عن الطبيب البشري، بل صديقًا رقميًا يحاول ترميم الهوّة بين الإنسان وألمه. وإن بناء نظام كهذا في بلد أنهكته الحرب ليس إنجازًا تقنيًا فحسب، بل صرخة أمل تقول: حتى في الرماد، يمكن أن تنبت المعرفة.