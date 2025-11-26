لماذا يعاني الشباب العراقي من البطالة رغم ثروات البلاد؟

العراق بلد شاب بلا فرص.. من المسؤول عن بطالة الأجيال الجديدة؟

يمثّل الشباب العراقي غالبية السكان، وهذه ميزة ديموغرافية يمكن أن تكون محركًا قويًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. لكن هذه الميزة تتحول إلى تحدٍّ كبير عندما تصطدم بارتفاع معدلات البطالة، لتصبح أشبه بقنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

إن تحليل أسباب هذه الظاهرة المعقدة، وفهم الأدوار المنوطة بكلٍّ من الدولة والقطاع الخاص، يشكّلان الخطوة الأولى نحو إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.

جذور الأزمة: لماذا يعاني الشباب العراقي من البطالة؟

لا يمكن اختزال أسباب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في عامل واحد، بل هي نتاج تراكمات لمشكلات هيكلية عميقة، يأتي في مقدمتها الاعتماد شبه الكلي على القطاع العام بوصفه مشغّلًا رئيسيًا، وهو قطاع وصل إلى درجة من التضخم والتشبع لم يعد معها قادرًا على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين سنويًا. وقد أدّى هذا الواقع إلى ترسيخ ثقافة انتظار الوظيفة الحكومية، مما قلّل من التوجّه نحو المبادرات الفردية وريادة الأعمال.

ومن جانب آخر، هناك فجوة واضحة بين مخرجات نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل الحديث؛ إذ تركز المناهج الدراسية، في كثير من الأحيان، على الجانب النظري دون الاهتمام الكافي بالمهارات العملية والتطبيقية التي تحتاجها الشركات والمؤسسات اليوم، مثل المهارات الرقمية والتفكير النقدي والقدرة على حلّ المشكلات.

ويُضاف إلى ذلك أن بيئة الاستثمار لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبيروقراطية، وضعف البنية التحتية، وعدم الاستقرار، مما يعيق نمو القطاع الخاص ويحدّ من قدرته على خلق فرص عمل حقيقية وجذابة للشباب الباحثين عن مستقبل واعد.

دور القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة: المحرّك الخفي للنمو

يكمن الحل الحقيقي لأزمة البطالة في تحويل الدفّة نحو القطاع الخاص، وتحديدًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs)؛ فهذه المشاريع تُعدّ العمود الفقري لأي اقتصاد صحي وحيوي، وهي الأكثر قدرة على التكيّف مع متغيرات السوق، وخلق وظائف متنوعة بسرعة ومرونة.

إن دعم شاب ليؤسس ورشة صغيرة، أو يطلق تطبيقًا إلكترونيًا، أو يبدأ مشروعًا زراعيًا حديثًا، لا يوفّر له مصدر دخل فحسب، بل قد يخلق فرص عمل لآخرين في مجتمعه.

ويتطلّب تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب بناء منظومة متكاملة تبدأ بنشر ثقافة المبادرة في المدارس والجامعات، ويستمر دورها بتوفير حاضنات أعمال تمنحهم الإرشاد والتدريب، وصولًا إلى تسهيل الحصول على التمويل الأولي والقروض الميسّرة.

وعندما يشعر الشاب بأن فكرته قابلة للتطبيق، وأن هناك من يدعمه لتحويلها إلى واقع، فإنه سيتحوّل من باحث عن وظيفة إلى صانع للفرص.

مسؤولية الدولة العراقية: من الرعاية إلى التمكين

تقع على عاتق الدولة العراقية مسؤولية تاريخية لتغيير مقاربتها لهذه المشكلة، والانتقال من دور «الموظف الأكبر» إلى دور «المُمكِّن والمنظّم». ويجب أن تركز السياسات الحكومية على عدة محاور استراتيجية، أبرزها:

الإصلاح الاقتصادي الشامل: تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات، ومحاربة الفساد، وتطوير البنية التحتية الرقمية والمادية.

تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات، ومحاربة الفساد، وتطوير البنية التحتية الرقمية والمادية. تطوير التعليم والتدريب المهني: ربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل بشكل مباشر، والتوسع في برامج التدريب المهني التي تزوّد الشباب بالمهارات التقنية المطلوبة في قطاعات واعدة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة.

ربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل بشكل مباشر، والتوسع في برامج التدريب المهني التي تزوّد الشباب بالمهارات التقنية المطلوبة في قطاعات واعدة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة. الدعم المالي واللوجستي: إنشاء صناديق سيادية أو برامج تمويل حكومية متخصصة لدعم المشاريع الشبابية الصغيرة بفوائد منخفضة أو من دون فوائد، مع تقديم استشارات قانونية وتسويقية لمساعدتهم على النجاح والاستمرارية.

إنشاء صناديق سيادية أو برامج تمويل حكومية متخصصة لدعم المشاريع الشبابية الصغيرة بفوائد منخفضة أو من دون فوائد، مع تقديم استشارات قانونية وتسويقية لمساعدتهم على النجاح والاستمرارية. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تصميم برامج مشتركة تهدف إلى تدريب الشباب وتوظيفهم، بحيث يمكن للحكومة تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تلتزم بتوظيف وتدريب عدد معيّن من الخريجين الجدد.

إن مستقبل العراق يعتمد على قدرته على استثمار طاقات شبابه، وإن تركهم يواجهون البطالة والإحباط يُعدّ هدرًا لأثمن مورد تملكه الأمة. أما تمكينهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة ليصبحوا روّاد أعمال ومبتكرين ومنتجين، فهو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مزدهر ومستقر، وتحويل القنبلة الموقوتة إلى محرّك دفع نحو التنمية الحقيقية.