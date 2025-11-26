القبة المغناطيسية: هل تقترب الدول العربية من ردع جوي ذاتي؟

القبة المغناطيسية.. هل تكون بوابة الردع الجوي العربي والإسلامي؟

على مدار عقود، ظلّ التفوق الجوي الإسرائيلي عاملا حاسما في الصراع مع محيطه العربي والإسلامي. هذا التفوّق لم يُستخدم فقط ضد أهداف عسكرية، بل طال في محطات كثيرة مدنيين وبنى تحتية، من مدارس ومستشفيات إلى أحياء سكنية ومدن كاملة، وسط عجز واضح عن فرض قواعد اشتباك رادعة.

من مدرسة بحر البقر في مصر عام 1970، إلى بيروت وجنوب لبنان في ثمانينيات القرن الماضي، وصولا إلى غزة في السنوات الأخيرة، يتكرر النمط ذاته: ضربات جوية كثيفة، كلفة بشرية عالية، ومساحة محدودة للمساءلة الدولية.

وخلال حرب يوليو/تموز 2006 على لبنان، ثم في جولات التصعيد اللاحقة، بدا أن التفوق الجوي يمنح إسرائيل هامشا واسعا لاستخدام القوة دون خوف من ردع مماثل.

وفي السنوات الأخيرة، توسّعت رقعة هذه العمليات لتشمل أكثر من ساحة، من سوريا، ولبنان، إلى اليمن، وغزة، بل وحتى استهداف منشآت إيرانية حساسة، في سياق يعكس تحوّل التفوق الجوي إلى أداة ضغط إقليمي مفتوحة، لا سلاحا مرتبطا بساحة واحدة.

أمام هذا الواقع، يبرز سؤال مركزي: هل ما تزال أنظمة الدفاع الجوي التقليدية كافية لحماية الدول والمدن، أم أن طبيعة التهديد تغيّرت بما يتطلب حلولا مختلفة؟

تبرز فكرة "القبة المغناطيسية" كتصوّر دفاعي يعتمد على قوى التنافر المغناطيسي والموجات الكهرومغناطيسية لصد الصواريخ والطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها، من دون اللجوء إلى صواريخ اعتراضية تقليدية

لماذا نحتاج إلى تفكير غير تقليدي؟

ورغم التطور الكبير في منظومات الدفاع الجوي الأميركية والروسية والصينية، فإن كلفتها العالية، واعتمادها على صواريخ اعتراضية محدودة العدد، يجعلانها عرضة للاستنزاف في حال تعرّضها لهجمات كثيفة أو متزامنة، كما حدث في أكثر من نزاع حديث.

من هنا، تظهر الحاجة إلى مقاربات دفاعية جديدة، أقلّ كلفة، وأكثر استدامة، وتمنح الدول هامشا أوسع من الاستقلالية في قرارها الأمني.

القبة المغناطيسية.. فكرة خارج الصندوق

في هذا السياق، تبرز فكرة "القبة المغناطيسية" كتصوّر دفاعي يعتمد على قوى التنافر المغناطيسي والموجات الكهرومغناطيسية لصد الصواريخ والطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها، من دون اللجوء إلى صواريخ اعتراضية تقليدية.

إعلان

الفكرة، إن طُوّرت بشكل عملي، تقوم على إحداث مجال دفاعي دائم يعمل على مدار الساعة، ويغطي مجالا واسعا بزاوية 360 درجة، مع كلفة تشغيل وصيانة أقل مقارنة بالأنظمة الحالية، ما يجعلها أكثر ملاءمة لحماية المدن والبنى التحتية المدنية الحساسة.

يبقى الرهان، في نهاية المطاف، على قدرة الدول العربية والإسلامية على تحويل مثل هذه الأفكار إلى مشاريع بحث وتطوير مشتركة، تضع حماية المدنيين في صميم أولوياتها

أكثر من منظومة.. رؤية ردع

لا تتعلق القبة المغناطيسية -في هذا الطرح- بسلاح بعينه، بقدر ما تعبّر عن تحوّل في التفكير الدفاعي نفسه: من الاعتماد على الخارج، إلى بناء قدرات ذاتية، ومن ردّ الفعل بعد الضربة، إلى منع الضربة أصلا.

ويبقى الرهان، في نهاية المطاف، على قدرة الدول العربية والإسلامية على تحويل مثل هذه الأفكار إلى مشاريع بحث وتطوير مشتركة، تضع حماية المدنيين في صميم أولوياتها، وتسعى إلى خلق توازن ردع جوي يحدّ من التفوق المطلق، ويعيد رسم معادلة القوة في سماء المنطقة.