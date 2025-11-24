نحو تشريع اقتصادي إسلامي جديد!

قراءة في التجربة المغربية ومقارنتها بالتجارب الخليجية

من الفقه إلى التشريع.. دعوة إلى تطوير الاقتصاد بمقاصد الإسلام

هل يمكن للمال أن يكون عبادة؟ سؤال بسيط في مبناه، لكنه عميق في مآلاته، يهزّ أركان الفكر القانوني–الاقتصادي الحديث، ويفتح الباب نحو فقه جديد للمعاملات يعيد توجيه الإنسان الحديث من عبادة المال إلى عبادة الله بشرعية معاملاته المالية. وقد قال الفيلسوف محمد إقبال: "إننا حين نبدع الفكر من داخل الوحي نكون أحراراً، وحين نستعيره نصبح أسرى" (تجديد التفكير الديني في الإسلام، 1930).

يعيش العالم المعاصر مفارقة صارخة بين وفرة الموارد وتعمق الفقر، وبين تسارع النمو المالي وتدهور القيم الاجتماعية. وليست هذه المفارقة عرضاً اقتصادياً فحسب، بل هي انعكاس لأزمة فكرية وتشريعية عميقة مست جوهر الأنظمة الحديثة، يوم فُصل الاقتصاد عن منظومته الأخلاقية والتشريعية، وأُقصيت العدالة عن قلب العملية الإنتاجية.

يقول الدكتور علي القره داغي: "إن المشكلة ليست في قلة النصوص أو الأحكام، بل في غياب الرؤية التي تربط بين النصوص ومقاصدها وبين الواقع الاقتصادي المعاصر" (الاقتصاد الإسلامي: الأسس والمقاصد والمرتكزات، دار البشائر الإسلامية، 2010).

إن التشريع الاقتصادي الإسلامي المأمول ليس مشروعاً تقننياً أو مصرفياً فحسب، بل هو مشروع حضاري يعيد للمال غايته المثلى في خدمة الإنسان لا في إرهاقه

بين الواقع والنص

لا يكمن التحدي الحقيقي اليوم في النصوص الشرعية ذاتها، بل في غياب المنهج التجديدي القادر على تحويلها إلى قواعد تشريعية فعّالة؛ ففقهاء الإسلام الأوائل لم يبنوا اقتصاداً جاهزاً، وإنما صاغوا مبادئ مرنة قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتجارية عبر القرون.

لكن مع ضعف الاجتهاد، وتردد المؤسسات في الجمع بين الفقه والمقاصد والقانون والاقتصاد، انقطع الرابط بين النص القرآني والواقع الاقتصادي. وبدل أن يكون الإسلام مصدراً لإبداع الحلول، أصبح كثير من الباحثين يكتفون بالبحث عن "مطابقة شكلية" بين العقود الحديثة والعقود الفقهية القديمة، مما فرّغها من مضمونها وروحها المقاصدية.

نحو رؤية تشريعية تكاملية

إن التشريع الاقتصادي الإسلامي المأمول ليس مشروعاً تقننياً أو مصرفياً فحسب، بل هو مشروع حضاري يعيد للمال غايته المثلى في خدمة الإنسان لا في إرهاقه. ويرتكز هذا التشريع على ثلاثة مقومات رئيسية:

العدالة التوزيعية: بإعادة تعريف العلاقة بين المال والعمل وفق مقاصد الشريعة، التي تجعل من التكافل الاقتصادي أساساً للاستقرار السياسي.

بإعادة تعريف العلاقة بين المال والعمل وفق مقاصد الشريعة، التي تجعل من التكافل الاقتصادي أساساً للاستقرار السياسي. الحرية الاقتصادية المنضبطة: فالإسلام لا يعادي السوق، بل يحرّره من الربا ومن التلاعب بالأرقام الوهمية.

فالإسلام لا يعادي السوق، بل يحرّره من الربا ومن التلاعب بالأرقام الوهمية. الضبط الأخلاقي: إذ لا قيمة لأي نظام مالي دون وازع قيمي يجعل من الإنسان فاعلاً ومشاركاً، لا مجرد مستهلِك أو مستهلَك.

النماذج تُظهر أن التشريع الاقتصادي الإسلامي، حين يتأسس على رؤية إصلاحية متكاملة، يمكن أن يتحول إلى أداة فعّالة في بناء اقتصاد تشاركي إنساني يوازن بين الكفاءة والعدالة، وبين السيادة المالية والانفتاح العالمي

التجربة المغربية والمقارنة الخليجية

في المملكة المغربية، بدأت تجربة المصارف التشاركية (أو البنوك الإسلامية) عام 2017 كخطوة نحو إدماج مبادئ الشريعة في النسق المالي الوطني؛ غير أن هذه التجربة ما تزال في حاجة إلى رؤية تشريعية أوسع تربطها بالاقتصاد الحقيقي، خاصة في مجال التجارة الخارجية. فالبنوك التشاركية يمكنها نظرياً أن تؤدي دوراً حيوياً في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير عبر صيغ المرابحة والمضاربة والمشاركة، بما ينسجم مع الضوابط الشرعية، ويجنب الاقتصاد المغربي الاعتماد المفرط على التمويلات التقليدية (أو الربوية).

إن تطوير أدوات تمويلية إسلامية موجَّهة لدعم الشركات المغربية المصدّرة والمستوردة، سيسمح بخلق شبكة مالية وطنية ذات مرجعية أخلاقية، قادرة على مواكبة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية والعربية والإسلامية وفق مقاصد العدالة والتكافل. ولإدراك دلالات هذا التصور، تكتسب المقارنة مع التجارب الخليجية بعداً استراتيجياً، لا سيما في قطر والسعودية، حيث تم الانتقال من المصرفية الإسلامية إلى بناء سياسات مالية ذات مرجعية شرعية واضحة.

في قطر، على سبيل المثال لا الحصر، تم إنشاء الهيئة الشرعية العليا للمؤسسات المالية الإسلامية بإشراف مباشر من مصرف قطر المركزي، ما منح النظام المالي توازناً دقيقاً بين الانضباط الشرعي والسياسة النقدية الحديثة. ولم تقتصر التجربة القطرية على البنوك، بل امتدت إلى الصكوك الإسلامية، وتمويل المشاريع الوطنية الكبرى في مجالات الطاقة والتعليم والبنى التحتية، مما جعل التمويل الإسلامي جزءاً من إستراتيجية الدولة التنموية، لا مجرد قطاع موازٍ أو بديل ممكن.

أما المملكة العربية السعودية، فقد انتقلت من الطابع الجزئي للمصارف الإسلامية إلى تبنّي مقاربة مؤسساتية تعتبر الشريعة مصدراً رئيسياً للتنظيم المالي الوطني. فالمملكة اليوم تمتلك أحد أكبر أسواق الصكوك في العالم، وتعد نموذجاً فريداً في المواءمة بين الانفتاح الاستثماري الدولي والحفاظ على المرجعية الفقهية في المعاملات. وتعتمد التجربة السعودية على قاعدة "التمويل المسؤول"، الذي يربط بين المنفعة الاقتصادية والاستدامة الاجتماعية، لتصبح البنوك الإسلامية رافداً رئيسياً في "رؤية 2030" التنموية.

أما تركيا، فقد طوّرت نموذج "المصارف المشاركة"، الذي يقوم على دعم التجارة الخارجية والصناعات الاستراتيجية بصيغ تمويلية مرنة، مما منحها قدرة على التوسع في الأسواق الأوروبية والآسيوية دون التفريط في المبادئ الشرعية.

هذه النماذج الثلاثة تُظهر أن التشريع الاقتصادي الإسلامي، حين يتأسس على رؤية إصلاحية متكاملة، يمكن أن يتحول إلى أداة فعّالة في بناء اقتصاد تشاركي إنساني يوازن بين الكفاءة والعدالة، وبين السيادة المالية والانفتاح العالمي.

بين النظر الفقهي والتطبيق العملي

الرؤية الإسلامية للاقتصاد لا تقتصر على تحريم الربا أو تنظيم الزكاة، بل تشتمل على تصور متكامل للمواطن والملكية والدولة؛ فالإسلام لا ينظر إلى الثروة كغاية في ذاتها، بل يعتبرها وسيلة لإقامة الدنيا وتحقيق الديانة وصيانة كرامة الإنسان.

إن بناء تشريع اقتصادي إسلامي معاصر يتطلب تأصيلاً وتجديداً في التكوين الفقهي والقانوني، وتأسيس تيار فكري يزاوج بين الاجتهاد الفقهي والتحليل الاقتصادي الحديث. ونحن اليوم في أمسّ الحاجة إلى أن ينتقل الاقتصاد الإسلامي من إطار "الصناعة المصرفية" إلى الرؤية المجتمعية، بحيث يتموقع الإنسان في صلب التنمية، بشكل يعيد للسياسة المالية بعدها الأخلاقي والإنساني.

إن التشريع الاقتصادي الإسلامي ليس صيحة جديدة، بل ضرورة ملحّة لأنسنة الحضارة بدل تحويل الإنسان إلى مجرد رقم في معادلة الربح والخسارة

ترجمة الفكر إلى منظومة متكاملة

"الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد أدوات مالية بلا روح، بل منظومة قيمية تجعل التنمية وسيلة لتحقيق الاستخلاف والإعمار، لا مجرد تراكم للثروة" (د. أشرف دوابة، الاقتصاد الإسلامي بين الفكر والتطبيق، دار السلام، القاهرة، 2018).

ليس المقصود أن نعود إلى الماضي، بل أن نفعّل روح الوحي في الحاضر؛ فالاقتصاد الإسلامي ليس بديلاً حضارياً عن الرأسمالية أو الاشتراكية، بل مساراً حضارياً موازياً وغير صدامي، يوفّق بين ضمانات الحرية الفردية ولوازم العدالة الاجتماعية، وبين الربح المستحق والتراحم اللازم. وهذه المعالم لا تتحقق إلا عبر تشريع معاصر يعيد للدولة وظيفتها التوجيهية، ويحرر السوق من قيود الاحتكار، ويفعّل مؤسسات الوقف والزكاة والتمويل الأخلاقي.

بهذه الآليات يمكن بناء اقتصاد إنساني يقوم على التشارك المشروع لا على الغلبة المهيمنة، وعلى التراحم المحمود لا على المضاربة المذمومة. و*"إن الاقتصاد في الإسلام عبادة إذا خلصت النية، وعدل إذا استقامت الشريعة"*

(د. يوسف القرضاوي، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، دار الشروق، 1995).

إن التشريع الاقتصادي الإسلامي ليس صيحة جديدة، بل ضرورة ملحّة لأنسنة الحضارة بدل تحويل الإنسان إلى مجرد رقم في معادلة الربح والخسارة. إنه دعوة إلى تحرير الاقتصاد من عبودية المادة إلى منظومة قيم تحرر الإنسان ذاته، وإلى كتابة فقه الاقتصاد بمرجعية العدالة، وتأسيس التنمية على مرتكزات الإيمان.