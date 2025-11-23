لماذا سقطت عصبة الأمم ونجت الأمم المتحدة؟!

الأمم المتحدة وعصبة الأمم… جوهر واحد وظروف مختلفة

قال بطرس غالي ذات مرة ما مفاده: "كثير من الأمور تُفبْرَك في الأمم المتحدة بطريقة أو بأخرى."

هذه العبارة، التي قالها الدبلوماسي المصري الراحل والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، ربما تُبيّن مدى اختراق القوى الكبرى -بل وحتى غير الكبرى- لعملية صنع القرار في الأمم المتحدة. وقد عبّر غالي أيضًا عن ذلك من خلال عنوان مذكراته التي كتبها عن مسيرته في منصب الأمين العام، فكان العنوان: "خمس سنوات في بيت من زجاج"، كناية عن انعدام السرية والخصوصية اللازمة في هذه المؤسسة الدولية، التي يُفترض أنها تعبّر عن أرقى ما وصلت إليه الحضارة بعد الحرب العالمية الثانية.

أُسِّس مجلس الأمن الدولي عام 1946، وهو الأهم بين أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، وذلك بعد أن حُلَّت عصبة الأمم في العام نفسه بموافقة 35 دولة. وكانت عصبة الأمم أول منظمة دولية عرفتها الحضارة تهدف إلى إحلال السلام وحل النزاعات في العالم بعد الحرب العالمية الأولى -التي كانت تُسمى حينها "الحرب العظمى"- وقد بدأت نشاطها في يناير/كانون الثاني 1920 بعد انتهاء مؤتمر باريس للسلام (1919-1920).

لكن عصبة الأمم كانت تحمل بذرة فشلها في داخلها، لا لخلل أو نقص في مبادئها، بل لأن بريطانيا العظمى وفرنسا -اللتين كانتا على رأس الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العظمى، وكلتاهما عماد العصبة- كانتا منهكتين ومتخوفتين من إقحام العالم في حرب كونية جديدة. لذلك كانتا تنتهجان سياسة استرضائية نوعًا ما مع أندادهما من الدول الكبرى. فنجد العصبة لم تتدخل عسكريًا لإنقاذ منشوريا بعد الغزو الياباني لها عام 1931، واكتفت بقرار إخراج اليابان من العصبة بإجماع الأصوات باستثناء صوت اليابان عام 1933، لكن اليابان لم تستجب وانسحبت طوعًا في مارس/آذار من العام نفسه.

ماتت عصبة الأمم فعليًا في سبتمبر/أيلول 1939، عندما أعلنت بريطانيا العظمى وفرنسا الحرب على ألمانيا النازية إثر غزوها بولندا، وبهذا دخل العالم الحرب العالمية الثانية، التي مثّلت أكبر صراع عسكري في التاريخ

كذلك انسحبت إيطاليا في أواخر عام 1937 من عصبة الأمم إثر توترات سياسية ناتجة عن غزوها للحبشة قبل ذلك، لتلتحق بكل من اليابان وحليفتها ألمانيا التي أعلنت انسحابها من العصبة بمجرد وصول هتلر إلى السلطة عام 1933. بل وحتى إسبانيا -التي كانت وقتها ولا تزال لا تشكّل ركيزة أساسية في النظام العالمي- لحقت بركب المنسحبين عام 1939 بعد انتصار الفاشي فرانكو في الحرب الأهلية. وفي أواخر العام نفسه طُرد الاتحاد السوفييتي من المنظمة نتيجة حربه على فنلندا.

كل ذلك يدل على انعدام فعالية عصبة الأمم في تحقيق الهدف الذي وُجدت من أجله. لكنها -إنصافًا لتاريخها- أنجزت بعض الأمور البسيطة، مثل إسهامها في حل مشكلات حدودية في البلقان بين اليونان وألبانيا، وفي شمال أوروبا بين السويد وفنلندا، كما ساعدت في منح بولندا شرعية دولية واعترافًا عام 1923.

ماتت عصبة الأمم فعليًا في سبتمبر/أيلول 1939، عندما أعلنت بريطانيا العظمى وفرنسا الحرب على ألمانيا النازية إثر غزوها بولندا، وبهذا دخل العالم الحرب العالمية الثانية، التي مثّلت أكبر صراع عسكري في التاريخ. وكانت بوادر الأمم المتحدة تتشكل قبل انتهاء الحرب الكونية الثانية، بل قبل دخول أميركا الحرب وبداية ميلان الموازين لصالح الحلفاء. ففي أغسطس/آب 1941 وقّع رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل، ورئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت، ما عُرف بـ"الميثاق الأطلسي".

انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة ساحقة للقوميات المتشددة بقيادة الرايخ الألماني الثالث، وبفوز الحلفاء الذين كانت أميركا أكبر الرابحين في صفوفهم؛ فقد كانت تستحوذ آنذاك على نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع وجود منافسة جيوسياسية تمثّلها قوة الاتحاد السوفييتي، الذي حرر أوروبا الشرقية وسبق أميركا والغرب في دخول برلين.

ظهرت الهيمنة الأميركية مبكرًا حين شكّلت الأمم المتحدة تحالفًا دوليًا ضد كوريا الشمالية متجاهلة اعتراض السوفييت. وفي حرب فيتنام فشلت الأمم المتحدة في القيام بدورها في حل النزاع، واستمر الصراع قرابة 20 عامًا

إن الأمم المتحدة لا تختلف في الجوهر والأهداف الكبرى عن عصبة الأمم، لكن ما جعلها حية باقية لثمانية عقود هو التحول الجذري في النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية؛ فقد ماتت الفاشيات القومية، وظهرت الأسلحة النووية كأسلحة ردع تمنع القوى الكبرى من محاربة بعضها.

لكن الأهم من كل ذلك أن أميركا -المنتصرة الكبرى- خرجت من الحرب وهي قوية في كل المجالات تقريبًا، بخلاف المنتصرين بعد الحرب العالمية الأولى الذين كانوا منهكين وخائفين، وارتكبوا خطأً فادحًا في المبالغة بمعاقبة ألمانيا المهزومة، متغافلين عن أهميتها كركيزة أساسية في السياسة الأوروبية والعالمية. وهذا ما تجنّبته أميركا بعد الحرب الثانية؛ إذ احتوت ألمانيا ورعتها وساعدتها، ومع حلول السبعينيات عاد الألمان في الجزء الغربي قوة صناعية عظمى.

لقد منحت أميركا بصفتها الراعي الأول للأمم المتحدة (حيث يصل إسهامها المالي إلى نحو 22%) قوتها للمنظمة كلما أرادت، ولم تنتهج سياسة استرضائية مع أي مغامر يريد العبث بتركيبة النظام العالمي الذي ارتضته بعد عام 1945. وهذا ما عبّر عنه الرئيس الأميركي الأسبق هاري ترومان في بداية الحرب الكورية بقوله: "إذا خذلنا كوريا فسيواصل السوفييت تقدمهم وسيبتلعون بلدًا آخر." وكأنه يقول: لن نسمح بظهور نسخة جديدة من الرايخ الثاني أو الثالث… كفانا حربين عالميتين.

ظهرت الهيمنة الأميركية مبكرًا حين شكّلت الأمم المتحدة تحالفًا دوليًا ضد كوريا الشمالية متجاهلة اعتراض السوفييت. وفي حرب فيتنام -إحدى أكثر صراعات الحرب الباردة دموية- فشلت الأمم المتحدة في القيام بدورها في حل النزاع، واستمر الصراع قرابة 20 عامًا، تسع سنوات منها شهدت تدخلًا أميركيًا مباشرًا، دفع آلاف الجنود إلى المستنقع الفيتنامي حتى خرجت أميركا عام 1973 محتفظة ببعض ماء وجهها بعد جهود دبلوماسية قادها هنري كيسنجر، انتهت باتفاقية باريس للسلام.

أعاد الغزو الروسي لجورجيا شيئًا من أجواء الحرب الباردة إلى مجلس الأمن، وتزايد الاحتقان بعد احتلال روسيا للقرم عام 2014، واكتفى الغرب بمناوشات سياسية واقتصادية دون التفكير في مواجهة عسكرية

بعد الحرب الباردة أصبحت أميركا سيدة العالم دون منافسة، إذ كانت المتحكم الوحيد في النظام العالمي منذ أواخر الثمانينيات وحتى عام 2008، حين غزت روسيا جورجيا معلنة أنها استعادت جزءًا من عافيتها وقادرة على لعب دور مباشر في مجالها الحيوي.

لم تتدخل أميركا عسكريًا كما فعلت سابقًا؛ لأنها كانت مرهَقة من حرب العراق وحربها العالمية على الإرهاب، كما خشيت من الرأي العام الأميركي الذي يؤثر بشدة على صانعي القرار. فموت مئة جندي أميركي يعادل -في تأثيره السياسي- موت آلاف في دول لا يلعب فيها المجال العام دورًا حقيقيًا.

أعاد الغزو الروسي لجورجيا شيئًا من أجواء الحرب الباردة إلى مجلس الأمن، وتزايد الاحتقان بعد احتلال روسيا للقرم عام 2014، واكتفى الغرب بمناوشات سياسية واقتصادية دون التفكير في مواجهة عسكرية. ولا ننسى الاقتتال داخل سوريا الذي بدأ عام 2012 نتيجة تعنت النظام وإفراطه في الحل الأمني ضد الاحتجاجات، حيث عادت روسيا إلى الواجهة العالمية من بوابة الحرب السورية، مستعيدة جزءًا من إرثها الجيوسياسي السوفييتي. وبلغت الأزمة ذروتها في فبراير/شباط 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا وتجاهلت أميركا والغرب والأمم المتحدة.

حاصل القول: لا فرق بين الأمم المتحدة وسلفها عصبة الأمم إلا في طبيعة النظام العالمي الذي عاشتا فيه؛ فبسبب ظروفه ماتت العصبة، وبسبب ظروفه لا تزال الأمم المتحدة تحيا، رغم ما فيها من عجز واختراقات وضعف إنفاق وحاجة ملحة للإصلاح.