زلزال الشيخوخة.. تحديات اجتماعية وتصورات إسلامية

تصف إحصاءات الأمم المتحدة النموَّ المذهل للسكان المسنّين بـ"هزّة زلزال شيخوخة بشرية"؛ فهناك ألف مليون إنسان في العالم فوق سن الخامسة والستين. وفي عام 2050 سيصلون إلى 1.5 مليار، أي واحد من كل ستة، ويصبحون ضعف عدد الأطفال دون سن الخامسة، كما سيتزايد عدد من هم فوق الستين ليبلغ 2.1 مليار، يشكّلون ربع تعداد العالم.

العالم يشيخ… فما المتوقع من تحولات وتحديات اجتماعية على مستوى العالم؟ وما رؤية الإسلام في ذلك؟

كان مما يستعيذ منه رسول الله ﷺ دبر كل صلاة قوله: "وأعوذ بك من أن أُردَّ إلى أرذل العمر" (البخاري). والمراد بأرذل العمر أردؤه؛ فينسى بعد التذكر، ويضعف بعد القوة، فيعجز عن أداء الفرائض وعن خدمة نفسه

تحولات اجتماعية

هناك إجراءات كثيرة مطلوبة، حتى لا يكون الحلّ فقط في بناء ملاجئ ومصحات ودور للمسنين أشبه بالسجون، يُحرَم فيها الإنسان من دفء الأسرة، وبرّ الأولاد، ومودة القربى، وتُنتزع منه الاستقلالية والمشاركة والكرامة والرعاية وتحقيق الذات.

ومن المتوقع أن تكون الشيخوخة واحدة من أبرز التحولات والتحديات الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين؛ إذ ستؤثر في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك سوق العمل والمال والسلع، وكذا الخدمات مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، فضلاً عن البنى الأسرية والروابط بين الأجيال. ومن الآن تواجه بلدان كثيرة ضغوطًا سياسية ومالية نتيجة محاولات تحقيق نظم الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وإتاحة الحماية للشريحة المسنّة.

مراحل الحياة

يذكرنا الله بمراحل العمر: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا} (غافر: 67)، والشيخوخة مرحلة ضعف: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً} (الروم: 54).

وكان مما يستعيذ منه رسول الله ﷺ دبر كل صلاة قوله: "وأعوذ بك من أن أُردَّ إلى أرذل العمر" (البخاري). والمراد بأرذل العمر أردؤه؛ فينسى بعد التذكر، ويضعف بعد القوة، فيعجز عن أداء الفرائض وعن خدمة نفسه، وقد يكون كلًّا على أهله ثقيلًا بينهم حتى يتمنوا موته.

إعلان

كبار السن.. بركة وخبرة وجذور، يذكّروننا بعبق التاريخ والزمن الجميل والذكريات القديمة. ازدادوا قيمة ونضارة وعمقًا في الأنس، نرى فيهم ميراث الإيمان، ومدن الفتح والحضارة، وحفظ النسل وبقاءه، وإعمار الكون وبث الخير ونشره. تحيط بهم هالات السكينة بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن، وتحكي تجاعيد السنين خطوط جوعهم وسهرهم وصبرهم وتعبهم وعرقهم… بيد أن بعض الشباب لا يعي ذلك الدور العظيم الذي تكبده آباؤهم وأجدادهم حتى أفنوا أعمارهم في سبيل تحقيقه في ذوات فلذات الأكباد.

السنون السريعة تذكّر المسنين منا أننا "كبرنا"، وكبرت معنا مشكلات الشيخوخة. فهل سنكبر أم "سنصغر" في أعين ذريتنا؟ أم سيكون مصيرنا ركنًا منسيًا في دار للمسنين؟

ذكريات وتخوفات

تخيّل نفسك وقد اشتعل رأسك شيبًا، وبلغت من الكِبَر عتيًّا، ورحل الأولاد والبنات من بيت الأسرة، كلٌّ في طريقه، وبقيت وحدك، ليس لك أنيس إلا القرآن الكريم، ولا سمير إلا شريط الذكريات الحلوة والمرة:

ذاك الولد يتلعثم بكلمة "بابا" أو "ماما"، وتلك البنت تمسك بيدك أول يوم دراسي. ضحكاتهم حين تداعبهم، وبكاؤهم حين يتشبثون بك عند خروجك من البيت. دموعك —وكأنك تراها الآن— عند مرضهم، أو سفرهم، أو عند تخرّجهم، أو زفافهم، أو إنجابهم!

أتَبقى في البيت وحدك مع دواء القلب والضغط والسكر والتهاب المفاصل والرعاش، وطاقم الأسنان، وسماعة الصمم، ونظارة القراءة، والعصا التي تتوكأ عليها؟ أم تتمنى ألّا ترى نفسك في هذا الوضع، فتلقى الله قبل أن تُرد إلى أرذل العمر؟

أم إن حديث رسول الله ﷺ: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة" (النسائي)، وقوله: "وإنه لا يزيد المؤمنَ عمرُه إلا خيرًا" (مسلم)، سيدعوانك إلى الأمل والعمل؟

إكرام ذي الشيبة

السنون السريعة تذكّر المسنين منا أننا "كبرنا"، وكبرت معنا مشكلات الشيخوخة. فهل سنكبر أم "سنصغر" في أعين ذريتنا؟ أم سيكون مصيرنا ركنًا منسيًا في دار للمسنين؟

فالخوف كل الخوف أن يصل إلى مجتمعاتنا عقوق الأبناء والأقارب، وهو مؤلم غاية الألم بالنسبة لكبار السن.

ومن أجل منع ذلك نحتاج إلى بناء تربوي يعيدنا إلى أخلاق الإسلام السامقة التي تحفظ الكرامة والشرف لمن جعلهم الله سببًا لوجودنا. ألم تسمعوا قول رسول الله ﷺ: "إن من إجلال الله تعالى إكرامَ ذي الشيبة المسلم، وحاملِ القرآن غيرِ الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرامَ ذي السلطان المقسط" (أبو داود).

قدّم المسنَّ؛ كأنه يقول لك: وقِّرْه كما توقّر السلطان العادل، وعظّمْه كما تعظّم حامل القرآن الحاذق.

وقال ﷺ: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا" (صحيح الجامع)، وقال: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا" (الترمذي)، وفي رواية: "ويعرف حق كبيرنا".

وجاءه رجل يستشيره في الجهاد الكفائي فقال ﷺ: "ألك والدان؟" قال: نعم. قال: "الزمهما؛ فإن الجنة تحت أقدامهما" (الطبراني).

وفي رواية: "الزمها فإن الجنة عند رجليها".

يا من تبحثون عن الخير والبركة، التمسوها مع كباركم؛ إنها بركة البر والإحسان، وبركة الرأي والمشورة والمجالسة والمؤانسة. والجزاء من جنس العمل. قال ﷺ: "ما أكرم شابٌّ شيخًا لسنّه إلا قيَّض الله له من يكرمه عند سنّه" (الترمذي).

سنّة الحياة؛ يكبر الصغير فيقوى، ويشيخ الكبير فيضعف. وعلى الجميع -أفرادًا ومجتمعات ودولًا- أدوارٌ في رعاية المسنين، لا تقل عن أدوارهم في رعاية الناشئين

أمثلة حية للتصور الإسلامي

رغم فساد العالم اليوم، فإنه لا يزال يرينا أمثلة جليلة من رعاية الوالدين في شيخوختهم: أولاد وبنات يقبّلون أيدي ورؤوس آبائهم وأمهاتهم كل يوم.

إعلان

ابنة نذرت نفسها لرعاية أمها وعلاجها، تسهر الليل كما سهرت بها والدتها.

ابن حمل أمه على ظهره في مناسك الحج.

بنات قسّمن الأيام بينهن لتفقّد الوالدين.

أحفاد قسّموا الأسابيع لاستضافة الجدة.

ابن وزوجته أسكنا الأب بكل رضا في بيتهما لرعايته.

حفيد يزور جدّيه كل يوم لتفقدهما.

ابنة تتبرع لوالدها المسن بكليتها بعد معاناة الفشل الكلوي، فتنقذ حياته.

أخوان يتسابقان: من يؤوي أمه؟ وكل منهما يريد الشرف حتى وصل الأمر إلى القاضي، فحكم للأصغر، فبكى الأكبر بكاءً مُرًّا حتى أبكى الحاضرين.

وآخر اشترى بيتًا مريحًا قربه وأسكن فيه أبويه.

وأخرى اشترت لوالدها سيارة، وثانية تكفّلت بنفقة الحج.

وابن بعد وفاة والديه يصل رحمهما وصديقهما بالسؤال والزيارة والبر والإحسان.

هذه سنّة الحياة؛ يكبر الصغير فيقوى، ويشيخ الكبير فيضعف. وعلى الجميع -أفرادًا ومجتمعات ودولًا- أدوارٌ في رعاية المسنين، لا تقل عن أدوارهم في رعاية الناشئين، والإسلام يقدم أعظم تصور أخلاقي في هذا المجال.