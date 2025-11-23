توقعات أسعار الذهب 2026: هل يتجاوز 4500 دولار للأونصة؟ (2)

التحليل الفني البنيوي.. كيف يبدو منحنى الذهب في المرايا المختلفة؟

الإطار الشهري/السنوي (انتقال واضح إلى نظام سعري أعلى): من خلال قراءة الأطر الزمنية الطويلة (سنوات/ أشهر)، يمكن رصد ثلاث مراحل متمايزة:

مرحلة النطاق الأفقي المرتفع (قرابة 2011 حتى 2019): تحرك الذهب في نطاق 1100 إلى 1900 دولار، مع قمم حول 1900 إلى 2000 دولار، وتذبذب حاد دون اختراق مستدام لأعلى.

من منظور التحليل الفني الكلاسيكي، نحن أمام تحول نظامي (Regime Shift) حقيقي؛ إذ لم يعد الذهب يتحرك داخل نطاق أفقي عالٍ، بل داخل قناة صعودية واسعة تُرفع فيها "أرضية السعر" تدريجيًا إلى مستويات كانت تُعد "قممًا تاريخية" في السابق.

الإطار الأسبوعي/اليومي (سلم اختراقات لا موجة واحدة): في الأطر الأقصر، نرى ما يمكن وصفه بـ"سلم الاختراقات":

اختراق مستوى 2200 ثم التماسك فوقه.

ثم 2500، ثم 3000.

وصولًا إلى اختراق 4000 مع تماسك نسبي فوق القمم السابقة.

كل اختراق كان يتبعه

إما تصحيح نزولي محدود (10–12%).

أو تصحيح أفقي (تذبذب حول مستوى الاختراق لأسابيع) قبل استئناف الصعود.

هذه السلوكيات أقرب إلى نموذج “اتجاه صاعد قوي مع موجات توازن”، لا نموذج "فقاعة تنفجر بعد خط عمودي".

تشير أرقام صناديق الذهب المتداولة، والتدفقات الاستثمارية في السبائك والعملات، والتقارير حول القيود على الإمداد في بعض الأسواق، إلى أن الصعود مدعوم برؤوس أموال حقيقية، وليس بضجيج قصير الأجل

مستويات الدعم والمقاومة الاسترشادية: استنادًا إلى هذه البنية، يمكن رسم خريطة مستويات (تحليلية، غير توصوية) على النحو الآتي:

أ. مناطق الدعم:

دعم هيكلي أول (3000 إلى 3300 دولار للأونصة): يمثل النطاق الذي تشير إليه معظم التوقعات المؤسسية كنقطة توازن محتملة للمتوسط السنوي في عامي 2025–2026 (على سبيل المثال، رفعت "HSBC" متوسط 2025 إلى نحو 3355 دولارًا).

ب. مناطق المقاومة:

مقاومة صعودية أساسية (3500 إلى 3800 دولار): هذا هو النطاق الذي تستهدفه العديد من بيوت الخبرة في توقعاتها المتحفظة نسبيًا. وعلى الصعيد الفني، يمثل امتدادًا طبيعيًا لإسقاط عرض نطاق التماسك بين 3000 و3300 دولار على نقطة الاختراق.

الزخم والتقلب وحجم التداول

الزخم (Momentum): تتحرك مؤشرات الزخم (كالقوة النسبية RSI ومعدلات التغير ROC) في مناطق مرتفعة، مع فترات تشبّع شراء يعقبها تصحيح صحي، لا انهيار.

في عالم تتضخم فيه الديون إلى مستويات تاريخية، يصبح من المنطقي أن يميل سعر الذهب في الأمد الطويل إلى رفع قيمة الغطاء غير السيادي في مواجهة تضخم الالتزامات الورقية

أدوات تحليلية مركبة.. كيف نفهم "السعر العادل" في عالم متغير؟

لرفع مستوى التحليل إلى ما يتجاوز الخطاب المتداول، يمكن اللجوء إلى ثلاث عدسات تحليلية مركبة: نسبة تغطية الاحتياطيات بالذهب (Gold Coverage Ratio – GCR):

التعريف التقريبي: GCR هي نسبة (حاصل قسمة) القيمة السوقية لذهب البنوك المركزية إلى القيمة الإجمالية للاحتياطيات (ذهب + عملات).

مع ارتفاع السعر إلى ما فوق 4000 دولار، وتحقيق البنوك المركزية لمستويات احتياطي ذهب تقترب – كمّيًا – من مستويات ما قبل 1971.

تشير تقديرات متقاطعة إلى أن GCR يقترب اليوم من 0.25 إلى 0.30؛ أي إن ربع إلى ثلث "شبكة الأمان السيادية العالمية" بات مكونًا من ذهب، لا من عملات ورقية.

كل ارتفاع إضافي في السعر يرفع هذه النسبة، ويجعل أي هبوط حاد في الذهب يعني خسارة دفترية مباشرة في ميزانيات البنوك المركزية، ما يدفعها -عقلانيًا- إلى استغلال التصحيحات للشراء، بما يشكل نوعًا من الدعم غير المعلن للأسعار.

سعر الذهب الضمني لتغطية جزء من الديون السيادية:

من زاوية فكرية بحثية، يمكن تخيل "سعر ضمني للذهب" يجعل القيمة الإجمالية لذهب دولة ما تغطي نسبة معينة من دينها العام أو من قاعدتها النقدية. كلما ارتفع الدين ولم ترتفع الاحتياطيات من الذهب بالوتيرة نفسها، ارتفع -حسابيًا- السعر الذي "يحتاجه" الذهب لتأمين نفس مستوى التغطية.

وفي عالم تتضخم فيه الديون إلى مستويات تاريخية، يصبح من المنطقي أن يميل سعر الذهب في الأمد الطويل إلى رفع قيمة الغطاء غير السيادي في مواجهة تضخم الالتزامات الورقية. وهذه الفكرة لا تُترجم مباشرة إلى رقم واحد، لكنها تؤسس لفهم أعمق بأن الذهب ليس سلعة فحسب، بل نوع من "التأمين الكوني" على صدقية الديون السيادية.

مؤشر تشبع التسارع الفني (Parabolic Stress Score – PSS): يمكن بصورة نوعية تقدير درجة تشبع موجة الصعود عبر عدد القمم التاريخية المسجلة في فترة زمنية واحدة، وسرعة الانتقال بين الحواجز النفسية الكبرى (مثل 3000 ثم 3500 ثم 4000)، واتساع نطاقات التقلب مقارنة بمتوسطاتها التاريخية.

ما نراه في 2025 حتى الآن:

قمم تاريخية متكررة.

تسارع ملحوظ لكنه ليس عموديًا بالكامل.تقلب مرتفع لكنه ليس انفجاريًا.

كل ذلك يدل على أن الموجة الحالية في منطقة تسارع متقدمة، لكنها لم تبلغ بعد ذروة "فقاعة كلاسيكية" من النوع الذي يسبق عادة انهيارات حادة متماثلة في السرعة.

يتجلى هذا السيناريو في تماسك مستدام فوق 3500 وتحول منطقة 3000–3300 إلى "أرضية" نادرة الكسر، واستقرار القمم المتتالية في الجزء العلوي من القناة بين 4000 و4500

سيناريوهات تنبؤية في أفق 12 إلى 24 شهرًا.. ماذا تقول المعطيات إذا سألناها بهدوء؟

السيناريو الأساسي: "القناة المرتفعة" (احتمال راجح)

استمرار مشتريات البنوك المركزية في نطاق 600 إلى 900 طن سنويًا (أقل قليلًا من الذروة، لكن أعلى بكثير من المتوسط التاريخي).

بدء دورة خفض تدريجي للفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، دون عودة إلى فائدة حقيقية سلبية عميقة.

استمرار حالة التوتر الجيوسياسي والتجاري في العالم، من دون انفجار نظامي شامل أو انفراج كامل.

النتيجة التنبؤية:

يتحرك الذهب في قناة عريضة بين 3000 و3800 دولار للأونصة.

متوسط السعر السنوي في 2026 يقترب من 3500 إلى 3800 دولار، وهو ما يتسق مع استطلاع "رويترز" ومتوسطات "HSBC" و"غولدمان ساكس" وغيرها.

أي تصحيح في حدود 10–15% من القمم (هبوط إلى 2800–3100) يُفهم بوصفه إعادة تموضع داخل القناة، لا خروجًا منها.

السيناريو الصعودي الهيكلي: "إعادة تسعير ثانية" (احتمال معتبر)

ارتفاع إضافي في حصة الذهب من الاحتياطيات العالمية، مع استمرار البنوك المركزية -خصوصًا في آسيا والشرق الأوسط- بإضافة مئات الأطنان سنويًا رغم ارتفاع السعر.

ضعف متزايد في الثقة بالدولار كأصل احتياطي وحيد، نتيجة استمرار العجز المالي الأميركي، وحروب تجارية متجددة، واستخدام موسع للأدوات المالية في العقوبات.

تصاعد أو اتساع في بؤر النزاع الكبرى، بما يحافظ على "علاوة الخوف" في الأسواق.

النتيجة التنبؤية:

انتقال الذهب إلى نطاق توازن أعلى بين 3500 و4200 دولار.

إمكانية تسجيل قمم في حدود 4500–4900 دولار في ذروة موجة الصعود، بما يقترب من أهداف بعض البنوك الاستثمارية الكبرى (كـ"غولدمان ساكس") التي رفعت أهداف 2026 إلى مشارف 4900 دولار.

على الرسم البياني، يتجلى هذا السيناريو في تماسك مستدام فوق 3500 وتحول منطقة 3000–3300 إلى "أرضية" نادرة الكسر، واستقرار القمم المتتالية في الجزء العلوي من القناة بين 4000 و4500.

السيناريو التصحيحي: "هدنة في مسار صاعد" (احتمال قائم، خصوصًا على المدى القصير)

تشدد مفاجئ أو طويل الأمد في السياسة النقدية، يرفع العوائد الحقيقية ويضغط على الأصول غير المدرة للعائد.

انفراجات جيوسياسية غير متوقعة في بعض الملفات الكبرى، تقلص الحاجة إلى التحوط بالذهب في المدى القصير.

تباطؤ ملموس في مشتريات البنوك المركزية، أو موجات جني أرباح واسعة من الصناديق الاستثمارية.

النتيجة التنبؤية:

تصحيح سعري في حدود 20–25% من القيمة، يعيد الأسعار إلى نطاق 2600–3000 دولار.

من الناحية الفنية، لا يتحول هذا التصحيح إلى "انعكاس كامل" إلا إذا صاحبه كسر متكرر لمستوى 2600، وتراجع واضح في الطلب الرسمي، وعودة ثقة واسعة بالسندات السيادية كـ"أصل خالٍ من المخاطر".

ما لم تجتمع هذه الشروط، يبقى هذا السيناريو -في جوهره- استراحة في مسار صاعد بنيويًا.

الذهب، في النهاية، لا يخبرنا فقط عن نفسه، بل عنا نحن.. عن مستوى ثقتنا في النقود التي نصدرها، وفي الديون التي نراكمها، وفي القدرة السياسية على إدارة عالم تتزايد فيه درجات التعقيد

متى يمكن القول إن "قصة الذهب" تغيرت حقًا؟

لا بد -تحكيميًا- من تحديد إشارات فاصلة يمكن عندها القول إن الذهب قد خرج من مساره البنيوي الراهن:

تحول البنوك المركزية من مشترٍ صافٍ إلى بائع صافٍ لعدة أعوام متتالية، خارج إطار عمليات إعادة التوازن المحدودة.

ارتفاع حاد ومستدام في العوائد الحقيقية، مع برامج مالية ونقدية تعيد الثقة بقدرة الحكومات الكبرى على احتواء الديون دون تضخيم القاعدة النقدية.

تراجع ملحوظ في حصة الذهب من الاحتياطيات العالمية بالقيمة، لصالح عودة الاعتماد الكاسح على عملة احتياطية واحدة.

انهيار في أحجام التداول والاستثمار في صناديق الذهب المادية مع بقاء السعر مرتفعًا، وهي حالة تباعد سلبي بين السعر والكم يمكن أن تسبق عادة تحولات هيكلية.

في غياب هذه العلامات، سيبقى ما نراه اليوم أقرب إلى مرحلة إعادة تسعير ممتدة للذهب، باعتباره جزءًا بنيويًا من العمود الفقري للنظام المالي العالمي، لا مجرد سلعة تتقلب مع دورات التضخم.

يمكن تلخيص الصورة في النقاط الآتية:

الذهب دخل بالفعل نظامًا سعريًا جديدًا؛ فالقاع النفسي والعملي لم يعد في نطاق 1200–1500 دولار كما كان قبل عقد، بل يتحرك اليوم -في أسوأ الأحوال المعقولة- داخل نطاق 2600–3000 دولار، مع قناة صعودية واسعة تمتد منطقيًا إلى 3500–4200 خلال أفق 12 إلى 24 شهرًا.

الدافع البنيوي الأول لم يعد التضخم فقط، بل "تشظي النظام النقدي العالمي":

تعدد بؤر القوة، استخدام العملة في العقوبات، تضخم الديون السيادية، وعودة الذهب ليشكل الربع أو أكثر من القيمة الإجمالية للاحتياطيات العالمية.

التحليل الفني، حين يُقرأ على ضوء هذه الحقائق، لا يرى فقاعة هوجاء، بل موجة صعود قوية ذات أساس متين:

سلم اختراقات متتابعة، قيعان صاعدة، تصحيحات صحية، وأحجام استثمارية حقيقية لا تخطئها العين.

سيناريو 3000–3500 دولار في أفق 12 إلى 24 شهرًا هو اليوم السيناريو "المحافظ" في تقدير كثير من المراكز البحثية، بينما يتحول نطاق 4000–4500 إلى سيناريو صعودي مبرر بمنطق البيانات، لا بالمبالغة الخطابية فقط.

الذهب، في النهاية، لا يخبرنا فقط عن نفسه، بل عنا نحن.. عن مستوى ثقتنا في النقود التي نصدرها، وفي الديون التي نراكمها، وفي القدرة السياسية على إدارة عالم تتزايد فيه درجات التعقيد.

وكل دولار جديد تضيفه الأونصة إلى سعرها، إنما يسجل -في الهامش- سطرًا إضافيًا في مذكرات هذا القلق الكوني المتصاعد على مستقبل النظام المالي كما نعرفه اليوم.