حلوى الصابلي: من مطابخ فرنسا إلى ذاكرة الجزائريين

حلوى الصّابلي.. مذاق المُستعمِر في ذاكرة الجزائر

من الصعب أن تجد شخصًا يكره الحلويات بجميع أصنافها؛ فربما يفضّل بعضُها على بعض، لكن الغالبية من الناس يشتهون الحلويات كما لو أنّها السعادة بعينها. فهي، على اختلاف أصنافها وتنوّع مُحبّيها، تبعث في النفس البشرية إحساسًا لحظيًا بالفرح، إذ تعيدنا إلى طفولتنا ونحن ننتظر كعك العيد أو حبّات الصّابلي التي كانت تُعدّها نسوةُ المدينة.

وفي هذا المقال المختصر في مسافاته، والمعبر عن ذكرياتٍ جميلة، تناثرت عباراته بين تاريخ الصابلي وهويته الناعمة، نسافر نحو لحظاتٍ عابرة، وأماكن مكتظّة، وأناسيَ منسيّة. إنّه بضعُ أسطرٍ تطوي سيرةَ حلوى زاحمت أفراحَنا يوم العيد.

إنني أرحل بكم نحو عالمٍ طفولي نعرفه جميعًا، لكننا بالكاد ننتظر لحظة نستشعر فيها تلك الصور التي تجمعنا بمن نحب، أو أولئك الذين ارتحلوا من عالمٍ تغالبه المآسي إلى غيابات الشوق والفقدان. وحلوى الصابلي، على بساطتها وطعمها اللذيذ، تفرض سؤالًا مهمًّا مفاده: هل يمكن اعتبار حلوى الصابلي مجرّد أثرٍ ذوقيٍّ بريء، أم أنها أداةُ هيمنةٍ ثقافيةٍ فرنسية استوطنت الذاكرةَ الجزائرية؟

نكهة التاريخ

تمّ التوصّل إلى الوصفة النهائية لحلوى الصابلي، تلك التي تخضع عجينتُها لأدقّ التفاصيل وأمهر الطباخين وأعدلِ النيران. فعجينة الصابلي، على قلّة مكوّناتها وسهولة تحضيرها، تحتاج إلى كثيرٍ من العناية والحبّ والاهتمام، فهي عجينة حسّاسة وهشّة لدرجة أنّ تفتّتها يضفي عليها طابعًا رمليًّا مقرمشًا، حيث تأخذ ذرّات الطحين المتماسكة بخيوط الزبدة الأصليّة نفسًا طيبًا وطعمًا تاريخيًا يُسعد شغوفِي الحلويات.

ولا تحتاج عجينة الصابلي إلى مقادير كثيرة؛ فمكوّناتها بسيطة: طحين وزبدة وسكر وشيء من الملح، يُجمَع به فتاتُ ما اختلط بالزبدة مما طُحن من قمح المستعمرات. ولعلّ الوصفة التي يعتمدها أشهرُ الطهاة اليوم لا تختلف جوهريًا عن تلك التي ابتكرتها الكونتيسة دو سابلي وقدّمتها لأول مرة في بلاط لويس الرابع عشر، واحتفى بها الأدباء فنّيًا في صالونات السيدة كاثرين دو فيفون.

تكمن تفاصيل تحضير الصابلي في نوعية الطحين، إذ من المهمّ استقدامه من المستعمرات الفرنسية السابقة التي كانت وجهةً مفضّلة للمستوطنين لما تتوفّر عليه من سحر الطبيعة. فإذا نُخّل الطحين، يُمزج مع نصف وزنه زبدةً طريّة جعلت حرارة الغرفة قوامَها مرنًا غير ذائب، كي يسهل جمعها في خليطٍ تتكسّر فيه حبّات الطحين البيضاء مع الزبدة المستخلصة من الحليب الطازج. وقبل الجمع النهائي، الذي يرفض أن تُعجن المكوّنات فيه كما هو الحال في سائر العجائن الخاصة بالكعك والمقروط والبغرير، تُضاف رشّةٌ ناعمة من الملح لإضفاء طعم الحياة الآخذ في التعبير عن اشتياقنا لأولئك الذين نهلوا من قلوبنا ما صدقت به الألسنة، وسارت على خلاصه الأفئدة.

تحتاج العجينة، التي تحتلّ مكانة مرموقة في التاريخ الفرنسي، إلى أن ترتاح قليلًا لتتماسك مع نعومة الأيادي التي أسهمت في ابتكار هذا النوع الجماليّ، حيث تعبر السعادةُ مكوّناتِها لتمنحنا ارتباطًا روحيًا وشعورًا طفوليًا، ونحن نقف عند أبواب محلات الحلوى نختار شكلًا يليق بذكرياتنا ويسرد حنين الماضي المطليّ بالسكر الناعم.

ثمّ يُرشّ السكرُ الناعم على الشكل الأخير للصابلي لتكتمل تحفة الكونتيسة دو سابلي مع شغفها بالحياة.

على موائد المُستعمَر

لم تقتصر «صناعة الصابلي» على فرنسا، بل جابت العالم فنًّا وثقافة، نحو المستعمرات التي حملت سفنُ المستعمِر الفرنسي إليها مزاعمَ التمدين الحضاري، لإخراج المستعمَر مما خُيّل للمحتل أنّه بدائيٌّ ورجعيٌّ لا يصلح لحضارةٍ ترامت أطرافُ إمبراطورياتها على الاستعباد والاستغلال الموحش للأرض والإنسان.

وحين اكتملت قواعدُ صناعة الصابلي، غزت ضفاف الجنوب المختلف ثقافةٌ فرنسية تميّز بين المستوطنين والنبلاء من جهة، وبين الأهالي الذين يعانون الحرمان والقهر والموت من جهة أخرى، حيث كانت محلاتُ المدن المستحدثة من طرف المحتل تعرض حلوى الصابلي كنوع من التباهي الحضاري والثقافي يجسد الفوارقَ الطبقية تجاه الجزائريين.

تسللت صناعةُ الصابلي بين الأهالي، باعتبار أن بعضهم كان ضمن «مشاريع الفرنسة» التي استهدفت التاريخ والهوية واللغة. لكنّ الحرب لم تكن هذه المرة عنوانًا للمحتل، بل «هيمنة ناعمة» تُمارس عبر أدواتٍ ثقافية وفنية جعلت من اليوميّ معيارًا للتحضر والتمدّن. ولم تسلم حلوى الصابلي من تلك التقسيمات الاستعمارية والعنصرية التي فرضتها الإداراتُ الفرنسية على السكان الأصليين.

تخلّص الصابلي من ارتباطه بالطبقة الأرستقراطية ليصبح حلوى جماهيرية فرنسية بامتياز، مع حفاظه على رونقه وذوقه المتميز. غير أنه لم يغادر ذاكرةً معطوبة مثقلة بآهات التهجير والاستيطان والمقاومة والتحرّر، إذ قاوم محاولاتِ دمجه ضمن مشاريع الهيمنة الثقافية الفرنسية، وتحييدَ الموروث الفني والإنساني للشعوب المستعمَرة.

وقد استطاع الجزائريون أن يتشاركوا حلوى الصابلي بمذاقها الناعم مع أولئك الذين حملتهم سفنُ الاستيطان لنهب الأرض والهوية، بعدما أضافوا إليها نكهات الليمون، ليقدموها في أعراسهم ومحلاتهم إلى جانب الحلويات الجزائرية التقليدية.

ذاكرة مزدوجة

الذاكرة ليست شأنًا تاريخيًا أو أدبيًا فحسب، بل تحمل همومًا فنيةً وثقافية أثّرت بعمق في إعادة تعريف العلاقة المعقّدة بين المستعمِر والمستعمَر. إذ إنّ تجريم أيّ شيءٍ متعلّقٍ بالاستعمار يُعدّ ضربًا من الجنون؛ فثمّة ذاكرةٌ عابرة للتاريخ وللآخر، تبحث لها عن متنفس إنساني وخلاصٍ فني يعيد إليها أثرها الجمالي. والصابلي جزءٌ من تلك «الذاكرة الإنسانية المزدوجة» التي يحتفي بها الجزائريون اليوم، بعيدًا عن اختزالات السياسة والتأريخ الموجّه.

إن تحتسي فنجانًا من القهوة الساخنة مع حبّات الصابلي الهشّة ليس تعبيرًا عن سعادة استثنائية، ولا شعورًا برضًا مطلق عن الحياة؛ إنما هو ببساطة استعادةٌ لشيء ضاع منا في منافي التاريخ العالمي، شيء بسيط نجهله وما زلنا نرفض التعرّف عليه عن قرب.

علينا الاعتراف بأننا عالقون في تأريخٍ ساديّ، حيث يختفي فنّ وثقافةُ الهامش خلف نكهاتٍ استعمارية. فالذاكرة المزدوجة لا تقتضي رفضَ التاريخ بقدر ما تحرّرنا من الإنصات المتكرّر لسرديات المستعمِر، تلك التي تسلب المستعمَر شغفه بالحياة والفن.