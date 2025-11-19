مشاهدات عربي في بلاد التتار (2)

"ميشار" نيجني نوفغورود: مآذن من رحم المعاناة.. أرض الميشار

على الطريق بين موسكو وقازان تقع محافظة نيجني نوفغورود، حيث يلتقي نهرا الفولغا وأوكا. وتعني كلمة "نيجني" (السفلى) تمييزًا لها عن مدينة نوفغورود التي كانت مهد أول إمارة روسية في عهد الأمير روريك.

في شرق المحافظة تقع إحدى أكبر تجمعات قرى التتار في روسيا، حُفّاظ شعلة الإسلام بعد قرون من الاستهداف، إذ تبقى منها نحو 34 قرية من أصل 60 كانت منتشرة في السابق. الغالبية العظمى من تتار موسكو اليوم ينحدرون من تتار هذه المنطقة بالذات.

خلال هذه التحولات الجيوسياسية تأسست قرى المنطقة مثل ريبوشكينو عام 1554م وصفاجاي عام 1451م، وهو من الشواهد الحية على استمرارية الوجود التتري رغم تقلب الأوضاع

جذور وأصول التتار الميشار

يُعرف سكان المنطقة من التتار باسم تتار الميشار. واسم ميشار (Meshcher أو Mishar) يُعتقد أنه مشتق من اسم قبيلة "ميشيرا" الفنلندية–الأوغرية القديمة التي استوطنت المنطقة قديماً، أو من منطقة "ميشيرا" التاريخية. لهؤلاء لهجة خاصة تميزهم، ويتندر تتار الميشار وتتار قازان على لكنات بعضهم بعضًا.

ورغم غياب نظرية حاسمة حول أصولهم، يُجمع باحثون على أن الميشار ثمرة تمازجٍ بين مجموعات الميشيرا، والقبائل التركوية من البولغار، وتتار القبيلة الذهبية (ألتن أوردا). ويظهر هذا التنوع العرقي في ملامحهم؛ فمنهم الشقر زرق العيون، ومنهم السمر ذوو الملامح الآسيوية.

منطقة فاصلة بين قازان وموسكو

امتد نفوذ القبيلة الذهبية ليشمل أغلب أراضي روسيا وأوروبا الشرقية حتى المجر، وكان مقر حكمها في مدينة ساري (ساراتوف الحالية) في حوض الفولغا.

وبعد فترة من السيادة والهيمنة تمزقت إلى أربع خانيات كبرى: خانية القرم، وخانية أستراخان، وخانية قازان، وخانية سيبيريا في توبولسك قرب تيومين.

كانت منطقة نيجني نوفغورود تُعد منطقة فاصلة بين خانية قازان وإمارة موسكو، حتى وقع الشقاق بين التتار، فتحالفت قبائل قاسيموف التترية مع إمارة موسكو.

وفي النهاية تمكن أمير موسكو إيفان الرابع الرهيب من احتلال قازان وتدمير إمارتها وتشريد سكانها عام 1552م، فانفتحت أمام إمارة موسكو آفاق حوض الفولغا بعد أن كانت مغلقة في وجهها.

في تلك الفترة العصيبة تعرضت المساجد للحرق أو حُوّلت إلى مخازن للغلال، وحُورب الأئمة ومعلمو الدين وصُفي أغلبهم..

جمعت المصاحف والكتب وأُحرقت، ومُنع الناس من استخدام الأبجدية التتارية القديمة واستبدلت بالأحرف الكيريلية الروسية

الدين هو الرابط الأعمق للهوية

قرية ريبوشكينو تُعد من أقدم قرى المحافظة، ويشير الباحث التتري (أخماروف) الذي دوّن شهادات كبار السن من سكانها أواخر القرن التاسع عشر إلى أن أهلها يعتبرون أنفسهم من أحفاد بولغار قازان. وفي بحثه القيّم أشار إلى أن ما يجمع تتار الميشار ليس العرق أو القومية، بل الدين.

وهذا استنتاج في غاية الأهمية، فالدين هو البعد الأعمق في الشخصية التتارية عمومًا، وتلك الميشارية خصوصًا. فرغم انشغال الأهالي بالزراعة وأعمال الفلاحة، أولوا اهتمامًا كبيرًا بالمساجد والتعليم؛ فحتى قيام الثورة كان في كل قرية مسجد ومكتب (مدرسة لتعليم الدين)، وفي كل قرية إمام أو ملا ومعلم.

المحنة البلشفية ومذابح 1919

مع قيام الثورة البلشفية التي أنهت استبداد الحكم القيصري، دخلت قرى التتار في محافظة نيجني نوفغورود محنة جديدة. فقد اندلعت حرب أهلية، وسِيق العشرات من أبناء القرى للقتال ضد الجيش الأبيض، ومن أبدى احتجاجًا أو رفضًا تمت ملاحقته أو تصفيته.

أفضت تلك الأحداث إلى أول مذبحة منظمة قرب قرية باشاتوفو عام 1919م، ومنع الأهالي من زيارة المكان الذي دفن فيه الضحايا، وسُوّي بالأرض في محاولة لإخفاء الجريمة. وفي الحقل بين قريتي سيميونوفكا وباشاتوفو، على مقربة من الطريق العام، يقوم الآن نصب تذكاري على هيئة قبة مسجد ومنارة، أقامه الأهالي على نفقتهم الخاصة بعد انهيار الحزب الشيوعي، تأكيدًا لمقولة: "لا أحد ولا شيء يُنسى."

حرب على المساجد والقرآن

في تلك الفترة العصيبة تعرضت المساجد للحرق أو حُوّلت إلى مخازن للغلال، وحُورب الأئمة ومعلمو الدين وصُفي أغلبهم.

جمعت المصاحف والكتب وأُحرقت، ومُنع الناس من استخدام الأبجدية التتارية القديمة واستبدلت بالأحرف الكيريلية الروسية.

ويُذكر أن البلاشفة استلهموا ذلك من تجربة أتاتورك في الانتقال إلى الحرف اللاتيني.

من وُجد عنده كتاب ديني تخلّص منه أو أخفاه، وأصبح تعليم الأطفال القرآن والدين يتم سرًا خلف الأبواب المغلقة. عاش الناس عهدًا من الرعب في ثلاثينيات القرن الماضي استمر حتى اندلاع الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، حين اضطر ستالين للتخفيف من محاربة الدين لتعبئة الشعب ضد الغزو النازي.

يقول كبار السن إنهم رغم الخوف كانوا يتعلمون سور القرآن سرًا في المنازل بعيدًا عن أعين المخبرين. رغم كل محاولات اقتلاع الدين من الحياة العامة، ظل الإيمان جمرةً متقدة في قلوب التتار

جدات يحفظن الإيمان خلف الأبواب المغلقة

كانت أول زيارة لي للمنطقة في ربيع عام 1988، عبر قطار يتوقف في محطة سيرغاتش لدقيقتين فقط. أذكر ذلك اليوم حين اصطحبني أحد الأقارب لزيارة جارةٍ طاعنة في السن، أخرجت لفافة قماشية من صندوق خفي تضم صفحات من مصحف قازاني قديم، فتحته بحرص كأنها تكشف عن كنز مكنون، وسألت إن كنت أستطيع القراءة منه. اغرورقت عيناي بالدموع حين رأيت فرحتها بذلك.

وفي قرية قريبة، زرت جدةً أخرى ما زالت تحفظ بعض قصار السور التي تعلمتها قبل الثورة البلشفية، وأرتني سبحتها الطويلة التي نسجتها بيديها كأنها حبل يصلها بماضٍ بعيد. وهنا تتجلى عظمة دور الأمهات والجدات في حفظ الإيمان والتقاليد خلال تلك الحقبة القاسية؛ فقد حافظن على الموروث ونقلن حكايات الأجداد وغرسن مبادئ الإسلام في قلوب الأطفال بعيدًا عن المدرسة الرسمية.

من لم يعش تلك المرحلة لا يدرك مدى صعوبتها على المؤمنين، ولا يعرف كم كانت المصاحف نادرة ناهيك عن الكتب والمتعلقات الدينية.

النصب التذكارية: ذاكرة لا تموت

قرب قرية صفاجاي، وهي من أقدم قرى المحافظة، أُقيم نصب تذكاري لعدد من الأئمة والمعلمين ضحايا حملة الإرهاب المنظّم في ثلاثينيات القرن الماضي. يروي الأهالي أن الأئمة والمعلمين أُخذوا من بيوتهم وأُعدموا ودُفنوا في مقبرة جماعية لم يُكشف عنها إلا في التسعينيات، حين أقام الأهالي النصب التذكاري تخليدًا لهم.

ويقول كبار السن إنهم رغم الخوف كانوا يتعلمون سور القرآن سرًا في المنازل بعيدًا عن أعين المخبرين. رغم كل محاولات اقتلاع الدين من الحياة العامة، ظل الإيمان جمرةً متقدة في قلوب التتار.

كما تعلو الأهلة النصب التذكارية، أصبحت مآذن المساجد الجديدة وعلامات الطرق التي تذكّر بالله التعبير الحي عن عودة الهوية وازدهارها

انهيار الاتحاد السوفييتي وعودة الروح

وما إن انهار الاتحاد السوفييتي عام 1991 حتى تنفست المجتمعات الإسلامية الصعداء. ومع صدور قوانين حرية المعتقد، عاد الدين ليكون المكون الأساس في الشخصية التتارية.

ومن شواهد ذلك ما يُرى على مداخل قرى التتار في المنطقة، حيث نُصبت علامات على هيئة مساجد تعلوها أهلة كبيرة واضحة، كرمز للمسلمين، كتب عليها أسماء القرى باللغتين التترية والروسية، وبعضها بالأحرف العربية القديمة. الهلال الذي يتوج مداخل القرى ليس مجرد شعار، بل انعكاس لعودة الروح إلى الهوية.

المآذن الجديدة: إعلان انتصار الهوية

كما تعلو الأهلة النصب التذكارية، أصبحت مآذن المساجد الجديدة وعلامات الطرق التي تذكّر بالله التعبير الحي عن عودة الهوية وازدهارها. في العهد السوفييتي لم يبق في المنطقة كلها سوى مسجد واحد في قرية ريبوشكينو يتردد عليه كبار السن يوم الجمعة، ونادرًا ما تُقام فيه الصلوات الخمس.

المساجد في كل قرية: بناء بالإيمان والصدقة

اليوم يوجد في كل قرية مسجد أو أكثر، بُني بسواعد الأهالي أو بتبرعات أبناء المنطقة. في ريبوشكينو وحدها ثلاثة مساجد، أحدها قديم، والآخران جديدان، أحدهما تحفة فنية على الطراز العثماني شيّدته شركة تركية بتبرع من أسرة أحد أبناء البلدة صدقةً عن روح ابنهم عبد الحميد الذي سُمّي المسجد باسمه.

وفي قرية مادانة القريبة شُيّد مسجد كبير به فصول لتعليم الناشئة على نفقة أحد أبناء البلدة. أما قرية صفاجاي ففيها أربعة مساجد، كما الحال في بقية القرى، حيث تُبنى المساجد وتُفتتح بتبرعات الأهالي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمساجد الجديدة ليست مجرد حجارة تُرصّ، بل إعلان بانتصار الذاكرة على الإبادة بعد قرن من المحو المنظّم، وإحياء لتراث الأجداد وتعلم القرآن وأحرفه العربية.

في الصيف تتحول المساجد إلى مراكز نشاط، تُقام فيها الدروس والدورات التعليمية للأطفال المقيمين والزائرين، إذ جرت العادة أن يرسل أبناء المنطقة أبناءهم إلى القرى لزيارة الأهل والتعلم.

إعلاء الأذان.. إعلان البقاء

إعلاء الأذان هو إعلان هوية ورسالة بأن السنوات العجاف لم تأكلنا، وسيتبعها عهد من الخير كما في قوله تعالى في سورة يوسف: "ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يُغاث الناس وفيه يعصرون."

شهادة الميشار للعالم: جذور لا تُقتلع

وهكذا تمضي قرى تتار الميشار في نيجني نوفغورود شاهدةً على أن القمع، مهما اشتد، لا يمحو الإيمان، وأن العهد، مهما طال، لا يقتلع الجذور. فبعد أن كاد الظلام يبتلع صوت الأذان، عادت المآذن لتشق عنان السماء، والنصب التذكارية تقول للعالم:

نحن أبناء الملة، سنحفظ تراث الأجداد، وسنبني المستقبل على أسس هويتنا التي صقلتها النيران، فشعلة إيماننا أعتى من أن تنطفئ.

