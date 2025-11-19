أسطورة المنفى.. كيف زيفت الصهيونية التاريخ؟

مع نشر صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالا جريئا للكاتب روغل ألبير، يستند إلى تحليل المؤرخ العالمي يوفال نوح هراري، انكشفت الفضيحة الفكرية التي قامت عليها الصهيونية: أسطورة "ألفي عام من المنفى"… الأسطورة التي لقنها النظام التعليمي والسياسي والثقافي الإسرائيلي لأجيال كاملة؛ لتبرير إقامة دولة استيطانية على أرض يسكنها شعب آخر منذ آلاف السنين.

هذا الاعتراف ليس مجرد سجال أكاديمي، بل هو زلزال معرفي يضرب أساس الوعي الجمعي الإسرائيلي؛ فحين تقول صحيفة إسرائيلية مركزية- لا صحيفة عربية أو دولية- إن اليهود لم يُطردوا من فلسطين، وإن فكرة المنفى لم تحدث أصلا، فإن ذلك يكشف حجم التزوير المنهجي الذي قامت عليه الرواية الصهيونية منذ نشأتها في القرن التاسع عشر.

المسألة هنا ليست مجرد اختلاف في التفسير التاريخي، بل هي تعرية كاملة للأكاذيب المؤسسة لمشروع استعماري، تمكن عبر صناعة الأساطير من تبرير طرد شعب كامل من أرضه، وإحلال شعب آخر مكانه.

في هذا المقال، سنحاول تفكيك هذا البناء الأسطوري، واستعراض آليات التزوير التي استخدمتها الحركة الصهيونية، وكيف تحولت الأكاذيب إلى "هوية وطنية"، وكيف يرتبط هذا كله باستمرار الاستيطان حتى يومنا هذا.

إقامة دولة يهودية في فلسطين لم تكن ممكنة- لا من حيث الأخلاق ولا من حيث القانون الدولي- دون خلق تصور تاريخي مصطنع يبرر الاحتلال

أولا: الاعتراف الذي هز الرواية.. قراءة في مقالة هآرتس

كتب روغل ألبير في هآرتس، بتاريخ 17/11/2025، ما نصه: "لم يُطرد اليهود من هذه البلاد، لا على يد الإمبراطورية الرومانية ولا على يد غيرها، لم يكن هناك منفى أصلا." ويضيف هراري، وهو واحد من أشهر المؤرخين على مستوى العالم: "حتى بعد مغادرة عدد كبير من اليهود بحثا عن الفرص الاقتصادية، لم يمنعهم أحد من العودة. كان بإمكانهم العودة في أي لحظة تاريخية تقريبا."

هذا التصريح وحده، لو طُبق في الخطاب السياسي العالمي، كاف لنزع الشرعية التاريخية التي ادعتها الصهيونية منذ نشأتها؛ فإذا لم يكن هناك طرد فلا توجد عودة، وإذا لم تكن هناك عودة تنهار الأسطورة التي بُني عليها الاستيطان.

هذه الجملة البسيطة تحمل قوة تفجيرية هائلة، لأنها تنسف الركيزة الأخلاقية التي حاولت الصهيونية تسويقها للعالم: "الشعب اليهودي يعود إلى أرضه بعد 2000 عام من المنفى".

لكن الحقيقة- كما تكشف هآرتس- أن هذا "المنفى" لم يكن سوى قصة مختلقة، نُسجت لخدمة المشروع الاستيطاني.

ثانيا: لماذا احتاجت الصهيونية إلى اختلاق "المنفى"؟

إقامة دولة يهودية في فلسطين لم تكن ممكنة- لا من حيث الأخلاق ولا من حيث القانون الدولي- دون خلق تصور تاريخي مصطنع يبرر الاحتلال. لذلك احتاجت الصهيونية إلى ثلاثة عناصر حاسمة:

سرقة التاريخ.

اختلاق مأساة قومية.

توظيف الدين كغطاء سياسي.

وعلى هذا الأساس، صُنعت أسطورة "المنفى" لتصبح "اللحظة التأسيسية" للشعب اليهودي. صحيح أن اليهود وُجدوا تاريخيا في فلسطين، لكنهم لم يغادروها بالاضطهاد، بل عبر حركة اقتصادية واجتماعية طبيعية، شأنهم شأن شعوب عديدة انتشرت في العالم القديم.

إذن ما الهدف من التزوير؟

تحويل جماعة دينية إلى "أمة" ذات حق سياسي: كان اليهود عبر التاريخ جماعات دينية متفرقة، لا تجمعها لغة ولا أرض ولا ثقافة موحدة، لكن الصهيونية أرادت تحويلهم إلى "شعب قومي" يملك حق تقرير المصير في فلسطين.

شرعنة الاستيلاء على الأرض: من دون اختلاق "المنفى"، يصبح المشروع الصهيوني مجرد مشروع غزو، لا "عودة تاريخية".

تبرير طرد الفلسطينيين: إذا كان اليهود "يعودون"، فإن الفلسطينيين- في الرواية الصهيونية- يصبحون مجرد "غرباء" أو "طارئين" أو "محتلين" للأرض التي "تركها" اليهود قبل 2000 عام، وهذا قلب كامل للحقائق.

كسب تعاطف الغرب: الرواية العاطفية (شعب مشتت وعائد إلى وطنه) لعبت دورا هائلا في تبرير الدعم الغربي للمشروع الصهيوني، خاصة بعد المحرقة.

مع أن فلسطين كانت عامرة بالسكان، متطورة، مزدهرة زراعيا واقتصاديا، جرى تصويرها كـ"أرض خالية" تنتظر "روادا" لإعمارها. هذا التزوير كان أحد أخطر الأسلحة الإعلامية التي استخدمتها الصهيونية

ثالثا: أدوات التزوير الصهيوني.. كيف صُنعت الأسطورة؟

إعادة كتابة التاريخ: لم يكن لدى الصهاينة حرج في تجاهل آلاف الوثائق التاريخية التي تؤكد أن اليهود لم يُطردوا جماعيا من فلسطين، ولم تمنعهم أي قوة من العودة، وأن وجود الفلسطينيين في بلادهم ممتد عبر آلاف السنين. المناهج الصهيونية صاغت تاريخا جديدا بالكامل، متجاهلة الحقيقة، ومعتمدة على التأويل الديني لا على الوثيقة التاريخية.

صناعة خطاب الضحية: تقول الأسطورة الصهيونية إن اليهود "عاشوا ألفي عام من الألم والاضطهاد لأنهم فقدوا وطنهم". لكن دراسات علمية عديدة تؤكد أن اليهود كانوا في معظم البلدان جزءا من النسيج الاجتماعي، وأن اضطهادهم لم يكن مرتبطا بفقدان "وطن"، بل كان ظاهرة اجتماعية وسياسية أوروبية.

اختراع "أرض بلا شعب": مع أن فلسطين كانت عامرة بالسكان، متطورة، مزدهرة زراعيا واقتصاديا، جرى تصويرها كـ"أرض خالية" تنتظر "روادا" لإعمارها. هذا التزوير كان أحد أخطر الأسلحة الإعلامية التي استخدمتها الصهيونية.

أسطرة العودة: جرى تقديم الهجرة الاستيطانية على أنها "عودة"، وليست غزوا. ومن هنا لعبت الرموز الدينية دورا محوريا (أورشليم، صهيون، الهيكل)، رغم أن المشروع الصهيوني نفسه كان حركة علمانية في الأصل.

نزع إنسانية الفلسطينيين: من أجل تبرير العنف والتهجير والمجازر، كان لا بد من تقديم الفلسطيني باعتباره بدائيا، غير متمدن، غير قادر على إدارة الأرض، لا يملك ارتباطا تاريخيا بها. هذه العنصرية المؤسسية كانت ولا تزال جزءا من الخطاب الرسمي الإسرائيلي.

الحق التاريخي والسياسي والقانوني واضح: فلسطين كانت عربية قبل الصهيونية بآلاف السنين؛ وقد حافظ الفلسطينيون على وجودهم رغم الاحتلالات المتتالية، ولم يغادروا أرضهم قط، بل دافعوا عنها دائما

رابعا: النتائج الأخطر للتزوير.. صناعة وعي استعماري كامل

مقال هآرتس يوضح كيف أصبحت الكذبة قاعدة في بنية الهوية الإسرائيلية؛ هي ليست مجرد معلومة خاطئة، بل "حقيقة مقدسة" تُدرس وتُغنى وتُنقش في الذاكرة الجمعية.

غسل دماغ جماعي: رغم وضوح الوثائق التاريخية، يختار أغلب الإسرائيليين تجاهل الحقيقة، لأن الاعتراف بها يعني انهيار الأساس الذي بُنيت عليه دولتهم.

تبرير العنف: حين يكون الاحتلال "عودة"، يصبح طرد الفلسطينيين "ضرورة تاريخية". هذا ما برر:

التطهير العرقي سنة 1948 مصادرة الأراضي الاستيطان المتوحش الحصار والقتل والاعتقال

صناعة "براءة مزيفة": يظهر المستوطن كأنه صاحب حق "يستعيد" أرضه، فيما يُصور الفلسطيني كمعتد أو إرهابي.

تحويل الكذبة إلى حقيقة دولية: بفضل النفوذ الإعلامي والسياسي، نجحت إسرائيل في تحويل الأسطورة إلى رواية عالمية. لكن مقال هآرتس يفتح الباب أمام تفكيك هذا النفوذ.

خامسا: الحقيقة التي لا يمكن محوها… فلسطين لأصحابها

بعد كل هذا التزوير، لا بد من التأكيد على حقيقة واضحة: الفلسطينيون ليسوا طارئين على أرضهم، إنهم الامتداد الطبيعي لمجتمعات عمرت هذه الأرض عبر آلاف السنين. أما "العودة" الصهيونية فهي عملية استعمارية قسرية، لا علاقة لها بحق تاريخي أو قومي.

الحق التاريخي والسياسي والقانوني واضح: فلسطين كانت عربية قبل الصهيونية بآلاف السنين؛ وقد حافظ الفلسطينيون على وجودهم رغم الاحتلالات المتتالية، ولم يغادروا أرضهم قط، بل دافعوا عنها دائما. أما "عودة" الصهاينة فهي مشروع إحلالي مسلح مدعوم من القوى الاستعمارية.

اليوم، ومع اعتراف أصوات إسرائيلية نفسها بزيف أسطورة المنفى، تتأكد حقيقة طالما حاول الاحتلال دفنها: أن فلسطين ليست مسرح أساطير، بل وطنا لشعب حي

سادسا: نحو تفكيك الرواية الصهيونية.. معركة الوعي قبل الأرض

الصراع اليوم ليس فقط على الأرض، بل على السردية، وهذا هو أخطر ما تخشاه إسرائيل؛ فحين تنهار الأكذوبة تنهار الشرعية، وعندما تسقط الأسطورة يسقط الاستيطان، وعندما تظهر الحقيقة تتعرى الصهيونية أمام العالم كمشروع عنصري إحلالي، لا كشعب "عاد إلى وطنه".

إن ما نشرته هآرتس يمثل بداية مرحلة جديدة، يمكن للفلسطينيين والعرب والباحثين في العالم الاستناد إليها لتفكيك الأكاذيب التي بُني عليها الاحتلال.

الحقيقة أقوى من الأسطورة

لقد قامت الصهيونية على الخيال، بينما يقوم الوجود الفلسطيني على الأرض… قامت الصهيونية على الأساطير، بينما يقوم الشعب الفلسطيني على التاريخ والإنسان والجغرافيا… قامت الصهيونية على "المنفى المختلق"، بينما الفلسطينيون هم أبناء هذه الأرض الذين لم يغادروها يوما.

اليوم، ومع اعتراف أصوات إسرائيلية نفسها بزيف أسطورة المنفى، تتأكد حقيقة طالما حاول الاحتلال دفنها: أن فلسطين ليست مسرح أساطير، بل وطنا لشعب حي، وإن الصهيونية مشروع استيطاني لا يملك من التاريخ إلا ما اختلقه، ولا من الشرعية إلا ما زورته القوة.