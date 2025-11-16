الميكونية.. فلسفة الإصرار وكسر القيود

لم تكن "ميكون" مجرد سفينة عابرة حملت على متنها متضامنين لكسر حصار غزة بعد ثمانية عشر عاما من الخنق والتجويع، بل كانت لحظة فارقة تحوّلت إلى رمز، ومن الرمز إلى فلسفة.

إنها لحظة ولادة "الميكونية" كفكرة، كمدرسة، وكصرخة في وجه الظلم والاحتلال.

الميكونية هي الإيمان بأن المخاطرة -مهما كانت كلفتها- أهون من الاستسلام لحياة محاصرة، وأن الخوف يجب ألا يتحوّل إلى قيد جديد يُضاف إلى قيود الاحتلال

الميكونية.. من الحدث إلى الفلسفة

ليست ميكون سفينة خشبية أبحرت متحدّية، بل هي تجسيدٌ لمعنى الإصرار في أبهى صوره.

إنها فلسفة تقول إن الحرية لا تُمنح من محتلّ، وإن الكرامة لا تُشترى في أسواق السياسة، بل تُنتزع انتزاعا بالإرادة والتضحية.

مدرسة في المقاومة

الميكونية ليست حدثا عابرا في سجلّ المقاومة الفلسطينية، بل هي مدرسة فكرية يمكن أن تُلهم حركات التحرر في العالم بأسره.

فهي تعلّمنا أن المقاومة ليست فقط رصاصة أو حجرا، بل قد تكون كلمة، أو رحلة بحرية، أو حتى فعلا رمزيا قادرا على زلزلة وعي العالم وكشف زيف الاحتلال.

الميكونية تجعل من التضامن العالمي أكثر من مجرّد شعار، وتبرهن أن الشعوب -مهما اختلفت أوطانها وأديانها- يمكن أن تتوحّد في وجه الظلم.

إن ميكون يجب ألا تبقى حبيسة الذاكرة، بل ينبغي أن تتحوّل إلى إطار فكريّ ملهم، إلى فلسفة تُدرّس في أدبيات المقاومة

الرسالة الإنسانية

الميكونية تقول للشعوب المحاصَرة: "لا تيأسوا"، وتقول للأنظمة المستبدة: "لن تدوم قبضتكم"، وتقول للعالم: "إن الحرية لا تعرف حدودا جغرافية".

إنها رسالة بأن المقاومة ليست خيارا طارئا، بل هي قدرٌ تُحتّمه طبيعة الصراع بين من يريد أن يفرض العبودية ومن يريد أن يعيش بكرامة.

نحو إرث نضاليّ جديد

من هنا، فإن ميكون يجب ألا تبقى حبيسة الذاكرة، بل ينبغي أن تتحوّل إلى إطار فكريّ ملهم، إلى فلسفة تُدرّس في أدبيات المقاومة، وإلى مدرسة تتعلّم منها الأجيال أن المخاطرة في سبيل الحرية أشرف من حياة مقيّدة بالحصار.

ميكون إذن ليست مجرد سفينة، بل هي فلسفة الإصرار وكسر القيود.

