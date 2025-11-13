سحر الشرق في الأدب الغربي!

"روحي مثل روح المسلم عندما يصلي، متجهة نحو الشرق" (نيكوس كازانتزاكيس، مذكراته).

لم يكن الشرق يوماً مجرد مكان على خارطة العالم، بل كان فكرةً ورمزاً وأسطورةً تتوارثها مخيلة الغرب جيلاً بعد جيل. فمنذ القرن الثامن عشر، حين بدأ الرحالة والمستشرقون يدونون مشاهداتهم، أصبح الشرق بالنسبة للأدباء الغربيين مرآة يعكسون فيها أحلامهم وخيباتهم، ومسرحاً للغموض والعشق والروحانية المفقودة في مدنهم الباردة.

منذ صباه في جزيرة كريت، حيث امتزجت رياح البحر بذكريات الأجداد، شعر كازانتزاكيس -الكاتب والفيلسوف اليوناني صاحب رواية "زوربا اليوناني"- بصوت الشرق يتردد في عروقه.. لم تكن أوروبا بقيمها الصارمة تفهمه؛ فهو كان يبحث عن شيء أعمق، عن روح تتحدث لغة الشمس والرمال والناس الذين يسيرون حفاة فوق تراب يحكي آلاف الحكايات.

لم يكن كازانتزاكيس وحده من سحَره الشرق؛ فمنذ القرن التاسع عشر، كان الأدباء الغربيون يرون في الشرق مرآةً لذواتهم المرهقة، وفضاءً تتنفس فيه أرواحهم بعيداً عن صخب المدن الصناعية

في مذكراته، يسرد رحلاته إلى الشرق: عن الأسواق الملونة، عن النساء اللواتي يحملن الماء على رؤوسهن، عن النخيل والجبال التي ترتفع كما لو كانت أعمدة الخيال. لم تكن هذه الصور مجرد مشاهد، بل كانت موسيقى تعزف إيقاعاً يلهبه ويثير فيه رغبة التوحد مع هذا العالم المختلف عن أوروبا.

لم يكن اهتمامه بالشرق فضولاً سطحياً، بل شغفاً عميقاً بالإنسانية التي يراها في حياة الناس البسطاء، وفي روح الثقافة العربية التي تجمع بين الجمال والغموض والبساطة. وجد في كلمات الشعراء العرب، وفي حكايات المدن القديمة، وفي الموسيقى والإيقاعات، مصدراً لا ينضب من الإلهام. الشرق بالنسبة له لم يكن جغرافيا فقط، بل تجربة حسية وروحية تجري في عروقه كما تجري المياه في الأنهار. ورغم أنه كتب بلغته اليونانية، فإن الشرق كان يرن في صوته وفكره.

يمكن القول إن شغف كازانتزاكيس بالعرب والشرق لم يكن مجرد اهتمام ثقافي، بل حاجة فكرية وعاطفية.. كان يسير في مسار الحياة كما يسير الزائر في سوق قديمة، ينظر حوله، يلمس، يتنفس، ويحتفظ بكل ما يلامس قلبه وعقله. كان الشرق بالنسبة له وطناً داخلياً، لا حدود له إلا حدود شغفه وحبه للحياة.

إعلان

لم يكن كازانتزاكيس وحده من سحَره الشرق؛ فمنذ القرن التاسع عشر، كان الأدباء الغربيون يرون في الشرق مرآةً لذواتهم المرهقة، وفضاءً تتنفس فيه أرواحهم بعيداً عن صخب المدن الصناعية. الشرق عندهم ليس مكاناً بعينه، بل حالة وجدانية تمثل الجمال الأول والبساطة التي سبقت تعقيد الحضارة.

إن ما سحر هؤلاء الأدباء لم يكن الشرق كجغرافيا فحسب، بل الشرق كفكرة نابضة بالمعنى: أرض الصمت والتأمل والبحث عن سر الوجود

البطولة والأسطورة

كتب الشاعر الفرنسي فيكتور هوغو ديوانه الشهير "الشرقيات" عام 1829، فأصبح من أبرز المروجين لصورة الشرق، وجعل منه سماءً تفيض بالشمس والدماء والحب. والغريب أن هوغو خطّ ديوانه وهو لم يغادر أوروبا، ومع ذلك امتلأ شعره بصور المآذن والصحراء والفرسان والخيول العربية، كما لو أنه يعيش في قلبها.

أما اللورد بايرون، فكان يرى الشرق مهد الحرية، وفضاءً تتنفس فيه الأرواح بعيداً عن صرامة أوروبا الفيكتورية، فكتب عن نسائه وقصوره وصحرائه بلهجة العاشق والمتمرد معاً.

وفي ألمانيا، حلّقت روح غوته شرقاً نحو فارس حين كتب "الديوان الغربي الشرقي" مستلهماً الشاعر حافظ الشيرازي، في واحدة من أجمل محاولات المصالحة بين الحضارتين. كان غوته يرى الشرق ليس نقيض الغرب، بل روحه المكملة، وأن الشعر قادر على أن يكون جسراً بينهما. ففي ديوانه، استلهم أشعار حافظ وبنى منها جسراً من الحب والمعرفة بين عالمين ظنّ الناس أنهما متباعدان. قال غوته إن الشرق والغرب لا يمكن أن يفترقا، لأن "الإنسانية" تسكن كليهما.

ومع مطلع القرن العشرين، تغيّر وجه الشرق في الأدب الغربي.. لم يعد مجرد مكان غريب وجميل، بل أصبح منبعاً للحكمة ومأوى للروح التائهة في صخب الحداثة.

وما زال أدباء العصر الحديث يُفتنون بالشرق كرمز للصفاء والتوازن والرحلة الداخلية؛ ففي رواية "الخيميائي" لباولو كويلو، يتحول الشرق إلى بوصلة روحية تقود الإنسان نحو "أسطورته الشخصية"، حيث كل طريق هو طريق إلى الذات.

إن ما سحر هؤلاء الأدباء لم يكن الشرق كجغرافيا فحسب، بل الشرق كفكرة نابضة بالمعنى: أرض الصمت والتأمل والبحث عن سر الوجود. وربما لهذا، كلما أرهق الغرب نفسه بضجيج الحضارة، عاد إلى الشرق في الحكاية أو القصيدة أو الحلم.

يبقى الشرق في الأدب الغربي كالنجم البعيد: يلمع في سماء الخيال، ولا يمكن إدراكه كاملاً؛ لقد كان مرآة تعكس توق الإنسان إلى ما هو أبعد من المادة. وهكذا سيظل "سحر الشرق" شاهداً على حاجة الروح إلى التوازن بين العقل والخيال؛ هو حلم الإنسانية بالمعنى.. كلما تعب الغرب من العقلانية والسرعة والضجيج، عاد إلى الشرق في الكتابة كما يعود العطشان إلى النبع.

الشرق الحقيقي ليس خيالاً غربياً ولا ظلاً لغيره، بل حالة روحية وثقافية حية، كلما حاول العالم أن ينساه عاد من رماده أكثر صفاءً ودهشة

الشرق بين الافتتان والانبهار

لكن، أما زال الشرق يمتلك سحره الخاص، أم أصبح بدوره مفتوناً بالغرب؟

لقد كتب الغربيون عن الشرق كمن يكتب عن حلم بعيد، بينما كتب كثير من أبناء الشرق عنه كمن يكتب عن ماضٍ ضائع. وأحياناً يبدو أن الشرق لم يعد يثق بمرآته، وأنه يحتاج إلى عين غربية تراه ليصدق أنه جميل. هنا يكمن جوهر الأزمة: حين يتحول السحر إلى انعكاس خارجي بدل أن يكون نوراً من الداخل… ومع ذلك، لم يخلُ الأدب العربي من أصوات واثقة استردت هذا السحر بطريقتها.

إعلان

كتب نجيب محفوظ عن القاهرة لا كمدينة متعبة، بل كعالم يفيض بالحكمة والأسطورة. واحتفى جبران خليل جبران بالروح الشرقية مؤمناً بأن الشرق "قلب العالم" النابض بالإيمان والشعر. وذهب طه حسين إلى فرنسا ليعود بوعي جديد يدافع عن التراث، لا ليتغنى به، بل ليقرأه بعين نقدية محبة. أما إدوارد سعيد ففكك فكرة "الاستشراق" وأعاد للشرق حقه في أن يروي قصته بنفسه. هؤلاء جميعاً كتبوا ليقولوا إن الشرق لا يُختزل في نظرة أو أسطورة أو حنين.

الشرق الحقيقي ليس خيالاً غربياً ولا ظلاً لغيره، بل حالة روحية وثقافية حية، كلما حاول العالم أن ينساه عاد من رماده أكثر صفاءً ودهشة.

كتب طه حسين عن باريس بعيون مفتونة بحرية الفكر، وجعل من الغرب نموذجاً للتنوير، حتى بدا كأنه يطلب من الشرق أن يتخلى عن سحره القديم

حين نظر الشرق إلى الغرب

في مقابل ذلك السحر الذي شدّ الغرب نحو الشرق، كان كثير من أدباء الشرق يحدّقون بانبهار نحو الغرب، وكأنهم وجدوا فيه صورة المستقبل الموعود. منذ بدايات النهضة العربية، سافر الأدباء والمفكرون إلى أوروبا، فعاد بعضهم مسحوراً بعقلها وعلمها، ناسياً أن في الشرق ما يوازيهما عمقاً وإن اختلف شكلاً.

كتب طه حسين عن باريس بعيون مفتونة بحرية الفكر، وجعل من الغرب نموذجاً للتنوير، حتى بدا كأنه يطلب من الشرق أن يتخلى عن سحره القديم. وعبّر العقاد والمازني في بعض مراحل حياتهما عن إعجاب بالمدنية الغربية التي تنظم الحياة وتقدس العقل. أما سلامة موسى، فقد ذهب أبعد من ذلك، فدعا صراحة إلى "تغريب" الفكر العربي، مؤمناً بأن الخلاص يكمن في الاقتداء بالغرب لا في العودة إلى التراث.

لكن في خضم هذا الانبهار، نسي كثيرون أن الغرب نفسه كان يبحث في الشرق عمّا فقده من روح وشاعرية، كما نسوا أيضاً أن الشرق هو الذي ألهم غوته وهيسّه وكازانتزاكيس، وأن حضارته لا تقل عمقاً عن حضارة أوروبا التي سحرته.

وهكذا تبدو العلاقة أحياناً كمرآة مقلوبة: الشرق مأخوذ بعقل الغرب، والغرب مأخوذ بروح الشرق، وكل منهما يرى في الآخر ما افتقده في نفسه.