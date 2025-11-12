نور الدين زنكي: دروس قيادية في الحس بالمسؤولية

من صفات القيادة في شخصية نور الدين زنكي: الشعور بالمسؤولية

تولَّد عن ورع نور الدين وتقواه إحساسٌ شديد بالمسؤولية، وظهر ذلك في جميع أعماله وسلوكياته. فالخشية من الله تعالى تجعله دائماً في موقع محاسبة نفسه ومراقبتها، حتى لا تتجاوز إلى ما يُغضب الله؛ فهو يعتبر نفسه مسؤولاً أمام الله عن كل ما يتعلق برعيته، وكل ما يتعلق ببلاد المسلمين ودمائهم وحقوقهم، حتى لو كانوا من غير رعيته. فإذا كان باستطاعته مساعدتهم فهو مسؤول إن قَصَّر في تقديم تلك المساعدة.

خرج إليه أهل دمشق وكثير من أجنادها، بعدما قرر عدم مهاجمتها عنوةً كراهيةً لسفك دماء المسلمين، والتقى بعددٍ من الطلاب والفقراء والضعفاء فلم يخِب أحدٌ من قاصديه

يظهر هذا الفهم الشامل للمسؤولية في رسالة نور الدين محمود إلى إيلدكز، أمير أذربيجان وأرمينية وهمذان والري، جواباً على رسالته التي يطلب فيها من نور الدين عدم احتلال الموصل ويتهدده بأنه لا سبيل له إليها. قال نور الدين للرسول: «قل لصاحبك: أنا أرحم ببني أخي (يعني: سيف الدين غازي) منك، فلمَ تُدخل نفسك بيننا؟ وعند الفراغ من إصلاحهم يكون الحديث معك عند باب همذان، فإنك قد ملكت نصف بلاد الإسلام، وأهملت الثغور حتى غَلَبَ الحرج عليها، وقد بليت أنا وحدي بأشجع الناس -الفرنج- فأخذت بلادهم وأسرت ملوكهم، فلا يجوز لي أن أتركك على ما أنت عليه، فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت من بلاد الإسلام وإزالة الظلم عن المسلمين».

كان نور الدين يشعر بأن الأمانة الملقاة على عاتقه لا ينبغي أن تضيع هباءً، وبأن دم المسلم لا يجوز أن يُهدر، ولا أن تُهان الكرامة الإسلامية، ولا أن تُغزى الأرض الإسلامية أو تُقتطع. فعندما عَلِم في عام 544هـ/1149م بتحالف الصليبيين قال: «لا أنحرف عن جهادهم». ومع ذلك كان يكفُّ أيدي أصحابه عن العبث والإفساد في البلاد، ويحسن الرعاية بالفلاحين، ويخفف عنهم ما استطاع، فاكسبه ذلك عطف وتأييد جماهير دمشق وسائر البلاد التابعة لها، فراحوا يدعون له بالنصر.

كتب إلى زعماء دمشق: «إنني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طالباً لمحاربتكم، وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين بأن الفلاحين أُخذت أموالهم وسُبيت نساؤهم وأطفالهم بيد الفرنج، وانعدام الناصر لهم. فلا يسعني مع ما أعطاني الله -وله الحمد- من الاقتدار على نصرة المسلمين، وجهاد المشركين، وكثرة المال والرجال أن أقعود عنهم والانتصار لهم؛ مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذبّ عنها، والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج على محاربتي، وبذلكم لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعبة ظلماً وتعدياً عليهم، وهذا ما لا يرضي الله تعالى ولا أحداً من المسلمين».

وفي العام التالي خرج إليه أهل دمشق وكثير من أجنادها، بعدما قرر عدم مهاجمتها عنوةً كراهيةً لسفك دماء المسلمين، والتقى بعددٍ من الطلاب والفقراء والضعفاء فلم يخِب أحدٌ من قاصديه. وقد أصر نور الدين طيلة الفترة التالية على عدم القيام بهجوم على المدينة تحرُّجاً من قتل المسلمين، وقال: «لا حاجة إلى قتل المسلمين بأيدي بعضهم بعضاً، وأنا أرفِّههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين». فهو يعلم جيداً أن الأمة إذا قتلت نفسها فسهلت على العدو، وإذا قدرت على حفظ دمها فقدّمته رخيصاً في مجاهدة هذا العدو — معادلة واضحة تفسر لنا الكثير من هزائم الأمم وانتصاراتها على السواء.

ومن ثم كانت عادة نور الدين، كما يقول أبو شامة، «أنّه لا يقصد ولاية أحد من المسلمين إلا ضرورة، إما ليستعين على قتال الفرنج، أو للخوف عليها منهم، كما فعل بدمشق ومصر وغيرها». لقد كان الدم عنده عظيماً، لما جُبل عليه من رأفة ورحمة وعدل.