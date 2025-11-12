مكتبتك الشخصية: من أين تبدأ وكيف تختار أفضل الكتب؟

إن إنشاء مكتبة شخصية لا يكتمل بأن تزور، مع محفظتك، شارع المكتبات أو تلاحق معارض الكتب؛ فالأمر رحلة طويلة ومعقدة. كما أن شراء الكتب لا يكون باقتناء ما وقعت عليه عينك، فجذبك غلافه وراق لك عنوانه، أو وجدته في قسم التخفيضات؛ بل هو مشوار ممتدّ من التتبّع والتخيّر، وكل كتاب تقتنيه له قصة تحكي سبب امتلاكه، وإلا غدت مكتبتك عشوائية تشبه دكان بيع الكتب. فما الطريقة الصحيحة لتأسيس مكتبة شخصية؟

لا يخفى على القارئ أن لعمليات التسويق والترويج أثراً في مشترياته، وأن أسماء الكتب وألوانها وأغلفتها تلعب دوراً في التأثير عليه؛ لذا حاول أن تحدد الدافع لاختيار كتبك قبل دفع ثمنها.

لا تشترِ كتاباً لأن الجميع اشتراه، بل اشترِ الكتاب الذي تحتاج إليه. وتأكد: أكان اختيارك بمحض إرادتك أم نتيجةً للدعاية المكثفة؟ ولا تشترِ كتاباً مشهوراً طُبع على غلافه «الأكثر مبيعاً»؛ فهي حيلة تسويقية، والكتاب الجيد لا يحتاج إلى التباهي بعدد نسخه المباعة. ولا تشترِ كتاباً بناءً على اسمه اللافت؛ فكم من عنوان ضخم يخفي وراءه محتوى ضحلاً.

نوّع في مصادر معرفتك، فلا تكتفِ بالكتب العربية، وإذا أردت التعرف على ثقافة بلدان أخرى فابحث في مطبوعات كتّابها، وإن رغبت في توسيع مدارك تفكيرك فعليك بكتب النقد

وإن تساءلت: من أين تبدأ؟ وما الكتب الأجدر بالاقتناء؟ فارجع إلى نفسك وفكر: عن أي علم تبحث، وفي أي مجال تريد أن تتعمق؟ على ألا تخلو مكتبتك من:

كتاب تفسير مبسط، بأسلوب تفهمه.

كتاب حديث، تقطف منه الحكمة من جوامع كلم سيد المرسلين ﷺ.

كتاب فقه ميسر، يبحث في المسائل الأساسية التي تحتاج إليها، كالطهارة والصلاة والصيام.

كتاب سيرة، يروي قصة حياته ﷺ وسيرة صحابته.

فهذه الكتب مما لا تقوم المكتبة إلا به، وهي كتب مرجعية، إذ ليست للقراءة مرة واحدة.

ثم توسع بعد ذلك حسب اهتمامك في علم الاجتماع أو التاريخ أو الفلسفة أو الأدب بقدر ما تشاء، وحرصك على اقتناء كتب الرقائق والتزكية بقدر ما تسمح به ميزانيتك؛ فإن النفس تفتر وتتراخى وتتكاسل، وهذه الكتب تعيد ضبط توازن إيمانك وروحك. واهتم بالكتب الفكرية أكثر مما سواها؛ فهي التي تسلط الضوء على الواقع ومشكلاته وحلوله بعقل واعٍ ناضج متفحّص.

ولا تنسَ نصيبك من العلوم الأخرى، واختر كتاباً واحداً -على الأقل- يُطلعك على مبادئها ويدخلك إلى عالمها؛ فاقتنِ كتاباً في الاقتصاد، وآخر في الفلك، وكذلك في الطب والتربية والسياسة. ولا تحصر مكتبتك في الكتب الأدبية فقط، واجعل فيها زاوية للعلوم الطبيعية، فاختر كتاباً في الفيزياء، ومثله في الكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء، حتى وإن كانت مجلات.

ونوّع في مصادر معرفتك، فلا تكتفِ بالكتب العربية، وإذا أردت التعرف على ثقافة بلدان أخرى فابحث في مطبوعات كتّابها، وإن رغبت في توسيع مدارك تفكيرك فعليك بكتب النقد؛ فهي تبحث في وجهات نظر جديدة تختلف عما اعتاد عليه القارئ العادي. ولا تنسَ أن تضم إلى مكتبتك مجموعة شعرية ومعجماً وأطلساً للعالم، لتكون مكتبتك شاملة لكل العلوم.

لا تشترِ كتاباً دون تصفح فهرسه والاطلاع على محتواه، ومعاينة أسلوب كاتبه في أكثر من فقرة؛ لئلا تُصاب بالخيبة وينتهي به المطاف في الرف الأسفل من المكتبة دون قراءة

الشروط الأساسية لشراء كتاب

احرص على التحقق من جودة الطبعة، فلا يغرك انخفاض ثمن كتاب فتسارع إلى اقتنائه دون التأكد من كونه نسخة أصلية؛ فثمن النسخ المزورة مغرٍ، ولكن جودتها أدنى، ولئن قلَّ عدد كتبك خيرٌ لك من الإكثار منها بطبعات مزورة ضعيفة لا تلبث أن تتصدع وتتلف بعد قراءتها. كما أن اقتناءها يُعدّ من باب التشجيع على السرقة، والعلم الذي تحوزه منها يشوبه شَوب؛ لأنه أُخذ بغير حق.

ولا تبخس ثمن كتاب تريده، ولا تقارن ثمنه بثمن غيره من المشتريات؛ فهناك كتب تُشترى بالذهب، ومهما دفع المرء ثمناً لها يبقى مديناً لمؤلفها.

ولا تشترِ كتاباً دون تصفح فهرسه والاطلاع على محتواه، ومعاينة أسلوب كاتبه في أكثر من فقرة؛ لئلا تُصاب بالخيبة وينتهي به المطاف في الرف الأسفل من المكتبة دون قراءة. ولا تشترِ كتاباً لا يضيف إلى مكتبتك فائدة؛ فكثير من الكتب الحديثة ليست سوى تكرارٍ للمعلومة بأساليب مختلفة.

وخذ بعين الاعتبار حجم الخط، ولون الورق وملمسه، ونوع الطباعة؛ لأن الكتاب الذي يُجهدك أثناء قراءته لن تكمله.

اسأل من تثق بذائقتهم الأدبية والفكرية عن أفضل الكتب التي قرؤوها، وضمّها إلى لائحتك. وحين تتاح لك فرصة الشراء، عد إلى قائمتك، وتصفح كل كتاب على حدة

كيف تتعرف على الكتب؟

احرص على متابعة الصفحات التي تعنى بالحديث عن الكتب القيّمة، واجمع أسماء الكتب التي يرشحونها لقارئٍ بمثل ذوقك ومستواك.

دوّن أسماء الكتب والكتّاب التي تمر معك أثناء القراءة؛ فكثير من الكتب النافعة وجدتها في هوامش كتب أخرى.

ابحث في كتب التراث والكلاسيكيات؛ ففيها من اللغة أجملها، ومن المشاعر أصدقها، ومن العلم خلاصته.

احفظ أسماء الكتّاب الذين يروقك أسلوبهم، لتطلع على جديد أعمالهم.

تتبّع منشورات دور النشر التي تحب مطبوعاتها، واجمع أسماء الكتب التي أثارت اهتمامك وضعها على لائحة ما ستطّلع عليه.

اسأل من تثق بذائقتهم الأدبية والفكرية عن أفضل الكتب التي قرؤوها، وضمّها إلى لائحتك. وحين تتاح لك فرصة الشراء، عد إلى قائمتك، وتصفح كل كتاب على حدة.

واجعل لكل كاتبٍ أعجبك أسلوبه وفكره كتاباً واحداً على الأقل، لتحصي أصحاب التأثير في عقلك.

إذا وجدت قارئاً انحصرت كتبه في المطبوعات ذات الشهرة الرنانة، فخذ بيده، ودله على كتبٍ قيّمة تصحح مساره القرائي، وعرّفه على الكتّاب الذين ينسجون من الكلمات حُلة أدبية ومساراً فكرياً راقياً

كيف تنتفع بالكتب التي جمعت؟

احرص على توزيعها في أماكن جلوسك واستراحتك، سواء في البيت أو في مقر العمل، ولا تكتفِ بمراقبة تزايدها والافتخار برصّها جنباً إلى جنب؛ فالمكتبة بفائدتها، لا بكونها ديكوراً مكمّلاً لأثاث المنزل.

لا تعامل الكتاب على أنه تحفة للعرض في متحف؛ لأن المنفعة هي الغرض الأساسي من الكتب. فأي طريقة تحقق لك الفائدة فاتبعها، سواء بلصق علامات على مواضع الفائدة، أو بتظليل ما أعجبك، أو بالكتابة على الهوامش.

لا تتردد في إعادة قراءة كتاب قيّم؛ ففي القراءة الثانية فائدة أعمق.

واعلم أن مكتبة الفرد شاهدة على تطور عقله؛ فمن خلال تتبع تاريخ مقتنياته تتعرف على سلم ارتقائه. فإذا وجدت قارئاً انحصرت كتبه في المطبوعات ذات الشهرة الرنانة، فخذ بيده، ودله على كتبٍ قيّمة تصحح مساره القرائي، وعرّفه على الكتّاب الذين ينسجون من الكلمات حُلة أدبية ومساراً فكرياً راقياً.

وقد قال عبد الجبار الرفاعي: «المكتبة أحد مكونات الهوية الشخصية، وأرشيف ذكريات من أنشأها»… فاحرص على أن تكون هويتك ذات طابع فكري، وذكرياتك ذات روحٍ ثقافية.