توقعات أسعار الذهب 2026: هل يتجاوز 4500 دولار للأونصة؟

الذهب بين 3000 و4500 دولار للأونصة

تحول بنيوي في النظام النقدي أم موجة سعرية عابرة؟ قراءة في أفق 12 إلى 24 شهرًا

لم يعد السؤال الرئيسي في أسواق الذهب: أترتفع الأسعار أم تنخفض؟ بل أصبح السؤال الأعمق والأكثر إلحاحًا اليوم هو: أي مستوى سعري يعكس حقيقة الدور الجديد للذهب في النظام المالي العالمي؟ وإلى أي مدى يمكن للأسواق أن تذهب في إعادة تسعير هذا الدور خلال العامين المقبلين؟

خلال فترة وجيزة نسبيًا، انتقل الذهب من موقع الملاذ التكميلي في أطراف المحافظ الاستثمارية إلى موقع الأصل الاحتياطي غير السيادي، الذي تعيد حوله البنوك المركزية -خصوصًا في الاقتصادات الناشئة- هندسة احتياطياتها بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على السندات المقومة بالدولار.

هذا التحول البنيوي هو الخلفية الحقيقية لكل النقاش الدائر اليوم حول مستويات 3000–3500 دولار للأونصة، كما يفسر جرأة بعض المراكز البحثية والبنوك الدولية في طرح سيناريوهات تمتد إلى 4000–4500 دولار، بل حتى مشارف 5000 دولار في عام 2026م.

لحظة استثنائية في تاريخ الذهب.. أرقام لا تشبه الدورات السابقة

أداء سعري غير مسبوق منذ أزمة النفط في السبعينيات:

في أكتوبر/تشرين الأول 2025م، اخترق الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى تاريخيًا، مسجلًا قممًا قرب 4170–4218 دولارًا، بارتفاع يفوق 50–60% منذ بداية العام، ليكون في طريقه إلى أقوى أداء سنوي منذ طفرة عام 1979م المرتبطة بأزمة النفط والتضخم العالمي.

يدور متوسط السعر منذ مطلع 2025 حول 3280 دولارًا، بينما تتوقع استطلاعات "رويترز" لخبراء ومتعاملين أن يبلغ متوسط السعر في 2026 نحو 4275 دولارًا للأونصة. وهذه أول مرة يتجاوز فيها المتوسط السنوي المتوقع حاجز 4000 دولار؛ ما يعني أن الأمر ليس “طفرة يومية” ولا انفجارًا لحظيًا، بل تحول في مستوى التوازن السعري ذاته.

الطلب الفعلي.. أرقام قياسية رغم الأسعار القياسية:

يقدم تقرير مجلس الذهب العالمي (Gold Demand Trends Q3 2025) لوحة كمية دقيقة:

بلغ إجمالي الطلب الفصلي (بما في ذلك استثمارات OTC) 1313 طنًا في الربع الثالث من عام 2025، وهو أعلى إجمالي فصلي في السلسلة التاريخية المتاحة.

كان الطلب الاستثماري (صناديق المؤشرات + السبائك والعملات) هو المحرك الرئيس.

صناديق الذهب المتداولة أضافت نحو 222 طنًا.

حافظت سبائك الذهب وعملاته على طلب يفوق 300 طن للربع الرابع على التوالي (316 طنًا تقريبًا).

بلغت القيمة الدولارية للطلب في الربع نفسه نحو 146 مليار دولار، بزيادة تقارب 44% على أساس سنوي، رغم تراجع الطلب على المشغولات الذهبية بنسبة ملحوظة.

بعبارة أخرى، الارتفاع غير العادي في السعر لم يقتل الطلب، بل أعاد تشكيله من مشغولات استهلاكية إلى ذهب استثماري واحتياطي.

كشف استطلاع "احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية 2025″، الذي أجراه مجلس الذهب العالمي، عن تغير نوعي في عقلية مسؤولي الاحتياطيات؛ إذ ترى نسبة متزايدة من البنوك المركزية أن دور الذهب في الاحتياطيات سيزداد خلال السنوات الخمس المقبلة

الذهب كأصل احتياطي غير سيادي.. كيف تعيد البنوك المركزية كتابة قواعد اللعبة؟

موجة شراء رسمية تاريخية:

على مدى ثلاث سنوات متتالية، سجل صافي مشتريات البنوك المركزية للذهب أكثر من 1000 طن سنويًا، وهي وتيرة لم تُسجل منذ بدء الرصد الحديث للبيانات.

في الربع الثالث من 2025 وحده اشترت البنوك المركزية 220 طنًا صافياً، بزيادة 28% عن الربع السابق، ليصل صافي المشتريات منذ بداية العام إلى نحو 634 طنًا حتى نهاية الربع الثالث، رغم تباطؤ طفيف عن الرقم القياسي للعام السابق.

تشير تقديرات أخرى إلى أن البنوك المركزية اشترت 444 طنًا حتى نهاية أغسطس/آب 2025، مع استمرار بنك بولندا الوطني في تصدر قائمة المشترين، وسعيه إلى رفع حصة الذهب إلى 20–30% من احتياطياته الدولية.

ما وراء الأرقام.. دوافع الشراء الرسمي:

كشف استطلاع "احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية 2025″، الذي أجراه مجلس الذهب العالمي، عن تغير نوعي في عقلية مسؤولي الاحتياطيات؛ إذ ترى نسبة متزايدة من البنوك المركزية أن دور الذهب في الاحتياطيات سيزداد خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودوافعهم لا تتعلق فقط بـ"تنويع العائد"، بل ترتكز أساسًا على:

التحوط من مخاطر الائتمان السيادي على السندات.

التحوط من مخاطر العقوبات وتجميد الأصول المقومة بالدولار أو اليورو.

الرغبة في امتلاك أصل لا يمكن لطرف واحد أن يتحكم فيه بقرار منفرد.

إضافة إلى ذلك، يشير تحليل مجلس الذهب العالمي إلى أن نحو 66% من مشتريات البنوك المركزية في بعض الفصول لا تُعلن في حينها، وإنما تظهر لاحقًا ضمن بيانات متأخرة؛ ما يعني أن الطلب الرسمي “المعلن” لا يعكس الصورة الكاملة.

الذهب في صورة "ميزانية عمومية عالمية": إذا جمعنا بين:

بيانات احتياطيات الذهب الرسمية (آلاف الأطنان).

الأسعار الحالية حول 4000 دولار للأونصة.

وحجم الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي بحسب بيانات صندوق النقد الدولي (COFER)،

فإن تقديرًا تحكيميًا معقولًا يشير إلى أن القيمة السوقية لذهب البنوك المركزية باتت تقترب من ربع القيمة الإجمالية للاحتياطيات العالمية (ذهب + عملات)، مع اتجاه صعودي واضح.

هذه النقلة (من كسر بسيط إلى ربع المنظومة) تجعل الذهب أقرب إلى أن يكون “عملة موازية صامتة” داخل النظام، لا مجرد أصل جانبي.

كلما ارتفع هذا "المؤشر" -ولو تقديريًا- زاد استعداد الأسواق لدفع علاوة نظامية (Systemic Premium) على الذهب، تتجاوز ما تفسره معادلة "التضخم + الفائدة" بمفردها

من نموذج (التضخم + الفائدة) إلى نموذج "تشظي النظام النقدي"

حدود النماذج الكلاسيكية: لطالما اعتمدت النماذج الأكاديمية الكلاسيكية في تسعير الذهب على ثلاثة محاور رئيسة:

التضخم الفعلي والمتوقع.

العوائد الحقيقية على السندات الحكومية طويلة الأجل (خصوصًا سندات الخزانة الأميركية المحمية من التضخم – TIPS)،

قوة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى.

هذه النماذج كانت ناجعة في تفسير فترات طويلة من تاريخ الذهب، لكن خلال الموجة الحالية نرى:

استمرار العوائد الحقيقية في المنطقة الإيجابية، وإن كانت أقل من ذروتها.

عدم انهيار الدولار بالكامل، رغم ضعفه النسبي وتزايد التوترات التجارية.

ومع ذلك، يسجل الذهب قممًا متتالية ويخترق مستويات كانت مشروطة سابقًا بعوائد حقيقية سلبية.

"مؤشر تشظي النظام النقدي" كمحرك جديد: يمكن قراءة ما يحدث اليوم عبر مفهوم تحليلي مركب يمكن تسميته "مؤشر تشظي النظام النقدي" (Monetary Fragmentation Index – MFI)، وهو في جوهره مجموعة من الإشارات:

ثبات نسبي في حصة الدولار من الاحتياطيات الرسمية اسمياً، لكن مع تزايد الاعتماد على الذهب كعامل موازن.

اتساع دائرة استخدام عملات بديلة أو أنظمة تسوية ثنائية خارج نطاق الدولار.

تصاعد الاعتماد على الذهب كتحوط ضد مخاطر تسييس النظام المالي (عقوبات، تجميد أصول، حروب عملات).

كلما ارتفع هذا "المؤشر" -ولو تقديريًا- زاد استعداد الأسواق لدفع علاوة نظامية (Systemic Premium) على الذهب، تتجاوز ما تفسره معادلة "التضخم + الفائدة" بمفردها. بصياغة أخرى، بات الذهب يسعر عدم اليقين حول صلاحية قواعد اللعبة نفسها، لا مجرد سوء إدارة ظرفية للنقد أو الفائدة.

