الدفع الإلكتروني في العراق.. سلاح ضد الفساد

العراق يودّع "الكاش"… كيف يقتل الدفع الإلكتروني فساد الموظفين والبيروقراطية؟

في قلب منطقة حيوية ومحورية، يخطو العراق اليوم خطواتٍ متسارعة نحو مستقبلٍ يعيد فيه تعريف علاقته بالمال والإدارة والحوكمة. لم يعد الحديث عن التحول الرقمي ترفًا فكريًا، بل أصبح ضرورةً إستراتيجية وسلاحًا أساسيًا في معركة البلاد الطويلة ضد اثنين من أعتى خصومه: الفساد المستشري والبيروقراطية المعرقلة.

إن حملة الحكومة العراقية لتفعيل الدفع الإلكتروني وأتمتة الخدمات لا تمثل مجرد تحديثٍ تقني، بل هي ثورة هادئة تهدف إلى بناء أسس اقتصادٍ أكثر شفافية وعدالة وكفاءة.

وداعًا للكاش: ثورة الدفع الإلكتروني

على مدى عقودٍ طويلة، هيمن التعامل النقدي (الكاش) على مفاصل الاقتصاد العراقي، مما خلق بيئةً مثاليةً لنمو الفساد والتهرب الضريبي وغسل الأموال؛ فالأموال غير المسجَّلة التي تنتقل من يدٍ إلى يدٍ لا تترك أثرًا يمكن تتبعه، مما يسهل عمليات الرشوة والابتزاز ويغذي الاقتصاد الموازي.

إدراكًا لهذه الحقيقة، اتخذت الحكومة العراقية، بقيادة البنك المركزي، قراراتٍ حاسمة وُصفت بالجريئة، أبرزها إلزام جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما في ذلك محطات الوقود والمتاجر الكبرى والمطاعم والصيدليات، بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني (POS).

هذا القرار لا يهدف فقط إلى مواكبة التطور المالي العالمي، بل يسعى إلى تحقيق أهدافٍ أعمق وأكثر تأثيرًا، من أبرزها:

تعزيز الشفافية: كل عملية دفعٍ إلكتروني هي عمليةٌ مسجَّلة وموثَّقة، ما يجعل حركة الأموال قابلةً للتدقيق والمراقبة، ويضيّق الخناق على أي محاولاتٍ للفساد أو التلاعب المالي. فعندما يدفع المواطن رسوم خدمةٍ حكومية إلكترونيًا، يذهب المال مباشرةً إلى خزينة الدولة، متجاوزًا حلقات الموظفين الوسطاء التي كانت تشكل بؤرًا للفساد.

أتمتة الخدمات: تفكيك حصون البيروقراطية

بالتوازي مع ثورة الدفع الإلكتروني، تمضي الحكومة قدمًا في مشروع أتمتة الخدمات الحكومية، الذي يُعد ضربةً قاصمة للبيروقراطية التي طالما أعاقت مصالح المواطنين وبيئة الأعمال؛ فالمعاملات الورقية المعقدة، والتوقيعات المتعددة، والتنقل بين الدوائر المختلفة، لم تكن مجرد مضيعةٍ للوقت والجهد، بل كانت تمثل "نقاط ابتزاز" يستغلها ضعاف النفوس.

اليوم بدأت الصورة تتغير تدريجيًا.. فمن خلال منصاتٍ مثل بوابة "أور" الإلكترونية، أصبح بإمكان المواطنين والشركات إنجاز معاملاتهم عن بُعد، من تسجيل الشركات إلى دفع الفواتير والحصول على الوثائق الرسمية.

يسهم هذا التحول الرقمي في محاربة الفساد عبر:

تقليل الاحتكاك المباشر: الأتمتة تقلل الحاجة إلى التواصل المباشر بين المواطن والموظف الحكومي، وهو ما يزيل فرصة طلب الرشوة أو "الإكرامية" لتسريع المعاملات.

إن أتمتة الأنظمة الجمركية، على سبيل المثال، عبر تطبيق نظام "الأسيكودا" العالمي، تساهم في توحيد الرسوم وتقليل التقديرات الشخصية للموظفين، مما يرفع من إيرادات الدولة، ويجعل بيئة الاستيراد والتصدير أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين.

إن التحول نحو الاقتصاد الرقمي في العراق ليس مجرد مشروعٍ تقني، بل هو جزءٌ لا يتجزأ من رؤيةٍ لبناء دولةٍ حديثة، تكون فيها الشفافية أساسًا، والكفاءة محركًا، وخدمة المواطن غايةً

تحديات وطموحات

لا شك أن هذا التحول الإستراتيجي يواجه تحدياتٍ كبيرة؛ فمقاومة التغيير من قبل المستفيدين من الوضع القديم، وضعف البنية التحتية للاتصالات في بعض المناطق، والحاجة إلى رفع مستوى الوعي والثقافة الرقمية لدى المواطنين، كلها عقباتٌ حقيقية. كما أن ضمان أمن البيانات والأنظمة ضد الهجمات السيبرانية يمثل أولويةً قصوى لنجاح هذه المنظومة.

ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية الواضحة، والمضي قدمًا في هذه الإصلاحات، يبعثان على التفاؤل.

إن التحول نحو الاقتصاد الرقمي في العراق ليس مجرد مشروعٍ تقني، بل هو جزءٌ لا يتجزأ من رؤيةٍ لبناء دولةٍ حديثة، تكون فيها الشفافية أساسًا، والكفاءة محركًا، وخدمة المواطن غايةً. إنها معركةٌ صعبة، لكنها معركةٌ يستحق العراق الفوز بها.