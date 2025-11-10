خطوة إلى الوراء.. قفزة إلى الأمام

التراجع البنّاء: حين تصبح الخطوة إلى الوراء نقطة انطلاق

في عالم يرفع شعارات التقدّم المستمر والاندفاع نحو الأمام بلا هوادة، كثيرًا ما يُساء فهم التراجع؛ إذ يُنظر إليه بوصفه هزيمة، أو ضعفًا في العزيمة، أو انسحابًا يعبر عن خوف دفين.

لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا وثراءً، فالتراجع ليس دائمًا تخليًا عن الهدف، بل قد يكون لحظة صمت قبل عاصفة من الإنجاز، وانحناءة مؤقتة أمام الريح تجنّب الإنسان الكسر والانكسار.

التراجع البنّاء هو ذلك القرار الواعي بالانسحاب خطوة إلى الوراء، لا لأن الإرادة انطفأت، بل لأن الرؤية تحتاج إلى إعادة ترتيب، والخطة إلى إعادة صياغة… إنه إعلان ضمني بأن العقل أعمق من أن يُستدرج إلى اندفاعٍ أعمى، وأذكى من أن يُستنزف في مسارٍ غير مثمر.

مشكلتنا في العالم العربي أننا ما زلنا نربط التراجع بالهزيمة، نعلّم أبناءنا أن المضي إلى الأمام مهما كان الثمن فضيلة مطلقة، بينما نغفل أن الانسحاب أحيانًا هو ذكاء إستراتيجي

بين الفلسفة والواقع

لم ينظر الفلاسفة القدامى إلى التراجع كضعف؛ فسقراط نفسه، حين قبل حكم الموت بهدوء، لم يكن منهزمًا، بل كان يخطو خطوة إلى الوراء ليمنح الإنسانية مثالًا خالدًا على قوة الفكرة.

وفي تراثنا الإسلامي، نجد أن مبدأ الهدنة في الحروب ليس استسلامًا، بل فسحة لإعادة التوازن ورسم إستراتيجية أكثر نضجًا، كما حدث في صلح الحديبية، الذي بدا في لحظته تراجعًا، لكنه مهد لانتصارات متتالية.

حتى في علم النفس الحديث، يُعتبر التراجع سلوكًا صحيًا حين يكون وسيلة لالتقاط الأنفاس. كارل يونغ وصف ذلك بعودة الأنا إلى أعماقها كي تستخرج من اللاوعي طاقة جديدة. فالإنسان ليس آلة تعمل بلا توقف، بل كائن يحتاج إلى إعادة تموضع كي يعاود التقدّم بقوة أكبر.

التراجع الواعي والتراجع اللاواعي

هنا لا بد من التفريق بين نوعين:

التراجع الواعي: قرارٌ مدروس، مثل لاعب شطرنج يتراجع عن حركة قد تؤدي إلى خسارة، فيعيد ترتيب القطع ليباغت خصمه لاحقًا بخطة أفضل.

التراجع اللاواعي: انسحاب نابع من الخوف من المستقبل، ومن عواقب التجربة قبل أن تبدأ… هذا النوع من التراجع هو هروب أكثر مما هو مراجعة، وهو الذي يرسّخ عقدة الفشل في النفس والمجتمع.

المطلوب إذن ليس التراجع في ذاته، بل وعينا به.. أن نسأل أنفسنا: أنتراجع لنَهرب، أم لنتأهّب لعودةٍ أقوى؟

أمثلة من الحياة..

في الرياضة: كم من بطلٍ عالمي انسحب من بطولة ليركّز على التعافي البدني والنفسي، ليعود بعدها ويحصد الذهب! الأسطورة مايكل جوردان، مثلًا، انسحب لفترة ثم عاد ليكتب صفحات جديدة في تاريخ اللعبة.

في السياسة: نيلسون مانديلا قضى 27 سنة في السجن، وهي أشدّ أشكال التراجع القسري، لكنه حوّلها إلى مدرسة للتأمل والصبر، فعاد ليقود بلاده نحو الحرية والمصالحة.

في الحياة اليومية: الموظف الذي يستقيل من وظيفة مرهقة لا يعني أنه فشل، بل ربما يفتح لنفسه باب مشروعٍ خاص يصبح أكثر نجاحًا واستقرارًا.

لا تجعل المجتمع يقنعك بأن التراجع هزيمة.. اسأل نفسك: أأتراجع لأهرب، أم لأبني عودةً أقوى؟ حينها فقط، يصبح التراجع نقطة انطلاق، لا محطة انكسار

النقد الاجتماعي

مشكلتنا في العالم العربي أننا ما زلنا نربط التراجع بالهزيمة، نعلّم أبناءنا أن المضي إلى الأمام مهما كان الثمن فضيلة مطلقة، بينما نغفل أن الانسحاب أحيانًا هو ذكاء إستراتيجي.

المجتمعات المتقدمة تفهم هذا جيدًا.. اليابان، مثلًا، بعد دمار الحرب العالمية الثانية تراجعت سنواتٍ إلى الداخل، أعادت بناء نفسها اقتصاديًا وتعليميًا، ثم خرجت لتصبح قوة عالمية.

بينما دولٌ كثيرة في عالمنا لم تتقبل التراجع المؤقت، فأصرّت على الاندفاع في صراعات داخلية أو خارجية، وكانت النتيجة الانهيار بدل النهوض.

نحو ثقافة جديدة

علينا أن نعيد تعريف التراجع في وعينا الجمعي؛ فهو ليس عيبًا، بل فضيلة حين يكون مدروسًا. إنه أشبه بالرامي الذي يتراجع خطوة إلى الوراء ليُحسن إصابة الهدف، أو كالمزارع الذي يترك الأرض تستريح موسمًا ليعود في الموسم المقبل بمحصولٍ أوفر.

خاتمة ونصيحة

التراجع البنّاء ليس تنازلًا عن الأحلام، بل هو فنّ إدارتها. من الحكمة أن نملك الإرادة للتقدّم، لكن من النضج أن نملك الشجاعة لنتوقف حين يلزم.

نصيحتي للقارئ: لا تجعل المجتمع يقنعك بأن التراجع هزيمة.. اسأل نفسك: أأتراجع لأهرب، أم لأبني عودةً أقوى؟ حينها فقط، يصبح التراجع نقطة انطلاق، لا محطة انكسار.