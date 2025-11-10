العقد الضائع الذي علم الأمة التيسير!

من ضياع العقد إلى نزول التشريع: أثر المقتنيات الشخصية في صياغة الأحكام

بدأت القصة من حادثة بسيطة في ظاهرها، لكنها كانت بوابة تشريع خالد في حياة الأمة. فقد ضاع عقد السيدة عائشة رضي الله عنها في طريق البيداء، فأقام النبي ﷺ والناس معه في غير ماء ينتظرون العثور عليه، حتى نزلت آية التيمم في سورة المائدة، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (المائدة: 6).

وقد جاءت هذه الآية مؤكدة حكمًا كان قد شرع من قبل في سورة النساء، في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.

فآية المائدة جاءت لرفع التردد وتوسيع دائرة الرخصة، ليعلم الناس أن التيسير لا يمنع بسبب طبيعة السبب أو صغر شأنه. وقد تردد الصحابة في أول الأمر، إذ ظنوا أن فقدان الماء لأمر دنيوي كالبحث عن عقد لا يسوغ التيمم، حتى أنزل الله حكمه رحمة بالأمة، مؤكدًا أن الرخصة تشمل كل من عدم الماء، مهما كان سبب ذلك.

الموقف الذي بدأ بضياع عقد صغير انتهى ببيان أصل تشريعي عظيم: أن التيسير أصل ثابت في الدين، وأن الرحمة تشمل كل تفاصيل الحياة

وفي خضم ذلك المشهد الإنساني، برز موقف أبي بكر رضي الله عنه، وقد غلب عليه الانفعال الطبيعي حين رأى أن تصرفًا فرديًا عطل الناس جميعًا، فعاتب ابنته عائشة رضي الله عنها وهو يقول: «حبست رسول الله ﷺ والناس، وليسوا على ماء».

كان الموقف انعكاسًا لحرصه على المصلحة العامة، لكنه أيضًا صورة من التفاعل البشري الصادق حين يلتقي الجد بالرحمة. ومع ذلك لم يغضب النبي ﷺ، بل بقي هادئًا وسمحًا، حتى نزل الحكم الإلهي الذي حول الموقف من انفعال بشري إلى تشريع سماوي باقٍ.

لقد أوقف النبي ﷺ الجيش كله بحثًا عن عقد مفقود، في مشهد يجمع بين الحكمة والرحمة والرفق بمشاعر الإنسان. لم يتجاهل النبي ﷺ حاجة صاحبته، ولم يرَ في الموقف أمرًا تافهًا، بل احترم مشاعرها كما هي، لأن في احترام المقتنيات الشخصية حفظًا للكرامة الإنسانية، واعترافًا بأن ما يملكه الإنسان جزء من ذاته وامتداد لذكرياته وعواطفه.

وهنا يظهر الجانب الإنساني في التشريع، كما أشار ابن رجب الحنبلي (ت: 795هـ) رحمه الله؛ فالصحابة لم يجهلوا حكم التيمم، لكنهم توقفوا ظنًا أن الفقد لأمر دنيوي لا يبرر الرخصة. فجاءت آية المائدة لتقرر أن الرخصة لا تقاس بنوع السبب، بل بالحاجة نفسها، وأن الشريعة جاءت لترعى الإنسان في ضعفه وظروفه، لا لتضيق عليه.

تتكرر الصورة ذاتها في بيئات العمل حين يغير أحد المسؤولين أو الموظفين، فيزال ما يخصه من مكتبه أو تلقى أوراقه ومقتنياته قبل أن يبلغ أو يمهل لجمعها بنفسه

ومن هذا المنطلق يتجاوز الحدث بعده التاريخي ليغدو درسًا تربويًا واجتماعيًا خالدًا. فالقصة لا تروي ضياعًا ماديًا، بل تبين كيف تحتفي الشريعة بما يربط الإنسان بمقتنياته من حب وحنين وذكريات، وتجعل من هذا الشعور الإنساني مدخلًا للرحمة لا موضعًا للوم. فالمقتنيات ليست مجرد أشياء تستبدل، بل تحمل في داخلها رموزًا من الذاكرة والانتماء، تمتزج فيها العاطفة بالتاريخ الشخصي، وتكوّن جزءًا من هوية الإنسان واستمرارية علاقاته.

ومن هذا الفهم تنبثق قيمة تربوية في البناء الأسري والاجتماعي، تذكر الأزواج والأبناء وزملاء العمل بأن احترام مقتنيات الآخرين احترام لمشاعرهم وذكرياتهم. فكم من أب يحتفظ بمسبحة ورثها عن والده، أو بكتاب كتب إهداءً له أحد أعز أصدقائه، ثم تأتي زوجة أو ابن لا يدرك قيمة تلك الذكرى فيعبث بها أو يلقيها دون اكتراث!

أو أم تحتفظ بصور تذكارية لأسرتها، أو بقدور طبخ من بدايات حياتها الزوجية؛ فمهما تقادم الزمان أو تغيرت الظروف، تظل تلك الأشياء تربطها بذكريات أسرية عميقة حين كان أبناؤها مجتمعين حول الأطباق. فهي بالنسبة إليها ليست أدوات جامدة، بل رموز لعمر مضى ومشاعر حاضرة، ينبغي مراعاة قيمتها وعدم الاستخفاف بها.

وتتكرر الصورة ذاتها في بيئات العمل حين يغير أحد المسؤولين أو الموظفين، فيزال ما يخصه من مكتبه أو تلقى أوراقه ومقتنياته قبل أن يبلغ أو يمهل لجمعها بنفسه. هذه التصرفات التي تبدو بسيطة قد تجرح الكرامة، لأن ما يرمى ليس غرضًا ماديًا فحسب، بل أثر إنساني وتجربة عمر تعبر عن حضور الشخص وذكرياته وجهده.

في زمن تتبدل فيه الأشياء بسرعة، يصبح الحفاظ على رمزية الممتلكات نوعًا من الوفاء لا من التعلق، وتربية على رقة متزنة تجمع بين القلب والعقل، وبين الشعور والمسؤولية

إن احترام هذه الرموز الصغيرة يحفظ للبيوت سكينتها، وللمؤسسات هيبتها، ويعمق في النفوس شعور المودة والتقدير. فالمشاعر لا تصان بالكلمات فقط، بل بالاهتمام بما يعبر عنها من تفاصيل. ومن هنا يتجلى البعد التربوي في الموقف النبوي؛ فكما لم يتجاهل النبي ﷺ عقد عائشة رضي الله عنها، لا يجوز في الحياة الأسرية أو العملية أن تهمل مقتنيات الآخرين أو تحتقر بدعوى بساطتها، فلكل إنسان في مقتنياته حكاية تخصه وذكرى تعنيه.

وهكذا غدت هذه الحادثة الصغيرة في ظاهرها شاهدًا على عمق التشريع الإلهي، ومصدر إلهام تربوي يعلمنا أن الشريعة لا تنفصل عن التجربة اليومية للإنسان؛ فهي تبنى في واقع الحياة، في حركة الناس ومواقفهم ومشاعرهم، حيث تتحول الحاجات البسيطة إلى منطلقات لأحكام رحيمة تحفظ للإنسان مادته ومعناه.

ومع ذلك، فإن احترام المقتنيات لا يعني المبالغة أو الجمود أمام الأشياء، بل هو موقف وسطي بين التعاطف والوعي. فكما أن التهاون في مشاعر الآخرين يضعف الروابط الإنسانية، فإن الإفراط في التعلق بالماديات يثقل الروح ويشوه المعنى.

المطلوب أن نتعامل مع مقتنياتنا ومقتنيات غيرنا بوصفها رموزًا للعلاقة لا بدائل عنها؛ نكرمها دون أن نعبدها، ونحافظ عليها دون أن نقيد بها حياتنا.

وفي زمن تتبدل فيه الأشياء بسرعة، يصبح الحفاظ على رمزية الممتلكات نوعًا من الوفاء لا من التعلق، وتربية على رقة متزنة تجمع بين القلب والعقل، وبين الشعور والمسؤولية.