عامان في سجن الشمس: يوميات الإقامة الجبرية

ها قد انقضى عامان على حرب غزة، ونحن ما زلنا نقضي عقوبة لم ينطق بها قاضٍ، ولم تُدوَّن في سجل، وهي: الإقامة الجبرية في سجنٍ صحراوي المناخ، كل شبرٍ منه فخٌّ للموت، وفوق ذلك يُفرض علينا العمل اليومي الشاق، بل نُكابد عدم الاستقرار مع النزوح المتكرر تحت النار. قد يبدو هذا الوصف غريبًا لمن يقرأه عن بُعد، لكنه الحقيقة الوحيدة التي نتنفسها هنا، بكل أسف.

اسمحوا لي أن أصف لكم سجننا المفتوح: مناخه هو الجلّاد الأول؛ الشمس الحارقة التي لا تعرف الرحمة تجلدنا بنيرانها حتى في "أربعينية الشتاء". فنحن لا نسكن بيوتًا كما بقية البشر، بل خيامًا تحوّلت إلى دفيئات زراعية تُخزّن الحرارة وتضاعفها، فتطبخ أجسادنا ببطء على مدار النهار. وما إن تغيب الشمس حتى يقبل ليلٌ بصقيعٍ ينهش العظام، كأننا ننتقل بين فصلين متناقضين كل أربعٍ وعشرين ساعة.

أما طعامنا -إن وُجد- فهو طعام السجين؛ لا يخرج عن قائمة محددة هي: معلبات الفاصولياء البيضاء والبازلاء، إضافة إلى المعكرونة والعدس الصغير.

أما طعامنا -إن وُجد- فهو طعام السجين؛ لا يخرج عن قائمة محددة هي: معلبات الفاصولياء البيضاء والبازلاء، إضافة إلى المعكرونة والعدس الصغير.

لا وجود في نظامنا الغذائي للحوم أو الأسماك أو البيض أو الحليب أو الفواكه أو الخضار أو الحلويات أو المكسرات.. إلخ. وإن وُجدت في الأسواق فأسعارها خيالية، وغالبية الشعب لا يستطيع شراءها. أي إن أهل غزة، من شيخهم إلى طفلهم، مصابون بسوء التغذية، وهو مرض ينهش الجسد ببطء، تتجدّد أعراضه وتتنوع، وأشدها الموت الذي يخطف أرواح الفئات الهشّة كالأطفال وكبار السن.

وفي هذا السجن، تبدأ فصول "الأشغال الشاقة" مع بزوغ الفجر، لا لبناء وطن، بل لإدامة رمق الحياة. نصطفّ في طوابير المياه: طابورٌ للماء المالح الذي نغسل به أجسادنا، وآخر للماء الحلو الذي يروي عطشنا، نحمله في غالونات ثقيلة من مسافات بعيدة كأننا ننقل كنزًا. ثم تأتي طوابير الحمّامات التي تختبر ما تبقّى من صبر الإنسان وآدميته، ولا ننسى طوابير "التكيات" أملًا في صحن طعامٍ قد يسدّ جوع الأطفال. بعدها تبدأ رحلة البحث عن الحطب، نشتريه ونكسّره ونشعله كنارٍ بدائية لنعجن ونخبز عليه رغيفًا يُسند ضعف أجسادنا. ثم يأتي دور الغسيل اليدوي الذي يُفرك معه الجلد والروح. وهكذا، في حلقةٍ مفرغة من الكدح، تمضي الأيام.

جدران سجننا ليست من إسمنت، بل هي أقسى: نحن ممنوعون من الخروج، ومن السفر، ومن زيارة أهلنا أو استقبالهم، وممنوعون من أهم حقوق الإنسان: العلاج والدواء. فإذا مرضنا في زحمة هذه الأيام، فلا وقت لدينا ولا مجال للمرض؛ يجب أن نطبّب أنفسنا بأنفسنا، فلا طبيب هنا ولا دواء. علينا أن نربط على وجعنا ونبتلع أنيننا، ونكابد الحياة كأن شيئًا لم يكن.

ولعلّ الأشد إيلامًا في هذا السجن هو سرقة الهوية؛ لقد حوّلتنا هذه الحرب من شعبٍ يفاخر بنسبة المتعلمين فيه، إلى طوابير تنتظر عون الغرباء. فشبابنا الذين كانوا من بين الأعلى تعليمًا في العالم العربي، وصنعوا من الحصار فرصةً فغزلوا من خيوط الإنترنت الضعيفة جسورًا مع العالم، وعملوا مع كبرى الشركات، هؤلاء الشباب -ومعهم كل موظفٍ وعاملٍ ومعلّمٍ وأستاذ جامعة- أُقعِدوا عن العمل قسرًا، وأضحوا جميعًا متساوين في بطالةٍ قاهرة.

ويا له من شعورٍ مميتٍ أن يستيقظ الإنسان كل يومٍ ليدرك أنه لا قيمة لوجوده، ولا إنجاز ينتظره، ولا عمل يذهب إليه. فذلك الروتين الذي كان الموظفون في العالم يصفونه بـ"القاتل"، أصبح اليوم أقصى أحلامنا.

اعلموا أن الفراغ موتٌ بطيء ينهش روحَ من اعتاد أن يملأ وقته بالإنجاز. لم يعد الألم اليوم في قتل البشر وهدم المدينة فحسب، بل في قتل الوقت، وفي اغتيال قيمته في أرواحنا.

ومع طول أمد الحرب وجولات النزوح التي لا تنتهي، والغلاء الفاحش الذي أحرق ما تبقّى في الجيوب، تساوى الجميع؛ لم يعد هناك غنيٌّ وفقير، أضحينا جميعًا سواسية أمام طوابير المساعدات، نبحث ونجري وراءها، لا كرامة في ذلك ولا اختيار، بل هو قهرٌ وإذلالٌ لا بد منه حتى لا تموت عائلاتنا جوعًا.

وفي خضم هذا السجن، توالت المصائب بسرعةٍ لم تترك لنا مساحةً للحزن؛ غرقت قلوبنا في فيضانٍ من الفقد حتى تبلدت مشاعرها. ما أشعر به الآن ليس حزنًا، بل حالة من الإنكار؛ كأنّ عقلي يقنع نفسه في يأسٍ أننا في كابوسٍ طويل، وسنستيقظ منه فجأة. أواسي نفسي دائمًا بمنطقٍ استحدثته للبقاء: "لا تفكّري كيف ومتى ستأتي النهاية، فكّري فقط في الطريق نفسه، كيف تقطعينه دون أن تنهاري من الداخل".

والآن، وأنا أرى ضوءًا خافتًا قد يكون نهاية النفق، أعود لأهمس لنفسي من جديد: ربما تكون النهايات سعيدة، ليس لأنها نهايةٌ للألم فحسب، بل لأنها تمنحنا إذنًا إلهيًا لنبدأ من الصفر.

لعلها فرصةٌ مقدّسة لنخلق حياةً من قلب الموت، لنثبت لأنفسنا وللعالم أن الأرواح التي نجت من كل هذا قادرةٌ على أن تُزهر من جديد فوق ركام الدمار.